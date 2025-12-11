[tenki yohō] El viernes más duro del invierno

Japón tiembla ante un viernes invernal implacable: nieve, frío extremo y cielos tensos de norte a sur
📍Tōkyō | 11 de diciembre
Este viernes Japón amanecerá dividido entre frío invernal, lluvias intermitentes y un calor atípico en Okinawa: el archipiélago navega un viernes de contrastes climáticos
Mientras Sapporo enfrenta nevadas persistentes y temperaturas bajo cero, Tokio y Osaka disfrutan de sol firme; el sur de Kyūshū se calienta con máximas cercanas a 20°C y Okinawa lidia con lluvias tropicales.
🌦️ REGIONES
❄️ Hokkaidō: invierno puro, nieve intensa y sensación térmica severa
En la isla más septentrional, el invierno ya no se anuncia: gobierna.
Sapporo experimentará un día dominado por la nieve (–4°C / –6°C, probabilidad 80%), con cielos cubiertos que reforzarán la percepción de frío extremo. Las calles podrían amanecer resbaladizas y los vientos del norte incrementarán la sensación térmica muy por debajo de lo que marcan los termómetros.
En la costa oriental, Kushiro tendrá un ambiente seco pero gélido (–2°C / –8°C, prob. 30%). Aunque la probabilidad de nieve es baja, el aire polar se hará sentir con rigor, especialmente al amanecer.
👉 Consejo:
Evitar desplazamientos largos si no es necesario. Calzado antideslizante, guantes térmicos y evitar permanecer expuesto al viento durante largos periodos.
🌨️ Tōhoku: mezcla de sol frágil y riesgo de nieve temprana
En Sendai, el tiempo ofrece una tregua visual —con sol entre nubes—, pero no térmica: 3°C / 0°C y 50% de posibilidad de nieve débil. La atmósfera será invernal de principio a fin, con cambios rápidos, propios de la transición hacia los frentes fríos del Pacífico.
👉 Consejo:
Revisar horarios de trenes locales: algunas líneas reducen continuidad cuando hay pronósticos de nieve ligera.
🌨️ Hokuriku: inestabilidad marcada y nieve en Niigata y Kanazawa
En la franja del mar del Japón, la humedad es protagonista.
-
Niigata: 4°C / 0°C con 70% de nieve. Un patrón típico de “sea-effect snow”, donde el aire frío se carga de humedad al pasar sobre el mar.
-
Kanazawa: 5°C / 2°C, 70% nublado con episodios de lluvia-nieve. Visibilidad reducida en carreteras costeras.
👉 Consejo:
Conducir con máxima precaución: puentes y túneles suelen condensar humedad que luego se congela al caer la tarde.
☀️ Kantō – Kōshin: sol firme y frío nítido en Tokio
Tras días de variabilidad, Tokio tendrá un viernes luminoso: 10°C / 5°C con 10% de precipitación. El aire será seco, lo que aumenta el riesgo de congestión nasal y labios agrietados, pero favorece una jornada estable.
👉 Consejo:
Hidratar bien la piel. Aprovechar la buena visibilidad para actividades al aire libre, pero con abrigo ligero.
⛅ Tōkai & Kansai: estabilidad general, nubes pasajeras en Osaka
-
Nagoya: 10°C / 5°C, 10%, un día típico de diciembre, frío limpio y sin sorpresas.
-
Osaka: 10°C / 6°C, 20%, con nubes débiles circulando desde la bahía, aunque sin mayores amenazas.
👉 Consejo:
Buenas condiciones para viajar o actividades cotidianas. Solo llevar paraguas compacto en Osaka “por si acaso”.
☀️ Chūgoku & Shikoku: sol cómodo y temperaturas agradables para la temporada
-
Hiroshima: 11°C / 5°C, 30%, clima suave con riesgo moderado de lluvias ligeras por la tarde.
-
Kōchi: 13°C / 8°C, 20%, temperatura agradable y ambiente húmedo típico del Pacífico.
👉 Consejo:
Ideal para quienes planean actividades turísticas. Llevar una chaqueta impermeable ligera.
🌤️ Kyūshū: variabilidad al norte, calorcito en el sur
-
-
Fukuoka: 13°C / 9°C, 40%, nubes densas por la mañana y posibilidad de lloviznas costeras.
-
-
Kagoshima: 18°C / 7°C, 0%, sorprendentemente cálido para la fecha. Cielo despejado que recuerda más a inicios de otoño que a diciembre.
👉 Consejo:
Día perfecto para actividades familiares en el sur de Kyūshū. En Fukuoka, tener paraguas pequeño a mano.
🌧️ Okinawa: calor tropical con lluvias moderadas
Naha mostrará el contraste más extremo del archipiélago: 24°C / 20°C con 50% de lluvias. Humedad alta, viento cálido y episodios intermitentes que pueden sorprender incluso en actividades breves al aire libre.
👉 Consejo:
Evitar ropa pesada: el clima será veraniego. Llevar paraguas resistente al viento y proteger dispositivos electrónicos de la humedad.
🧭 En síntesis
El archipiélago japonés queda dividido casi en tres “Japones” distintos:
-
El norte, congelado y nevado.
-
El centro, frío pero estable y luminoso.
-
El sur, cálido, húmedo y con tintes tropicales.
Un viernes para abrigarse, cuidarse y disfrutar —según la latitud— de un invierno serio o de un sorpresivo clima primaveral.
