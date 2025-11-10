Expertos piden no bajar la guardia y reforzar la preparación doméstica ante emergencias.

📍Tōkyō | 10 de noviembre

En los últimos siete días —entre la tarde del 3 y la del 10 de noviembre— Japón ha registrado 18 sismos de intensidad 3 o superior, según datos de la Agencia Metereologica de Japón.

De ellos, dos alcanzaron intensidad 4, perceptibles y capaces de provocar caída de objetos livianos o cortes temporales de energía. En total, si se cuentan los movimientos de menor magnitud, se han registrado 71 temblores en ese mismo período.

El evento más fuerte ocurrió el 9 de noviembre a las 17:03, con epicentro en el mar frente a Sanriku, y una magnitud de 6.9. El temblor sacudió principalmente las prefecturas de Iwate y Miyagi, donde se alcanzó el nivel 4 en la escala sísmica japonesa (shindo).

Minutos después, la Agencia Meteorológica de Japón emitió una advertencia de tsunami (津波注意報) para la costa de Iwate, posteriormente levantada sin daños reportados.

⚠️ Prepararse antes del próximo sismo

Los especialistas recuerdan que “los terremotos no pueden predecirse”, y que la mejor defensa sigue siendo la prevención cotidiana.

Las autoridades recomiendan:

Al recibir una alerta sísmica (緊急地震速報): En interiores, abrir puertas para evitar bloqueos y refugiarse bajo una mesa resistente.

En exteriores, alejarse de muros, postes o carteles.

En ascensores, presionar todos los botones y bajar en el primer piso disponible. En el hogar: Mantener reservas de agua, comida y linternas.

Fijar muebles y evitar pasillos bloqueados.

Colocar películas antiestallido en vidrios. En familia: Acordar un punto de reunión y un canal de comunicación.

Revisar caminos seguros y zonas propensas a deslizamientos o inundaciones.

“La prevención no se improvisa”, recalcan las autoridades: lo que se prepare hoy puede salvar vidas mañana.

🧠 Reflexión final

Aunque la mayoría de los sismos recientes se concentran frente a Sanriku, ninguna región del archipiélago está exenta.

Japón vive sobre una confluencia de placas tectónicas que mantiene al país en permanente movimiento.

Cada sacudida recuerda una verdad simple: la calma también debe entrenarse.

De interés…

Todos son movimientos de la Tierra, pero la intensidad y el contexto cambian el nombre que usamos. Un “temblor” puede ser un “sismo leve”, pero si causa muchos daños, la gente lo llamará “terremoto”.

NOTA: Teniendo en cuenta que Japón se ubica en el cinturón de fuego del Pacifico, reportaremos los sismos con Shindo (intensidad) 4 o superior.



