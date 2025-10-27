[toyota jidōsha] nuevo récord mundial

Más de 5.26 millones de vehículos vendidos en medio de la tensión arancelaria

📍Tōkyō | 27 de octubre

Toyota Motor Corporation anunció que sus ventas mundiales —incluyendo la marca Lexus— alcanzaron un récord absoluto de 5,267,216 unidades durante el primer semestre fiscal de 2025 (abril a septiembre). Esto representa un aumento del 4.7 % respecto al mismo periodo del año anterior, consolidando su liderazgo como el mayor fabricante automotriz del planeta.

De ese total, las ventas en el extranjero subieron un 5.6 % hasta los 4,553,249 vehículos, también el nivel más alto registrado para el periodo.

Este desempeño excepcional se vio impulsado por una demanda robusta en América del Norte y China, así como por el auge sostenido de los vehículos híbridos, que continúan siendo el eje de la estrategia ecológica de la compañía.

🇺🇸 Efecto arancelario y compras anticipadas

El informe destaca que parte del incremento se explica por una ola de compras anticipadas en Estados Unidos, donde consumidores y concesionarios se apresuraron a cerrar transacciones antes de la entrada en vigor de nuevos aranceles automotrices impulsados por la administración estadounidense.

Este “efecto frontera” no solo benefició a Toyota, sino que fortaleció temporalmente la posición de los fabricantes japoneses en el mercado norteamericano.

🇯🇵 Ventas domésticas: leve caída, gran resiliencia

En Japón, el desempeño fue más modesto: las ventas domésticas bajaron solo un 0.4 %, hasta 713,967 unidades, un resultado considerado “estable” pese a interrupciones logísticas tras el terremoto frente a la península de Kamchatka, que afectó temporalmente el transporte marítimo y la distribución de autopartes.

Toyota subrayó que el mercado interno muestra signos de recuperación gradual, impulsado por modelos híbridos compactos y la renovación de flotas corporativas.

⚙️ Perspectiva

Los analistas señalan que este récord refleja no solo la fortaleza industrial de Toyota, sino también su adaptabilidad estratégica ante tensiones comerciales globales. Con un panorama marcado por el proteccionismo y la competencia china en vehículos eléctricos, la firma japonesa se perfila como el referente de equilibrio entre innovación tecnológica, sostenibilidad y solidez empresarial.

©NoticiasNippon