Medianoche inquieta en el Norte: 25 ciudades registran Shindo 3 o más; sin riesgo de tsunami

📍 Tōkyō / 10 de diciembre

El norte de Japón vivió una nueva sacudida a las 23:52, cuando un terremoto de magnitud 5.9 se registró al este de Aomori, a 30 kilómetros de profundidad, según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA). La buena noticia: no hay riesgo de tsunami.

El sismo —aunque moderado en escala científica— tuvo una amplia distribución de intensidades, dejando sentir su fuerza desde Aomori hasta Hokkaidō, Iwate, Akita y sectores de Miyagi. El epicentro se ubicó en un área ya activada por el fuerte terremoto del día 8, lo que mantiene en alerta a autoridades y residentes.

🔶 INTENSIDAD POR CIUDADES (SHINDO) — Lo más relevante

🟧 Shindo 4 — Sacudida más fuerte

Gonohe (Aomori)

En esta localidad de la zona de Sanpachi-Kamikita, vecinos reportaron interrupciones momentáneas en el suministro eléctrico y caída de objetos livianos. No hay daños estructurales mayores.

🟨 Shindo 3 — Sacudida moderada, ampliamente perceptible

AOMORI

Hachinohe

Goshogawara

Towada

Misawa

Mutsu

Tsugaru

Hiranai-machi

Sotogahama-machi

Noheji-machi

Shichinohe-machi

Rokunohe-machi

Tōhoku-machi

Oirase-machi

Higashidōri-mura

Sannohe-machi

Nambu-chō

Hashikami-chō

HOKKAIDŌ

Hakodate

Shinshinotsu-mura

Atsuma-chō

Abira-chō

Mukawa-chō

Nikan-machi

Shinkan-machi

Niikappu-chō

Samani-chō

Shinhidaka-chō

IWATE

Morioka

Ninohe-shi

Hachimantai-shi

Takizawa-shi

Shiwa-machi

Yahaba-chō (o Yahaba-cho)

Karumai-machi

Ichinohe-machi

🟩 Shindo 2 y 1

Las regiones de Hokkaidō centro-sur, Akita, Yamagata, Miyagi, Fukushima e incluso sectores de Tohoku interior registraron intensidades menores, pero suficientes para despertar a residentes o hacer vibrar estructuras ligeras.

El detalle completo es extenso —como corresponde a un evento con gran extensión geográfica—, pero confirma que la onda sísmica se propagó horizontalmente a lo largo del arco nororiental.

⚖️ MARCO LEGAL Y CONTEXTO INSTITUCIONAL

La gestión de este sismo y la información oficial difundida se sustentan en las siguientes normativas japonesas:

1. Ley de Medidas Especiales frente a Desastres (災害対策基本法)

Obliga a gobiernos locales y nacionales a informar de inmediato niveles de intensidad (震度) y posibles riesgos.

Las prefecturas deben activar centros de respuesta cuando la intensidad es Shindo 4 o superior.

2. Sistema de Información Sísmica de la JMA (気象庁地震情報)

Define la metodología de medición de shindo (escala japonesa de percepción/determinación de daños).

Establece umbrales para activar alertas como la EEW (緊急地震速報).

3. Ley de Gestión de Riesgo de Tsunamis (津波防災地域づくり法)

Aunque en este caso no hubo riesgo, la ley explica los protocolos de evaluación rápida frente a terremotos con epicentro en el mar.

4. Normas de Construcción Antisísmica (建築基準法)

Aunque el terremoto fue moderado, su amplitud geográfica prueba nuevamente la importancia de las reformas estructurales adoptadas desde 1981 y reforzadas tras 1995 y 2011.

🟦 Análisis

La población de Aomori ha vivido días tensos tras el terremoto M7.5 del 8 de diciembre. Aunque este nuevo sismo es considerablemente menor, su carácter superficial (apenas 30 km) hizo que se sintiera con claridad.

Vecinos de Hachinohe y Misawa reportaron en redes sociales:

“Pensé que era otro grande… esta semana no nos da respiro.”

“Solo escuché los vidrios vibrar, pero sirve para recordar que debemos revisar las mochilas de emergencia.”

Las autoridades llaman a mantener la calma pero también la vigilancia, pues la secuencia sísmica en la región continúa activa.

De interés…

Todos son movimientos de la Tierra, pero la intensidad y el contexto cambian el nombre que usamos. Un “temblor” puede ser un “sismo leve”, pero si causa muchos daños, la gente lo llamará “terremoto”.

NOTA: Teniendo en cuenta que Japón se ubica en el cinturón de fuego del Pacifico, reportaremos los sismos con Shindo (intensidad) 4 o superior.



©2025 NoticiasNippon