[sōsharunettowāku] “Prohibido ser japonés”

Cuando la diplomacia entra por la puerta de un restaurante en China

📍Shanghái | 30 de noviembre

En el umbral de un restaurante tradicional chino, entre faroles rojos, madera tallada y dragones dorados, un cartel rompe la escena turística con la crudeza de una consigna política convertida en norma comercial:

“Por el momento no atendemos a clientes de nacionalidad japonesa.”

No es una advertencia sanitaria. No es un aviso técnico. Es una exclusión explícita por nacionalidad.

La frase aparece tanto en chino como en japonés, eliminando cualquier duda: el mensaje es tan directo como simbólico. Japón, en este establecimiento, ha quedado temporalmente fuera del menú.

Lo que debería ser un simple acto cotidiano —entrar a comer— se transforma así en una escena de geopolítica silenciosa, donde el conflicto entre Estados impacta directamente sobre el trato más básico entre personas.

La relación entre China y Japón atraviesa uno de sus periodos más tensos desde hace años. Disputas territoriales, fricciones diplomáticas, declaraciones hostiles y narrativas nacionalistas han ido desplazándose desde las cancillerías hasta los espacios civiles. Y cuando la política internacional cruza la puerta de una tienda o restaurante, lo que ocurre ya no es solo una disputa entre gobiernos: es una fractura social.

En este caso, el letrero convierte la guerra fría diplomática en una barrera física. No hay gritos, no hay policías. Bastan unas letras amarillas sobre fondo rojo.

Lo más inquietante es que, en muchos casos, no se trata de decisiones aisladas, sino de reacciones alentadas por un clima político donde el señalamiento del “otro” resulta culturalmente tolerado o incluso premiado.

En redes sociales chinas, comentarios celebran la “defensa de la dignidad nacional” cuando establecimientos bloquean clientes japoneses. El boicot se vuelve virtud. La exclusión, patriotismo.

Mientras tanto, ciudadanos japoneses —turistas, trabajadores, estudiantes— pasan de ser visitantes a convertirse en símbolos políticos ambulantes. Pagan por decisiones que no tomaron. Cargan con banderas que no levantaron.

China no publicó ninguna norma oficial que ordene bloquear japoneses. Y sin embargo, el resultado ocurre en la realidad cotidiana: la censura se traslada al menú; la diplomacia, al recibidor.

En un mundo donde la economía global insiste en la cooperación, este tipo de gestos recuerdan una verdad incómoda:

cuando la política se vuelve identitaria, el extranjero deja de ser persona y pasa a ser pasaporte.

⚖️ Marco legal

¿Es legal negar servicio por nacionalidad?

📜 Constitución de la República Popular China

El Artículo 33 establece igualdad ante la ley para los ciudadanos chinos.

Pero no otorga protección expresa contra discriminación a extranjeros.

📕 Ley de Protección de Derechos del Consumidor (2013)

Prohíbe discriminación injustificada en la prestación de servicios…

PERO solo cuando afecta a ciudadanos chinos.

No protege explícitamente a extranjeros rechazados por razones de nacionalidad.

📘 Ley de Administración de Entradas y Salidas

Regula visados, estatus legal…

Pero no protege contra trato discriminatorio en comercios privados.

🏛️ ¿Puede el gobierno cerrar ese restaurante?

Solo si:

Se producen disturbios

Hay incitación al odio

O afecta al orden público

Si no hay violencia, la autoridad tiende a no intervenir, especialmente si el acto se alinea con un clima nacionalista.

En la práctica, es una discriminación tolerada de facto, no legalmente regulada, pero tampoco castigada cuando se dirige a extranjeros en tiempos de tensión política.

