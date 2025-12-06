[tenki yohō] domingo variado pero frío

Un país partido entre el sol invernal y la lluvia fría: contrastes marcados de norte a sur
📍Tōkyō | 6 de diciembre
Japón amanece este domingo 7 de diciembre con un mapa meteorológico que parece dividido en dos mundos.
Mientras el oeste y el sur disfrutan de un invierno luminoso y seco, el norte y la franja del mar de Japón se preparan para lluvias, nubes densas e incluso nieve, con un descenso de las temperaturas que recuerda que el verdadero invierno ya tocó la puerta.
A continuación, un recorrido región por región:
🌤️ Kantō
Tokio: 16 °C / 3 °C — 0% de lluvias
Un domingo ideal para actividades al aire libre, aunque con aire frío típico de diciembre. La amplitud térmica será grande: abrigo por la mañana, capas ligeras al mediodía.
Consejo:
➡️ Hidratación y crema humectante: el aire estará muy seco.
➡️ Perfecto para secar ropa y hacer compras sin paraguas.
🌤️ Kansai
Osaka: 16 °C / 5 °C — 40% de lluvias
Aunque la mañana será soleada, se espera aumento de nubosidad. No se descarta precipitaciones aisladas durante la tarde o noche.
Consejo:
➡️ Llevar paraguas compacto.
➡️ Regresa temprano si harás actividades al aire libre.
🌤️ Tokai / Chūbu
Nagoya: 15 °C / 2 °C — 0% de lluvias
Día claro y frío, sin precipitaciones.
Kanazawa: 16 °C / 8 °C — 60% de lluvias
Probabilidad alta de precipitaciones , típica del invierno en el mar de Japón.
Niigata: 14 °C / 3 °C — 70% de lluvias
Precipitaciones persistentes y ambiente muy húmedo. Sensación térmica más baja por viento del mar.
Consejo:
➡️ Impermeable y zapatos antideslizantes si sales en Kanazawa o Niigata.
➡️ Cuidado con carreteras resbalosas al final del día.
🌦️ Hokkaidō
Sapporo: 10 °C / 3 °C — 50% de lluvias
Cielos nublados con posibilidad de precipitación ligera o aguanieve. Temperatura relativamente templada para la época, pero viento frío.
Kushiro: 9 °C / 1 °C — 80% de lluvias
Sol matinal con alta posibilidad de nieve ligera hacia la tarde. Un típico día invernal costero.
Consejo:
➡️ Bufanda, guantes y cuidado con congelamiento en aceras.
➡️ Evitar manejar por rutas secundarias después del atardecer.
🌤️ Tōhoku
Sendai: 14 °C / 2 °C — 20% de lluvias
Día frío pero mayormente despejado. Posible nubosidad vespertina.
Consejo:
➡️ Abrigo cortaviento; el aire del Pacífico será fresco.
🌤️ Chūgoku / Shikoku
Hiroshima: 19 °C / 5 °C — 20% de lluvias
Cálido para diciembre, con sol estable. Riesgo débil de precipitaciones.
Kōchi: 18 °C / 3 °C — 0% de lluvias
Día completamente despejado y seco.
Consejo:
➡️ Excelente para actividades al aire libre; sensación suave todo el día.
🌤️ Kyūshū
Fukuoka: 20 °C / 7 °C — 20% de lluvias
Mayormente soleado con ligero aumento de nubes.
Kagoshima: 20 °C / 5 °C — 20% degrees lluvias
Ambiente brillante y temperatura agradable.
Consejo:
➡️ Día perfecto para salir; un suéter basta durante el día.
🌦️ Okinawa
Naha: 24 °C / 18 °C — 60% de lluvias
Sol intermitente con posibilidad alta de lluvia repentina o breve tormenta. Ambiente muy húmedo.
Consejo:
➡️ Paraguas siempre.
➡️ Evitar moto o scooter por resbalamiento.
🧭 Consejos generales para todo Japón
- Abrigo en capas: el sol engaña; las mañanas serán frías.
- Paraguas recomendado en Hokuriku, Hokkaidō, Okinawa y parte de Kansai.
- Cuidado con resbalones en zonas donde llueva con temperaturas cercanas a 0 °C.
- Humidificador o mascarilla en Kanto: el aire seco puede irritar garganta.
©NoticiasNippon