[tenki yohō] mayor contraste climático

Japón amanece dividido entre frío invernal, lluvias intermitentes y sol estable
📍Tōkyō | 7 de diciembre
En la jornada de este lunes, el archipiélago japonés muestra un contraste marcado entre las regiones que avanzan hacia un invierno intenso y aquellas que aún conservan temperaturas relativamente templadas.
Mientras el norte lidia con nieve y precipitaciones continuas, el centro y oeste del país alternan entre cielos despejados y episodios de lluvia, en una transición climática típica de diciembre.
A continuación, un desglose detallado por regiones, probabilidades de lluvia y consejos prácticos para desplazamientos y cuidados diarios:
❄️ Hokkaidō — Nieve, frío severo y humedad alta
Sapporo
- 4°C / 1°C — 90% de precipitación
Una masa de aire frío avanza desde el mar de Okhotsk generando nieve húmeda y cielos cubiertos. La sensación térmica bajará todavía más por la tarde.
Kushiro
- 7°C / 1°C — 90%
Lluvia y nieve mezcladas, con tramos de baja visibilidad, especialmente en zonas costeras.
Consejo:
➡️ Ropa térmica, guantes impermeables y precaución en veredas resbaladizas. La niebla costera podría retrasar transporte terrestre y aéreo.
🌧️ Tōhoku — Lluvias pasajeras y ambiente frío
Sendai
- 15°C / 5°C — 50%
Día variable: sol matinal seguido de probables lluvias hacia la tarde. Viento moderado desde el Pacífico.
Consejo:
➡️ Llevar paraguas plegable y ropa por capas. El contraste térmico será notable.
🌧️/☀️ Costa del Japón (Hokuriku) — Inestabilidad marcada
Kanazawa
- 13°C / 8°C — 80%
La humedad procedente del mar de Japón dejará lluvias persistentes. Breves ventanas de sol no descartadas.
Niigata
- 13°C / 7°C — 70%
Patrón muy similar: lluvia intermitente con momentos de cielo parcialmente despejado.
Consejo:
➡️ Evitar ropa pesada pero no impermeable; optar por chaquetas waterproof. Los suelos urbanos estarán resbaladizos por la mezcla de lluvia y hojas secas.
🌤️ Kantō — Sol estable y ambiente fresco
Tōkyō
- 19°C / 5°C — 20%
Día mayormente soleado. La mañana será fría pero la tarde alcanzará un nivel agradable de luminosidad.
Consejo:
➡️ Abrigo ligero y protección solar suave; el aire será seco, ideal para quienes sufren por la humedad.
🌦️ Tōkai — Alternancia de sol y lluvia
Nagoya
- 15°C / 4°C — 50%
El día oscilará entre cielos despejados y episodios de lluvia corta. Tarde fría.
Consejo:
➡️ Paraguas recomendado y bufanda ligera para la caída brusca de temperatura nocturna.
🌥️ Kansai — Nubes y claros
Ōsaka
- 18°C / 7°C — 40%
Cielo mayormente nublado con leves probabilidades de llovizna hacia la noche.
Consejo:
➡️ Ideal para actividades al aire libre durante el día, pero mantener un paraguas pequeño por precaución.
🌤️ Chūgoku — Variabilidad moderada
Hiroshima
- 17°C / 7°C — 40%
Nubes densas por la mañana y claros en la tarde. Ambiente suave.
Fukuoka
- 17°C / 10°C — 40%
Consejo:
➡️ Buena jornada para desplazamientos, aunque habrá brumas costeras al amanecer.
☀️/🌧️ Shikoku — Sol dominante con ligera inestabilidad
Kōchi
- 19°C / 6°C — 30%
Consejo:
➡️ Excelente clima para actividades al aire libre. El viento será suave.
☀️/🌧️
Kyūshū — Lluvias focalizadas hacia el sur
Kagoshima
- 19°C / 10°C — 50%
Posibilidad de lluvia en la tarde debido a una banda húmeda que asciende desde el mar de China Oriental.
Consejo:
➡️ Ideal llevar paraguas si se sale después del mediodía.
🌤️ Okinawa — Cálido, húmedo y parcialmente soleado
Naha
- 24°C / 20°C — 40%
Clima típico subtropical: nubes dispersas, humedad alta y sol fuerte por momentos.
Consejo:
➡️ Hidratación, protector solar y evitar ropa pesada. Las lluvias cortas tipo “shower” pueden aparecer sin aviso.
🧭 Consejos generales para hoy
- Llevar paraguas en Hokuriku, Tōhoku, Kyūshū sur y Tokai.
- Abrigo en capas: mañanas frías incluso en regiones cálidas.
- Cuidado en carreteras del norte por nieve húmeda.
- Hidratación en Okinawa por humedad elevada.
- Evitar conducciones largas en Niigata y Kanazawa durante los picos de lluvia.
