[kinenbi] Kankō Basu no hi

Tokio celebra el cumpleaños de su primer autobús turístico, el vehículo que revivió la ciudad tras el desastre

📍Tōkyō | 15 de diciembre

Imagina que estás en Japón, listo para la aventura, pero no quieres perderte en el laberinto de trenes y calles. ¡Para eso existe el autobús turístico! Hoy, 15 de diciembre, celebramos el día que esta maravillosa idea nació en Japón.

Un Viaje al Pasado: 1925 en Tokio

Hace exactamente 100 años, el 15 de diciembre de 1925, sucedió algo increíble en Tokio. La ciudad estaba aún muy triste y dañada por un gran terremoto, pero la gente quería levantarse y volver a sonreír. Para mostrarle al mundo que Tokio se estaba reconstruyendo y era hermoso, una empresa lanzó algo nuevo: el «Yūran Basu» (que significa “Autobús de Paseo”).

• ¿Cuál era la ruta mágica? Iba desde el majestuoso Palacio Imperial, pasaba por las tiendas elegantes de Ginza, hasta llegar al gran Parque de Ueno, ¡lleno de museos y cerezos!

• La gran novedad: Este autobús no era como los demás. Era como un servicio de «sube y baja» enfocado en la diversión. Podías bajarte a tomar fotos en un sitio famoso y luego subirte de nuevo para seguir la ruta. ¡Una forma muy moderna y cómoda de hacer turismo!

El Renacimiento del Símbolo



Al principio, el autobús tuvo problemas económicos y tuvo que parar. ¡Qué pena! Pero las buenas ideas siempre vuelven.

Poco después, una nueva compañía tomó la idea, la hizo más fuerte y la convirtió en un verdadero ícono. Hoy la conocemos como Hato Bus (el «Autobús Paloma»).

• ¿El autobús famoso? Es el brillante autobús amarillo que tiene una paloma como logo, símbolo de paz y de que siempre regresas seguro. Se hizo súper popular después de la guerra y, un siglo después, sigue siendo uno de los mejores amigos de los turistas en Tokio.

El Corazón del Transporte Japonés

Este día no solo celebra el turismo, sino también cómo Japón ha avanzado en el transporte:



Así que, cada 15 de diciembre, recordamos que hace 100 años, la gente de Tokio tuvo la brillante idea de hacer que viajar fuera fácil, cómodo y emocionante. Hoy, gracias a ese espíritu, puedes subir a un autobús y descubrir templos antiguos, montañas majestuosas y aguas termales (onsen) en todo Japón.

Es un siglo de hacer que tu viaje sea una aventura guiada, cómoda y llena de descubrimientos.

