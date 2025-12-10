Medianoche inquieta en el Norte: 25 ciudades registran Shindo 3 o más; sin riesgo de tsunami
📍 Tōkyō / 10 de diciembre
El norte de Japón vivió una nueva sacudida a las 23:52, cuando un terremoto de magnitud 5.9 se registró al este de Aomori, a 30 kilómetros de profundidad, según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA). La buena noticia: no hay riesgo de tsunami.
El sismo —aunque moderado en escala científica— tuvo una amplia distribución de intensidades, dejando sentir su fuerza desde Aomori hasta Hokkaidō, Iwate, Akita y sectores de Miyagi. El epicentro se ubicó en un área ya activada por el fuerte terremoto del día 8, lo que mantiene en alerta a autoridades y residentes.
🔶 INTENSIDAD POR CIUDADES (SHINDO) — Lo más relevante
🟧 Shindo 4 — Sacudida más fuerte
- Gonohe (Aomori)
En esta localidad de la zona de Sanpachi-Kamikita, vecinos reportaron interrupciones momentáneas en el suministro eléctrico y caída de objetos livianos. No hay daños estructurales mayores.
🟨 Shindo 3 — Sacudida moderada, ampliamente perceptible
AOMORI
- Hachinohe
- Goshogawara
- Towada
- Misawa
- Mutsu
- Tsugaru
- Hiranai-machi
- Sotogahama-machi
- Noheji-machi
- Shichinohe-machi
- Rokunohe-machi
- Tōhoku-machi
- Oirase-machi
- Higashidōri-mura
- Sannohe-machi
- Nambu-chō
- Hashikami-chō
HOKKAIDŌ
- Hakodate
- Shinshinotsu-mura
- Atsuma-chō
- Abira-chō
- Mukawa-chō
- Nikan-machi
- Shinkan-machi
- Niikappu-chō
- Samani-chō
- Shinhidaka-chō
IWATE
- Morioka
- Ninohe-shi
- Hachimantai-shi
- Takizawa-shi
- Shiwa-machi
- Yahaba-chō (o Yahaba-cho)
- Karumai-machi
- Ichinohe-machi
🟩 Shindo 2 y 1
Las regiones de Hokkaidō centro-sur, Akita, Yamagata, Miyagi, Fukushima e incluso sectores de Tohoku interior registraron intensidades menores, pero suficientes para despertar a residentes o hacer vibrar estructuras ligeras.
El detalle completo es extenso —como corresponde a un evento con gran extensión geográfica—, pero confirma que la onda sísmica se propagó horizontalmente a lo largo del arco nororiental.
⚖️ MARCO LEGAL Y CONTEXTO INSTITUCIONAL
La gestión de este sismo y la información oficial difundida se sustentan en las siguientes normativas japonesas:
1. Ley de Medidas Especiales frente a Desastres (災害対策基本法)
- Obliga a gobiernos locales y nacionales a informar de inmediato niveles de intensidad (震度) y posibles riesgos.
- Las prefecturas deben activar centros de respuesta cuando la intensidad es Shindo 4 o superior.
2. Sistema de Información Sísmica de la JMA (気象庁地震情報)
- Define la metodología de medición de shindo (escala japonesa de percepción/determinación de daños).
- Establece umbrales para activar alertas como la EEW (緊急地震速報).
3. Ley de Gestión de Riesgo de Tsunamis (津波防災地域づくり法)
- Aunque en este caso no hubo riesgo, la ley explica los protocolos de evaluación rápida frente a terremotos con epicentro en el mar.
4. Normas de Construcción Antisísmica (建築基準法)
- Aunque el terremoto fue moderado, su amplitud geográfica prueba nuevamente la importancia de las reformas estructurales adoptadas desde 1981 y reforzadas tras 1995 y 2011.
🟦 Análisis
La población de Aomori ha vivido días tensos tras el terremoto M7.5 del 8 de diciembre. Aunque este nuevo sismo es considerablemente menor, su carácter superficial (apenas 30 km) hizo que se sintiera con claridad.
Vecinos de Hachinohe y Misawa reportaron en redes sociales:
“Pensé que era otro grande… esta semana no nos da respiro.”
“Solo escuché los vidrios vibrar, pero sirve para recordar que debemos revisar las mochilas de emergencia.”
Las autoridades llaman a mantener la calma pero también la vigilancia, pues la secuencia sísmica en la región continúa activa.
