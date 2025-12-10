Noticias Nippon

[jishin jōhō] Aomori se estremece con intensidad 4

Medianoche inquieta en el Norte: 25 ciudades registran Shindo 3 o más; sin riesgo de tsunami

📍 Tōkyō / 10 de diciembre

El norte de Japón vivió una nueva sacudida a las 23:52, cuando un terremoto de magnitud 5.9 se registró al este de Aomori, a 30 kilómetros de profundidad, según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA). La buena noticia: no hay riesgo de tsunami.

El sismo —aunque moderado en escala científica— tuvo una amplia distribución de intensidades, dejando sentir su fuerza desde Aomori hasta Hokkaidō, Iwate, Akita y sectores de Miyagi. El epicentro se ubicó en un área ya activada por el fuerte terremoto del día 8, lo que mantiene en alerta a autoridades y residentes.

🔶 INTENSIDAD POR CIUDADES (SHINDO) — Lo más relevante

 

🟧 Shindo 4 — Sacudida más fuerte

  • Gonohe (Aomori)

En esta localidad de la zona de Sanpachi-Kamikita, vecinos reportaron interrupciones momentáneas en el suministro eléctrico y caída de objetos livianos. No hay daños estructurales mayores.

 

🟨 Shindo 3 — Sacudida moderada, ampliamente perceptible

AOMORI

  • Hachinohe
  • Goshogawara
  • Towada
  • Misawa
  • Mutsu
  • Tsugaru
  • Hiranai-machi
  • Sotogahama-machi
  • Noheji-machi
  • Shichinohe-machi
  • Rokunohe-machi
  • Tōhoku-machi
  • Oirase-machi
  • Higashidōri-mura
  • Sannohe-machi
  • Nambu-chō
  • Hashikami-chō

HOKKAIDŌ

  • Hakodate
  • Shinshinotsu-mura
  • Atsuma-chō
  • Abira-chō
  • Mukawa-chō
  • Nikan-machi
  • Shinkan-machi
  • Niikappu-chō
  • Samani-chō
  • Shinhidaka-chō

IWATE

  • Morioka
  • Ninohe-shi
  • Hachimantai-shi
  • Takizawa-shi
  • Shiwa-machi
  • Yahaba-chō (o Yahaba-cho)
  • Karumai-machi
  • Ichinohe-machi

 

🟩 Shindo 2 y 1

Las regiones de Hokkaidō centro-sur, Akita, Yamagata, Miyagi, Fukushima e incluso sectores de Tohoku interior registraron intensidades menores, pero suficientes para despertar a residentes o hacer vibrar estructuras ligeras.

El detalle completo es extenso —como corresponde a un evento con gran extensión geográfica—, pero confirma que la onda sísmica se propagó horizontalmente a lo largo del arco nororiental.

 

 

⚖️ MARCO LEGAL Y CONTEXTO INSTITUCIONAL

La gestión de este sismo y la información oficial difundida se sustentan en las siguientes normativas japonesas:

1. Ley de Medidas Especiales frente a Desastres (災害対策基本法)

  • Obliga a gobiernos locales y nacionales a informar de inmediato niveles de intensidad (震度) y posibles riesgos.
  • Las prefecturas deben activar centros de respuesta cuando la intensidad es Shindo 4 o superior.

2. Sistema de Información Sísmica de la JMA (気象庁地震情報)

  • Define la metodología de medición de shindo (escala japonesa de percepción/determinación de daños).
  • Establece umbrales para activar alertas como la EEW (緊急地震速報).

3. Ley de Gestión de Riesgo de Tsunamis (津波防災地域づくり法)

  • Aunque en este caso no hubo riesgo, la ley explica los protocolos de evaluación rápida frente a terremotos con epicentro en el mar.

4. Normas de Construcción Antisísmica (建築基準法)

  • Aunque el terremoto fue moderado, su amplitud geográfica prueba nuevamente la importancia de las reformas estructurales adoptadas desde 1981 y reforzadas tras 1995 y 2011.

 

🟦 Análisis

La población de Aomori ha vivido días tensos tras el terremoto M7.5 del 8 de diciembre. Aunque este nuevo sismo es considerablemente menor, su carácter superficial (apenas 30 km) hizo que se sintiera con claridad.

Vecinos de Hachinohe y Misawa reportaron en redes sociales:

Pensé que era otro grande… esta semana no nos da respiro.”

Solo escuché los vidrios vibrar, pero sirve para recordar que debemos revisar las mochilas de emergencia.”

Las autoridades llaman a mantener la calma pero también la vigilancia, pues la secuencia sísmica en la región continúa activa.

 

 

De interés…

 

Todos son movimientos de la Tierra, pero la intensidad y el contexto cambian el nombre que usamos. Un “temblor” puede ser un “sismo leve”, pero si causa muchos daños, la gente lo llamará “terremoto”.

 

NOTA: Teniendo en cuenta que Japón se ubica en el cinturón de fuego del Pacifico, reportaremos los sismos con Shindo (intensidad) 4 o superior.


