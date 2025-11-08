[tenki yohō] sábado dividido

Del sol de Okinawa a la nieve de Sapporo: Japón vive dos estaciones en un solo día

📍Tōkyō | 8 de noviembre

El archipiélago japonés amaneció hoy bajo un contraste climático extremo que refleja la transición plena entre otoño y el inicio del invierno.

Mientras en Naha (Okinawa) el termómetro alcanza los 29 °C con un cielo despejado y brisa veraniega, en el extremo norte, Sapporo (Hokkaidō) registra apenas 4 °C y amenaza de nieve, marcando un país dividido entre el sol tropical y el aire polar.

☀️ Sur cálido y húmedo: el último respiro del verano

En el sur, Kyūshū y Shikoku mantienen un ambiente casi veraniego.

Fukuoka (24 °C/12 °C) y Kōchi (22 °C/11 °C) tendrán lluvias aisladas (60 %), acompañadas de aire templado del mar de la China Oriental.

Kagoshima (26 °C/15 °C) y Naha (29 °C/24 °C) disfrutan de cielos despejados, con niveles de humedad superiores al 70 %.

El contraste entre el aire cálido del sur y el frío del norte está generando nubes convectivas que podrían traer chubascos esporádicos en zonas montañosas.

🌦️ Centro de Japón: nubes otoñales y temperaturas frescas

En el centro, las ciudades principales presentan un clima otoñal típico:

Osaka (21 °C/10 °C), Nagoya (19 °C/9 °C) y Kanazawa (17 °C/7 °C) tendrán intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvia (30 %).

Hiroshima (20 °C/10 °C) muestra tendencia similar, aunque con un 40 % de probabilidad de precipitaciones vespertinas.

Tokio (17 °C/12 °C) amanecerá con nubes dispersas y momentos de sol; el aire será más frío al anochecer.

Estas condiciones marcan el punto medio de la transición estacional: mañanas frías, tardes agradables y noches que invitan al abrigo.

❄️ Norte bajo aire invernal: primeras nieves del año

El frente frío procedente del mar de Ojotsk avanza hacia el norte del país.

Sapporo (4 °C/−2 °C) registrará caída de nieve ligera con un 60 % de probabilidad.

Kushiro (5 °C/−1 °C) y Sendai (13 °C/7 °C) disfrutarán de cielos despejados con brisa fría del noreste.

En Niigata (13 °C/11 °C), la humedad del mar de Japón provoca lloviznas y nubosidad densa.

El fenómeno marca el inicio visible del invierno en Hokkaidō, donde los primeros copos anuncian la temporada de calefacción y paisajes blancos.

🧭 Contexto climático

El contraste térmico supera los 33 °C entre Okinawa y Hokkaidō. Este gradiente extremo es típico de noviembre, cuando el país cruza de la estación de los arces al dominio de la nieve. Meteorólogos del JMA (Agencia Meteorológica de Japón) advierten que la próxima semana podría consolidarse el patrón invernal sobre el norte, mientras el sur mantiene su carácter subtropical.



©NoticiasNippon