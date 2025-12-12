El mar se aquieta, pero el corazón tarda en hacerlo.

📍 Aomori / 12 de diciembre

Durante horas, la costa del Pacífico japonés contuvo la respiración. Desde Hokkaidō hasta Miyagi, las comunidades miraban al horizonte con una mezcla de temor y esperanza, esperando una señal que confirmara que lo peor no ocurriría. Y finalmente llegó.

La Agencia Meteorológica de Japón anunció la cancelación total de las alertas de tsunami emitidas tras el fuerte terremoto que sacudió el norte del país. El sismo, ocurrido a las 11:44 de la mañana frente a la costa oriental de Aomori, alcanzó una magnitud preliminar de 6,9 y estremeció viviendas, estaciones y calles, dejando a miles de personas con el recuerdo inmediato de otros desastres que Japón nunca olvida.

Las sirenas no llamaron a evacuar, el mar no rugió como se temía.

Pero la advertencia permanece: el océano aún se mueve, aunque sea de forma leve.

“Podrían continuar ligeras variaciones del nivel del mar”, señaló la Agencia, pidiendo a la población no acercarse a la costa ni ingresar al agua. Es una frase técnica, pero cargada de significado para un país donde cada ola fuera de lo normal despierta memorias colectivas profundas.

En las ciudades costeras, el alivio no se expresa con euforia, sino con silencio. Con llamadas a familiares. Con miradas al mar desde lejos. Japón sabe que la calma no siempre es definitiva, y que la prevención es una forma de respeto por la vida.

Hoy, la alerta terminó.

La vigilancia —esa— continúa.







⚖️ Marco legal

En Japón, la prevención no es opcional, es un deber.

La Ley Básica de Medidas contra Desastres (災害対策基本法) obliga al Estado a informar de manera inmediata cualquier riesgo natural, incluso cuando la amenaza no se materializa.

El sistema de alertas y avisos de tsunami está diseñado para salvar vidas antes que confirmar daños .

Aunque una alerta se levante, la responsabilidad compartida entre autoridades y ciudadanía exige mantener la cautela mientras existan avisos oficiales.

En otras palabras:

cuando el Estado dice “el peligro pasó”, también dice “no te confíes”.

A tener en cuenta

Un tsunami de un metro de altura conlleva una tasa de mortalidad del 100%..

