[ranīnya genshō] coquetea con el archipiélago

El Pacífico se enfría, pero Japón mantendrá un invierno equilibrado

📍Tōkyō | 10 de noviembre

Hoy lunes, la Agencia Meteorológica de Japón (気象庁) publicó su informe de vigilancia del fenómeno El Niño, confirmando que el Pacífico ecuatorial se encuentra en un estado cercano a La Niña, aunque sin llegar a cumplir las condiciones técnicas para declararla oficialmente.

El fenómeno, caracterizado por un enfriamiento anómalo de las aguas superficiales en el Pacífico central y oriental, influye directamente en los patrones climáticos de Japón, especialmente durante el invierno.

🔹 Un océano dividido

En octubre, las temperaturas del mar en la región de monitoreo de El Niño registraron −0,5 °C por debajo de la media, mientras que la media móvil de cinco meses en agosto fue de −0,3 °C, lo que indica un ligero enfriamiento.

Las aguas del Pacífico occidental se mantuvieron cálidas, pero del centro al este del océano predominaron temperaturas inferiores a lo normal, fortalecidas por vientos alisios (貿易風) más intensos que de costumbre.

Estas condiciones, combinadas con una convección activa sobre Indonesia y una atmósfera más estable cerca de la línea internacional de cambio de fecha, confirman que el sistema océano-atmósfera se encuentra en una fase “neutral-fría”, cercana a La Niña.

🔹 Lo que viene: invierno con aire clásico japonés

El modelo de acoplamiento atmósfera-océano del JMA prevé que las aguas seguirán frías hasta comienzos del invierno, pero que se normalizarán rápidamente a partir del año nuevo, sin evolucionar hacia una verdadera fase de La Niña.

Esto significa que, durante diciembre, las masas de aire frío podrán descender con más facilidad sobre el archipiélago, trayendo un inicio de invierno con temperaturas normales o ligeramente más bajas, especialmente en el norte y el interior de Honshū.

Sin embargo, hacia febrero y marzo, el clima tenderá a estabilizarse con temperaturas cercanas al promedio, dando paso a una transición más templada hacia la primavera.

🔹 Definiciones clave

Según la Agencia Meteorológica de Japón:

El Niño se declara cuando el promedio móvil de 5 meses de la anomalía en la temperatura del mar es +0,5 °C o más durante 6 meses consecutivos .

La Niña, cuando esa diferencia es de −0,5 °C o menos durante el mismo período.

Actualmente, Japón se encuentra justo en el límite, observando con cautela una posible “La Niña débil”.

