[tenki yohō] mayor contraste climático

Japón amanece dividido entre frío invernal, lluvias intermitentes y sol estable

📍Tōkyō | 7 de diciembre

En la jornada de este lunes, el archipiélago japonés muestra un contraste marcado entre las regiones que avanzan hacia un invierno intenso y aquellas que aún conservan temperaturas relativamente templadas.

Mientras el norte lidia con nieve y precipitaciones continuas, el centro y oeste del país alternan entre cielos despejados y episodios de lluvia, en una transición climática típica de diciembre.

A continuación, un desglose detallado por regiones, probabilidades de lluvia y consejos prácticos para desplazamientos y cuidados diarios:

❄️ Hokkaidō — Nieve, frío severo y humedad alta

Sapporo

4°C / 1°C — 90% de precipitación

Una masa de aire frío avanza desde el mar de Okhotsk generando nieve húmeda y cielos cubiertos. La sensación térmica bajará todavía más por la tarde.

Kushiro

7°C / 1°C — 90%

Lluvia y nieve mezcladas, con tramos de baja visibilidad, especialmente en zonas costeras.

Consejo:

➡️ Ropa térmica, guantes impermeables y precaución en veredas resbaladizas. La niebla costera podría retrasar transporte terrestre y aéreo.

🌧️ Tōhoku — Lluvias pasajeras y ambiente frío

Sendai

15°C / 5°C — 50%

Día variable: sol matinal seguido de probables lluvias hacia la tarde. Viento moderado desde el Pacífico.

Consejo:

➡️ Llevar paraguas plegable y ropa por capas. El contraste térmico será notable.

🌧️/☀️ Costa del Japón (Hokuriku) — Inestabilidad marcada

Kanazawa

13°C / 8°C — 80%

La humedad procedente del mar de Japón dejará lluvias persistentes. Breves ventanas de sol no descartadas.

Niigata

13°C / 7°C — 70%

Patrón muy similar: lluvia intermitente con momentos de cielo parcialmente despejado.

Consejo:

➡️ Evitar ropa pesada pero no impermeable; optar por chaquetas waterproof. Los suelos urbanos estarán resbaladizos por la mezcla de lluvia y hojas secas.

🌤️ Kantō — Sol estable y ambiente fresco

Tōkyō

19°C / 5°C — 20%

Día mayormente soleado. La mañana será fría pero la tarde alcanzará un nivel agradable de luminosidad.

Consejo:

➡️ Abrigo ligero y protección solar suave; el aire será seco, ideal para quienes sufren por la humedad.

🌦️ Tōkai — Alternancia de sol y lluvia

Nagoya

15°C / 4°C — 50%

El día oscilará entre cielos despejados y episodios de lluvia corta. Tarde fría.

Consejo:

➡️ Paraguas recomendado y bufanda ligera para la caída brusca de temperatura nocturna.

🌥️ Kansai — Nubes y claros

Ōsaka

18°C / 7°C — 40%

Cielo mayormente nublado con leves probabilidades de llovizna hacia la noche.

Consejo:

➡️ Ideal para actividades al aire libre durante el día, pero mantener un paraguas pequeño por precaución.

🌤️ Chūgoku — Variabilidad moderada

Hiroshima

17°C / 7°C — 40%

Nubes densas por la mañana y claros en la tarde. Ambiente suave.

Fukuoka

17°C / 10°C — 40%

Consejo:

➡️ Buena jornada para desplazamientos, aunque habrá brumas costeras al amanecer.

☀️/🌧️ Shikoku — Sol dominante con ligera inestabilidad

Kōchi

19°C / 6°C — 30%

Consejo:

➡️ Excelente clima para actividades al aire libre. El viento será suave.

☀️/🌧️

Kyūshū — Lluvias focalizadas hacia el sur

Kagoshima

19°C / 10°C — 50%

Posibilidad de lluvia en la tarde debido a una banda húmeda que asciende desde el mar de China Oriental.

Consejo:

➡️ Ideal llevar paraguas si se sale después del mediodía.

🌤️ Okinawa — Cálido, húmedo y parcialmente soleado

Naha

24°C / 20°C — 40%

Clima típico subtropical: nubes dispersas, humedad alta y sol fuerte por momentos.

Consejo:

➡️ Hidratación, protector solar y evitar ropa pesada. Las lluvias cortas tipo “shower” pueden aparecer sin aviso.

🧭 Consejos generales para hoy

Llevar paraguas en Hokuriku, Tōhoku, Kyūshū sur y Tokai.

Abrigo en capas: mañanas frías incluso en regiones cálidas.

Cuidado en carreteras del norte por nieve húmeda.

Hidratación en Okinawa por humedad elevada.

Evitar conducciones largas en Niigata y Kanazawa durante los picos de lluvia.



