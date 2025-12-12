Cuando la tierra no avisa: el instante en que una familia se abraza mientras Aomori tiembla

Aomori /12 de diciembre

A las 11:44 de la mañana, el norte de Japón contuvo el aliento. No fue un estruendo, no fue el caos: fue ese temblor seco y profundo que llega sin avisar y hace que el cuerpo reaccione antes que la mente. En Aomori, Hokkaidō, Iwate, Miyagi, Akita, las casas crujieron levemente, los vasos tintinearon y, por un instante, el tiempo pareció detenerse.

En las calles, nadie gritó. En Japón, el miedo suele ser silencioso. La gente miró el suelo, luego el cielo, luego el teléfono. Un mensaje corto, frío, pero cargado de historia apareció en las pantallas:

Tsunami chūihō (津波注意報 — aviso de tsunami). No es una orden de huida desesperada, pero tampoco es un mensaje cualquiera. Es la voz del mar diciendo: “todavía estoy aquí”.

En los pueblos costeros, algunos recordaron otras mañanas, otros inviernos, otros nombres que no se dicen en voz alta. El mar, que parecía tranquilo, empezó a respirar distinto. Apenas unos centímetros, dirán los números. Pero en Japón, no se mide el peligro solo en metros, sino en memoria.

Las sirenas no sonaron con urgencia extrema, pero sí con firmeza. Los pies caminaron solos hacia zonas más altas. Nadie corrió. Nadie discutió. Padres tomaron la mano de sus hijos, ancianos ajustaron sus abrigos, pescadores dejaron redes a medio ordenar. La vida cotidiana hizo una pausa respetuosa.

El sismo fue magnitud 6.7, la intensidad máxima Shindo 4 (震度4). Para el mundo, una cifra. Para quienes lo sintieron, una sacudida que despierta cicatrices invisibles. Porque aquí, cada temblor trae consigo no solo vibraciones, sino recuerdos: del silencio después, de la espera, de mirar el horizonte sin saber si el mar devolverá lo que siempre pide.

Horas después, la calma volvió poco a poco. El agua no avanzó. Las casas siguieron en pie. Pero el mensaje quedó claro, como siempre en este país:

la naturaleza no grita, avisa.

Y Japón, una vez más, escuchó.

Regiones donde se observó una intensidad sísmica de 3 o superior

Intensidad 4 (Shindo 4 / 震度4):

Región oriental de Oshima

Región occidental de Oshima

Región centro-oriental de Iburi

Región central de Hidaka

Norte de Tsugaru (prefectura de Aomori)

Región Sanpachi–Kamikita (prefectura de Aomori)

Región de Shimokita (prefectura de Aomori)

Norte del interior de la prefectura de Iwate

Sur del interior de la prefectura de Iwate

Norte de la prefectura de Miyagi

Norte del interior de la prefectura de Akita

Intensidad 3 (Shindo 3 / 震度3):

Región norte de Ishikari

Región central de Ishikari

Región sur de Ishikari

Región norte de Oshima

Región de Hiyama

Región oriental de Shiribeshi

Región sur de Sorachi

Región sur de Kamikawa

Región occidental de Iburi

Región occidental de Hidaka

Región oriental de Hidaka

Región central de Tokachi

Región sur de Tokachi

Región centro-sur de Kushiro

Región norte de Nemuro

Sur de Tsugaru (prefectura de Aomori)

Costa norte de la prefectura de Iwate

Costa sur de la prefectura de Iwate

Sur de la prefectura de Miyagi

Región central de la prefectura de Miyagi

Costa norte de la prefectura de Akita

Costa sur de la prefectura de Akita

Sur del interior de la prefectura de Akita

Región Murayama (prefectura de Yamagata)

Región Nakadōri (prefectura de Fukushima)

Región Hamadōri (prefectura de Fukushima)

El mar entra en silencio: alerta de tsunami sacude al norte de Japón

La Agencia Meteorológica de Japón (気象庁) emitió una alerta de tsunami (津波注意報) para amplias zonas de Hokkaidō y Tōhoku, tras un terremoto de magnitud 6.7 registrado minutos antes frente a la costa oriental de Aomori.

Las autoridades advirtieron que olas de hasta 1 metro podrían alcanzar las costas del Pacífico central de Hokkaidō, así como las de Aomori, Iwate y Miyagi. En algunas zonas marcadas como críticas, la llegada del tsunami fue considerada inmediata, obligando a una respuesta urgente.

Desde altavoces municipales y teléfonos móviles, un mismo mensaje se repitió con insistencia:

“Aléjese del mar. Salga del agua de inmediato. No se acerque a la costa.”

Aunque en algunas áreas el primer arribo fue catalogado como “débil”, los expertos subrayan que incluso variaciones de 20 a 30 centímetros pueden generar corrientes letales, capaces de arrastrar personas, volcar embarcaciones pequeñas y destruir instalaciones pesqueras.

La vigilancia continúa. El mar, una vez más, recuerda que no siempre avisa con estruendo.

Pronóstico de tsunami (ligeras variaciones del nivel del mar)

Costa del Pacífico central de Hokkaidō

Costa del Pacífico de la prefectura de Aomori

Prefectura de Iwate

Prefectura de Miyagi

Hora estimada de llegada del tsunami y altura prevista

El símbolo ＃ indica información nueva o actualizada.

Zona del pronóstico Altura máxima prevista Costa del Pacífico central de Hokkaidō ＃ Menos de 0,2 m Costa del Pacífico de Aomori ＃ Menos de 0,2 m Iwate ＃ Menos de 0,2 m Miyagi ＃ Menos de 0,2 m

Explicación

Pronóstico de tsunami (ligeras variaciones del nivel del mar)

Se prevén ligeras variaciones del nivel del mar, pero no existe riesgo de daños.

Es posible que continúen pequeñas oscilaciones del nivel del mar, sin peligro alguno.

Actualmente no hay emitidos:

Alerta por gran tsunami

Alerta de tsunami

Aviso de tsunami

en ninguna zona costera.

Explicación sobre la altura prevista del tsunami

Cuanto mayor es la altura del tsunami, más graves son los daños esperados:

Más de 10 m : Tsunami gigantesco con daños devastadores. Viviendas de madera totalmente destruidas o arrastradas. Las personas son arrastradas por la corriente.

10 m : Tsunami gigantesco con daños muy graves. Viviendas de madera destruidas o arrastradas.

5 m : Daños severos. Viviendas de madera destruidas o arrastradas; personas arrastradas por la corriente.

3 m : En zonas bajas se producen inundaciones; daños en viviendas de madera; personas pueden ser arrastradas.

1 m: En el mar, las personas pueden ser arrastradas por corrientes rápidas; balsas de acuicultura se pierden y embarcaciones pequeñas pueden volcar.

Perspectiva sobre las variaciones del nivel del mar

El aviso de tsunami emitido tras el terremoto ocurrido el 12 de diciembre a las 11:44, con epicentro frente a la costa oriental de la prefectura de Aomori, fue completamente levantado a las 14:05, debido a que el tsunami se ha atenuado suficientemente.

No obstante, en estas zonas costeras se han observado ligeras variaciones del nivel del mar, por lo que es muy probable que continúen durante las próximas 2 a 3 horas.

Puntos a tener en cuenta

Se recomienda extrema precaución al realizar actividades como:

Trabajos en el mar

Pesca

Baño en el mar

Marco legal — por qué “pueden” emitir alertas y qué activa cada cosa

Base para alertas meteorológicas/tsunami (気象業務法): la ley establece que la JMA debe emitir pronósticos/advertencias y, entre ellos, los relacionados con 津波 (tsunami) . Es la columna legal de “la alerta existe” y “se difunde oficialmente”

Gestión y respuesta pública (災害対策基本法 + directrices): el sistema de evacuación se articula con la política nacional de “salvar la vida primero” y el esquema de 警戒レベル (niveles 1–5). Tras la reforma de 2021, se reforzó la claridad del mensaje (p.ej., 警戒レベル4＝避難指示 como llamado fuerte a evacuar).

Relación alerta–evacuación: la JMA publica información que ayuda a decidir, pero la orden/llamado de evacuación (cuando corresponde) la emiten los gobiernos locales; la guía oficial enfatiza que la gente no debe esperar “el último aviso” si el lugar ya es peligroso.

Qué hacer ahora mismo (si estás en zona con alerta de tsunami – 津波注意報)

Aléjate de la costa, ríos y estuarios. Un tsunami “chiquito” igual puede tumbarte o arrastrarte.

No vayas a “mirar el mar”. Es el error clásico.

Sigue fuentes oficiales: JMA, Jichitai (tu ciudad/prefectura), y avisos de transporte.

Ojo con réplicas: si vuelve a temblar fuerte, actúa como si el riesgo costero se reactivara.

ACTUALIZACIÓN

De interés…

Todos son movimientos de la Tierra, pero la intensidad y el contexto cambian el nombre que usamos. Un “temblor” puede ser un “sismo leve”, pero si causa muchos daños, la gente lo llamará “terremoto”.

NOTA: Teniendo en cuenta que Japón se ubica en el cinturón de fuego del Pacifico, reportaremos los sismos con Shindo (intensidad) 4 o superior.



©2025 NoticiasNippon