[kinenbi] Shōgatsu Kotohajime

Japón inicia la cuenta atrás para el Año Nuevo

📍Tōkyō | 13 de diciembre

Hoy sábado, millones de japoneses han comenzado oficialmente los preparativos para recibir al Toshigami-sama (神様 del Año Nuevo) en una tradición conocida como 正月事始め (Shōgatsu Kotohajime) o 煤払い (Susuharai, “limpieza del hollín”).

El día en que hasta el “día del demonio” se vuelve propicio

La elección de la fecha no es casual. Hasta mediados del período Edo se utilizaba el calendario Senmyō-reki (宣明暦), en el que el 13 de diciembre del antiguo calendario lunar correspondía invariablemente al nakshatra (宿) llamado 鬼宿日 (Ki no Hi, “día del Oni”). Paradójicamente, el día del demonio era considerado —salvo para bodas— extremadamente auspicioso para cualquier actividad. Por eso se escogió para iniciar los preparativos del año que es quizá el ritual más importante del año: la bienvenida al dios que traerá fortuna en los próximos doce meses.

Aunque tras la reforma del calendario Meiji (1873) la correspondencia entre fecha gregoriana y nakshatra se perdió, la costumbre de comenzar el 13 de diciembre se mantuvo inalterable.

Del monte a la casa: pino, bambú y limpieza profunda

Antiguamente, este día las familias subían a la montaña a cortar los árboles necesarios para el Año Nuevo:

• kadomatsu (門松): los tradicionales adornos de pino colocados a ambos lados de la entrada. –薪 (maki) para cocer el zōni (お雑煮), la sopa ritual que se come la mañana del 1 de enero.

Hoy, salvo en zonas rurales, ya nadie va al monte, pero sí se conserva con rigor el susuharai: una limpieza general de fin de año mucho más intensa que la habitual ōsōji del 28-31 de diciembre. Se sacude el polvo acumulado durante todo el año, se limpian los kamidana (altares shinto) y los butsudan (altares budistas) y, simbólicamente, se barre la mala suerte para dejar la casa impecable ante la llegada del Toshigami-sama.

Kioto preserva la elegancia del Gion

En el barrio de Gion Kobu, las maiko y geiko han respetado hoy una de las tradiciones más fotogénicas del país: desde primera hora de la mañana recorren en kimono de gala las ochaya (casas de té) y las casas de sus maestras para hacer el kotohajime no aisatsu (挨拶 de comienzo del Año Nuevo). Con una inclinación profunda y las palabras «Honjitsu wa kotohajime ni ukagaimasu. Yoroshiku onegai itashimasu», renuevan los lazos de gratitud y piden seguir contando con el favor de sus sensei de cara al nuevo año.

８ de diciembre vs 13 de diciembre

Aunque el 13 de diciembre es la fecha mayoritaria, algunas regiones y familias (especialmente en el oeste de Japón) comienzan los preparativos el 8 de diciembre, día conocido como 事始め (Kotohajime) o 御事始め (Gokotohajime). La diferencia procede de antiguas variaciones locales del calendario lunar y aún hoy conviven ambas fechas sin mayor conflicto.

Un mes por delante, pero el reloj ya corre

A partir de hoy quedan exactamente 19 días para Ōshōgatsu. Los grandes almacenes ya exhiben kadomatsu y shimekazari; las empresas empiezan a cerrar los preparativos del bōnenkai (fiestas de fin de año) y en los hogares japoneses el aroma a limpiador y el sonido de escobas anuncian que el 2026 está a la vuelta de la esquina.

Como dice el refrán popular:

Susu o haratte fuku o maneku「煤を払って福を招く」 «Quita el hollín y atrae la buena fortuna».

Hoy, 13 de diciembre, Japón ha dado el primer golpe de escoba.



