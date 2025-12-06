[tenki yohō] domingo variado pero frío

Un país partido entre el sol invernal y la lluvia fría: contrastes marcados de norte a sur

📍Tōkyō | 6 de diciembre

Japón amanece este domingo 7 de diciembre con un mapa meteorológico que parece dividido en dos mundos.

Mientras el oeste y el sur disfrutan de un invierno luminoso y seco, el norte y la franja del mar de Japón se preparan para lluvias, nubes densas e incluso nieve, con un descenso de las temperaturas que recuerda que el verdadero invierno ya tocó la puerta.

A continuación, un recorrido región por región:

🌤️ Kantō

Tokio: 16 °C / 3 °C — 0% de lluvias

Un domingo ideal para actividades al aire libre, aunque con aire frío típico de diciembre. La amplitud térmica será grande: abrigo por la mañana, capas ligeras al mediodía.

Consejo:

➡️ Hidratación y crema humectante: el aire estará muy seco.

➡️ Perfecto para secar ropa y hacer compras sin paraguas.

🌤️ Kansai

Osaka: 16 °C / 5 °C — 40% de lluvias

Aunque la mañana será soleada, se espera aumento de nubosidad. No se descarta precipitaciones aisladas durante la tarde o noche.

Consejo:

➡️ Llevar paraguas compacto.

➡️ Regresa temprano si harás actividades al aire libre.

🌤️ Tokai / Chūbu

Nagoya: 15 °C / 2 °C — 0% de lluvias

Día claro y frío, sin precipitaciones.

Kanazawa: 16 °C / 8 °C — 60% de lluvias

Probabilidad alta de precipitaciones , típica del invierno en el mar de Japón.

Niigata: 14 °C / 3 °C — 70% de lluvias

Precipitaciones persistentes y ambiente muy húmedo. Sensación térmica más baja por viento del mar.

Consejo:

➡️ Impermeable y zapatos antideslizantes si sales en Kanazawa o Niigata.

➡️ Cuidado con carreteras resbalosas al final del día.

🌦️ Hokkaidō

Sapporo: 10 °C / 3 °C — 50% de lluvias

Cielos nublados con posibilidad de precipitación ligera o aguanieve. Temperatura relativamente templada para la época, pero viento frío.

Kushiro: 9 °C / 1 °C — 80% de lluvias

Sol matinal con alta posibilidad de nieve ligera hacia la tarde. Un típico día invernal costero.

Consejo:

➡️ Bufanda, guantes y cuidado con congelamiento en aceras.

➡️ Evitar manejar por rutas secundarias después del atardecer.

🌤️ Tōhoku

Sendai: 14 °C / 2 °C — 20% de lluvias

Día frío pero mayormente despejado. Posible nubosidad vespertina.

Consejo:

➡️ Abrigo cortaviento; el aire del Pacífico será fresco.

🌤️ Chūgoku / Shikoku

Hiroshima: 19 °C / 5 °C — 20% de lluvias

Cálido para diciembre, con sol estable. Riesgo débil de precipitaciones.



Kōchi: 18 °C / 3 °C — 0% de lluvias

Día completamente despejado y seco.

Consejo:

➡️ Excelente para actividades al aire libre; sensación suave todo el día.

🌤️ Kyūshū

Fukuoka: 20 °C / 7 °C — 20% de lluvias

Mayormente soleado con ligero aumento de nubes.



Kagoshima: 20 °C / 5 °C — 20% degrees lluvias

Ambiente brillante y temperatura agradable.

Consejo:

➡️ Día perfecto para salir; un suéter basta durante el día.

🌦️ Okinawa

Naha: 24 °C / 18 °C — 60% de lluvias

Sol intermitente con posibilidad alta de lluvia repentina o breve tormenta. Ambiente muy húmedo.

Consejo:

➡️ Paraguas siempre.

➡️ Evitar moto o scooter por resbalamiento.

🧭 Consejos generales para todo Japón

Abrigo en capas: el sol engaña; las mañanas serán frías.

Paraguas recomendado en Hokuriku, Hokkaidō, Okinawa y parte de Kansai.

Cuidado con resbalones en zonas donde llueva con temperaturas cercanas a 0 °C.

Humidificador o mascarilla en Kanto: el aire seco puede irritar garganta.



©NoticiasNippon