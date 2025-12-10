[tenki yohō] Japón se parte en dos

Tormentas, frío extremo y 26°C en el mismo día: jueves de caos meteorológico en el archipiélago

📍Tōkyō | 10 de diciembre

Japón amanece este jueves con un cielo inquieto, casi dramático, como si el clima hubiera decidido partir el archipiélago en dos mundos distintos.

Mientras el norte se prepara para lluvias intensas, nieve y viento frío que corta la piel, el extremo sur —Okinawa— despierta con temperaturas casi veraniegas, húmedas, pesadas, irreales para diciembre.

En el centro del país, millones de personas vivirán un día atrapado entre nubes caprichosas y cambios bruscos de temperatura, como si la atmósfera no terminara de decidir qué estación quiere imponer.

🧭 Consejos generales del día

Paraguas sí o sí: en más de la mitad del país la lluvia es protagonista.

Cuidado extremo en el norte: nieve y hielo cambian las reglas de movilidad.

Diferencias térmicas extremas: del invierno absoluto en Sapporo al bochorno en Naha.

Transporte: retrasos posibles en trenes y buses por mal tiempo.

Salud: el cuerpo sufre los cambios bruscos; vestir por capas es la mejor defensa.

Previsión por regiones

❄️ Hokkaidō: donde el invierno ya gobierna

En Sapporo, el día no se anuncia: cae.

La nevada húmeda irá y vendrá con 90% de probabilidad, dejando el aire congelado y la sensación térmica por debajo de cero durante muchas horas.

En Kushiro, la mezcla de lluvia y nieve —esa frontera incómoda entre dos mundos— marcará el ritmo de la jornada. No es un simple frente: es la respiración del invierno avanzando sin pedir permiso.

👉 Consejo: cada paso cuenta. El suelo traiciona, las bicicletas se vuelven un riesgo y los transportes pueden ir más lento de lo que dicta el reloj.

🌧️ Tōhoku: un gris que pesa

En Sendai, el cielo no se abrirá.

Un 13 / 0 que sabe a humedad y a frío, con lluvias intermitentes que no sorprenden porque la región lleva días bajo el dominio del mismo sistema lluvioso.

Es un gris que cansa, pero también uno que invita a abrigarse y a moverse con calma.

👉 Consejo: paraguas compacto, ropa impermeable y una capa extra para la noche, cuando el termómetro roza el cero.

🌧️ Hokuriku: la lluvia cae sin negociación

Niigata y Kanazawa están hoy en el corazón mismo del temporal.

Con un 100% de probabilidad, la lluvia no es un “quizás”: es un hecho.

Los vientos cargados de humedad desde el mar del Japón chocarán contra la costa desde temprano, empapando calles, montañas y cualquier plan que dependa del cielo.

👉 Consejo: evitar carreteras montañosas; la niebla y la baja visibilidad convierten el paisaje en un misterio peligroso.

⛅ Kantō: un respiro frágil

Tokio vivirá un día que parece amable, pero no del todo confiable.

El 15 / 5 viene con sol parcial y solo 30% de probabilidad de lluvia, pero las nubes bajas del Pacífico podrían dejar una llovizna inesperada por la tarde.

Es un clima que concede tregua, pero no la promete.

👉 Consejo: chaqueta ligera durante el día; el frío llega rápido cuando cae el sol.

🌦️ Tōkai, Kansai y Chūgoku: cielos indecisos

Nagoya, Osaka y Hiroshima compartirán un jueves de medias tintas:

cielos cambiantes, momentos de sol tímido, y chaparrones que aparecen sin anunciarse.

Son regiones atrapadas entre dos fuerzas: la humedad del mar del Japón y el aire seco del Pacífico.

Y cuando dos climas chocan, el resultado es incertidumbre.

👉 Consejo: paraguas plegable obligatorio… especialmente al salir del trabajo.

🌤️ Shikoku y Kyūshū: suaves, pero no tranquilos

Un día casi primaveral se instalará sobre Kochi, Fukuoka y Kagoshima.

Temperaturas entre 18 y 20 grados, agradables, casi reconfortantes para diciembre.

Pero la humedad no da tregua, y las lluvias breves pueden sorprender al final de la tarde.

👉 Consejo: disfruta la mañana; guarda el paraguas en la mochila por si acaso.

🌦️🌡️ Okinawa: donde el invierno no existe

Naha llega a 26 / 21, húmeda, vibrante y empapada por un 70% de probabilidad de lluvia.

Aquí el clima no se siente como diciembre: se siente como un verano que nunca terminó.

Las tormentas pasajeras cruzarán la isla sin avisar, rápidas pero intensas.

👉 Consejo: ropa fresca, impermeable ligera y precaución en carreteras mojadas.

