Expertos piden no bajar la guardia y reforzar la preparación doméstica ante emergencias.
📍Tōkyō | 10 de noviembre
En los últimos siete días —entre la tarde del 3 y la del 10 de noviembre— Japón ha registrado 18 sismos de intensidad 3 o superior, según datos de la Agencia Metereologica de Japón.
De ellos, dos alcanzaron intensidad 4, perceptibles y capaces de provocar caída de objetos livianos o cortes temporales de energía. En total, si se cuentan los movimientos de menor magnitud, se han registrado 71 temblores en ese mismo período.
El evento más fuerte ocurrió el 9 de noviembre a las 17:03, con epicentro en el mar frente a Sanriku, y una magnitud de 6.9. El temblor sacudió principalmente las prefecturas de Iwate y Miyagi, donde se alcanzó el nivel 4 en la escala sísmica japonesa (shindo).
Minutos después, la Agencia Meteorológica de Japón emitió una advertencia de tsunami (津波注意報) para la costa de Iwate, posteriormente levantada sin daños reportados.
⚠️ Prepararse antes del próximo sismo
Los especialistas recuerdan que “los terremotos no pueden predecirse”, y que la mejor defensa sigue siendo la prevención cotidiana.
Las autoridades recomiendan:
Al recibir una alerta sísmica (緊急地震速報):
En interiores, abrir puertas para evitar bloqueos y refugiarse bajo una mesa resistente.
En exteriores, alejarse de muros, postes o carteles.
En ascensores, presionar todos los botones y bajar en el primer piso disponible.
En el hogar:
Mantener reservas de agua, comida y linternas.
Fijar muebles y evitar pasillos bloqueados.
Colocar películas antiestallido en vidrios.
En familia:
Acordar un punto de reunión y un canal de comunicación.
Revisar caminos seguros y zonas propensas a deslizamientos o inundaciones.
“La prevención no se improvisa”, recalcan las autoridades: lo que se prepare hoy puede salvar vidas mañana.
🧠 Reflexión final
Aunque la mayoría de los sismos recientes se concentran frente a Sanriku, ninguna región del archipiélago está exenta.
Japón vive sobre una confluencia de placas tectónicas que mantiene al país en permanente movimiento.
Cada sacudida recuerda una verdad simple: la calma también debe entrenarse.
De interés…
Todos son movimientos de la Tierra, pero la intensidad y el contexto cambian el nombre que usamos. Un “temblor” puede ser un “sismo leve”, pero si causa muchos daños, la gente lo llamará “terremoto”.
NOTA: Teniendo en cuenta que Japón se ubica en el cinturón de fuego del Pacifico, reportaremos los sismos con Shindo (intensidad) 4 o superior.
