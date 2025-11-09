[tenki yohō] entre paraguas y sombrillas

El invierno asoma sobre Hokkaidō mientras Okinawa sigue en pleno verano

📍Tōkyō | 9 de noviembre

El archipiélago japonés amaneció bajo un cielo dividido entre lluvias frías en el norte y calor veraniego en el sur. Desde Hokkaidō hasta Okinawa, la jornada reflejó un país que se despide del otoño de formas muy distintas: mientras en Sapporo la nieve amenaza con volver, Naha sigue bajo un sol que roza los 30 °C.

🌧️ Norte y centro: el regreso del frío y las lluvias

En Sapporo (9 °C / 0 °C) y Kushiro (9 °C / −2 °C), la lluvia se mezcló con copos de nieve, señal de que el invierno ya toca la puerta.

En Sendai (14 °C / 8 °C) y Niigata (17 °C / 10 °C), el cielo permaneció cubierto gran parte del día, con precipitaciones que superaron el 60 %–80 % de probabilidad.

El viento del noroeste sopló con fuerza sobre el mar de Japón, trayendo consigo un descenso repentino de temperatura.

☔ Centro y Kansai: domingo bajo paraguas

En Nagoya (17 °C / 14 °C) y Osaka (19 °C / 15 °C), la lluvia marcó el ritmo del día con un 90 % de probabilidad, acompañada de aire húmedo y sensación térmica más baja.

Kanazawa también se unió a la jornada lluviosa (17 °C / 12 °C, 90 %), reflejando el típico clima cambiante de la costa del mar de Japón en noviembre.

🌤️ Suroeste: del gris al respiro solar

En Hiroshima (21 °C / 13 °C) y Fukuoka (22 °C / 17 °C), las lluvias matinales dieron paso a claros durante la tarde. Aun así, la humedad se mantuvo alta, con un 80 % y 60 % de probabilidad respectivamente.

En Kagoshima (25 °C / 20 °C) y Kōchi (24 °C / 15 °C), la jornada estuvo marcada por tormentas aisladas al amanecer, pero el sol reapareció con fuerza, dejando imágenes típicas del final del otoño en Kyūshū y Shikoku.

☀️ Okinawa: verano perpetuo

Mientras el resto del país se cubría de nubes, Naha (30 °C / 24 °C) vivió un día cálido con humedad tropical. El contraste con el norte fue de más de 30 grados, una diferencia que recuerda que Japón es un país de climas múltiples incluso dentro de un mismo día.

🗾 Conclusión: un país, dos estaciones

El 9 de noviembre simbolizó una transición: la mitad norte ya respira invierno, mientras el sur sigue bajo un cielo de verano.

Los paraguas dominaron el paisaje urbano de Honshū, mientras en Okinawa las sombrillas seguían protegiendo del sol.

En Tokio, el gris y la llovizna (14 °C / 10 °C, 80 %) acompañaron a quienes se preparan para una nueva semana laboral más fría.

