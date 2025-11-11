[tenki yohō] Un país, dos climas

El invierno toca la puerta del norte mientras el verano resiste en el sur

📍Tōkyō | 11 de noviembre

Hoy martes Japón amanece bajo un marcado contraste climático que recorre de norte a sur: mientras el frío avanza sobre Hokkaidō y la costa del mar del Japón, gran parte del país disfrutará de un día estable y mayormente soleado.

Las temperaturas confirman el tránsito hacia el pleno otoño en la isla principal: máximas entre 18 y 20 °C en Tōkyō, Ōsaka y Nagoya, y mínimas que bajan hasta los 7–8 °C en ciudades del interior.

En cambio, Hokkaidō se mantiene bajo ambiente invernal temprano, con máximas de solo 4 °C en Sapporo y mínimas cercanas al punto de congelación, mientras Okinawa registra 26 °C y probabilidad de lluvia del 90 %, típica de un clima subtropical aún resistente al frío estacional.

🗾 Por regiones

Norte (Hokkaidō・Tōhoku)

Sapporo: 4 °C / 1 °C, cielo parcialmente nublado con 40 % de probabilidad de precipitación.

Kushiro: 7 °C / 0 °C, parcialmente despejado.

Sendai: 13 °C / 8 °C, soleado.

🌬️ Sensación de aire frío y seco, ideal para los primeros paisajes de invierno.

Costa del Mar del Japón

Niigata: 13 °C / 9 °C, lluvia ligera y cielo gris.

Kanazawa: 15 °C / 10 °C, nubes y claros.

☔ Una débil perturbación costera deja humedad y cielos cubiertos.

Centro y Este (Tōkyō・Nagoya)

Tokio: 18 °C / 10 °C, sol y ambiente fresco.

Nagoya: 19 °C / 8 °C, cielo despejado con leves nubes.

🌞 Día agradable, seco y con brisa otoñal: ideal para actividades al aire libre.

Oeste (Ōsaka・Hiroshima・Fukuoka)

Osaka: 18 °C / 8 °C, soleado.

Hiroshima: 19 °C / 7 °C, cielo limpio.

Fukuoka: 19 °C / 8 °C, despejado.

☀️ El anticiclón del Pacífico aporta estabilidad y aire templado.

Suroeste y Okinawa

Kagoshima: 20 °C / 13 °C, parcialmente nublado.

Kōchi: 20 °C / 8 °C, sol pleno.

Naha (Okinawa): 26 °C / 23 °C, lluvia y humedad elevada (90 %).

🌧️ En Okinawa, continúa la influencia de un frente cálido y aire húmedo tropical.

🧭 Contexto estacional

Japón entra en la segunda decena de noviembre con diferencias térmicas de más de 20 °C entre norte y sur.

En el norte, el invierno toca la puerta con heladas matutinas; en el sur, el aire tropical aún domina.

Este contraste marca el final del kōyō (紅葉, temporada de hojas otoñales) en el norte y su esplendor máximo en Tokio y Kansai.



