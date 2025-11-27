[kinenbi] Ī Sokuseki karē no hi

Un polvo que encendió hogares: el día que el curry volvió a latir en Japón

📍Tōkyō | 27 de noviembre

Hay fechas que no solo se recuerdan en un calendario.

Se recuerdan en el estómago… y en el corazón.

Cada 27 de noviembre, Japón celebra algo más que una efeméride culinaria. Celebra un aroma que regresó a las casas cuando todo parecía perdido.

Celebra el Ī Sokuseki karē no hi (Día del Curry Instantáneo / 即席カレーの日), el aniversario de aquel polvo humilde que, en 1945, devolvió calor a mesas vacías y esperanza a cocinas silenciosas: el Sokuseki karē (即席カレー, curry instantáneo) nacido bajo la mano visionaria de Kabushikigaisha orientaru (株式会社オリエンタル, Compañía Oriental, Ltd.).

La empresa vio la luz en un país herido, donde no solo faltaban alimentos, sino sonrisas.

Desde Nagoya, entre ruinas y ansiedad, surgió una respuesta pequeña frente a una tragedia enorme.

Su creador, Hoshino Masuichirō, no veía solo estómagos vacíos: veía familias, niños, ancianos, noches frías sin consuelo. Y entonces ocurrió la alquimia.

En un tiempo donde cocinar parecía un lujo, Hoshino ideó un milagro cotidiano: un curry en polvo que ya lo traía todo dentro —harina tostada, especias, sal—, listo para convertirse en comida caliente en minutos. Ese día, el curry dejó de ser extranjero… y se volvió japonés. Se volvió hogar.

Mientras otros apostaron más tarde por el cubo perfecto, Oriental defendió el polvo como se defiende una herencia. Menos química, más manos.

Menos atajos, más sabor verdadero. El curry no era solo para arroz: se hizo vida en fideos, en verduras salteadas, en arroz frito humeante. Fue estudiante y obrero. Fue abuela y nieto. Fue cena tardía y desayuno improvisado.

En 2024, aquella historia tuvo su reconocimiento oficial de la Nihon kinenbi kyōkai (日本記念日協会, Asociación de Aniversarios de Japón) .Pero hacía décadas que el pueblo ya había dictado su veredicto: ese curry no es un producto… es una memoria colectiva.

Es vapor subiendo en cocinas pequeñas.

Es la primera cuchara de un niño.

Es la noche en que una familia volvió a sentarse junta.

Japón conoce otras fechas del curry: el nacimiento del retort en 1968, la jornada escolar de 1982 que alimentó a millones de estudiantes. Pero el 27 de noviembre guarda un murmullo distinto. Es el día en que un simple polvo ayudó a reconstruir un país… plato a plato.

Y hoy, cuando la nostalgia vale oro y la comida rápida quiere ser cálida, ese curry sigue igual.

No presume.

No grita.

No se moderniza demasiado.

Solo hierve…

…y acompaña



