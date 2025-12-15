[tenki yohō] Japón Vivirá un Día de Contrastes

Sol en el Pacífico y Lluvias Persistentes Frente al Mar de Japón

📍Tōkyō | 15 de diciembre

Mañana martes, Japón vivirá una clara división meteorológica que se sentirá de norte a sur. Mientras la costa del Pacífico disfrutará de cielos despejados y un frío invernal moderado, las regiones que miran al Mar de Japón afrontarán una jornada marcada por nubes densas y precipitaciones continuas.

Será un día en el que el clima marcará el ritmo de la vida cotidiana y también el estado de ánimo.

🌤️ Predominio del Sol en el Pacífico

Kantō · Kansai · Tōkai · Shikoku

En el centro y oriente del archipiélago, el invierno se mostrará en su versión más amable.

Tokio amanecerá bajo cielos despejados y alcanzará una máxima cercana a los 13 °C, con una mínima de 4 °C. El riesgo de lluvia será muy bajo, alrededor del 10%, permitiendo una jornada luminosa y estable.

Osaka registrará aproximadamente 14 °C de máxima y 3 °C de mínima, mientras que Nagoya se moverá en valores similares, con sol como protagonista.

En Shikoku, Kochi destacará con una máxima de 15 °C, cielos mayormente despejados y condiciones favorables para actividades al aire libre.

👉 En estas regiones, el día se sentirá frío al amanecer y al anochecer, pero agradable durante las horas centrales.

🌧️ Lluvias y Cielos Cerrados en el Mar de Japón

Hokuriku · Tōhoku · Norte de Kyūshū

En la vertiente occidental, el panorama cambiará de forma notable.

Niigata afrontará una probabilidad de lluvia cercana al 80%, con temperaturas que no superarán los 9 °C. Kanazawa tendrá un 70% de probabilidad de precipitación y una máxima alrededor de 11 °C, en una jornada gris y húmeda.

En Tōhoku, Sendai presentará un 50% de probabilidad de lluvia y una máxima cercana a los 9 °C.

En Kyūshū, Fukuoka registrará un riesgo de lluvia del 60%, con una máxima aproximada de 14 °C, por lo que el paraguas será indispensable.

❄️🌴 Contrastes Extremos: del Hielo al Clima Subtropical

En Hokkaidō, el invierno se hará sentir con fuerza.

Sapporo alcanzará apenas los 2 °C de máxima y descenderá hasta −1 °C por la noche, con posibilidad de nieve o llovizna (40%). En Kushiro, las mínimas bajarán hasta −3 °C.

En contraste, Okinawa permanecerá al margen del frío invernal. Naha disfrutará de temperaturas casi veraniegas, con una máxima cercana a los 23 °C y una mínima de 16 °C. En Ishigaki, estará nublado pero disfrutarán de una máxima de 22 °C y una mínima de 16 °C

🧥☔ Recomendaciones para el Día

Se deberá llevar paraguas en Niigata, Kanazawa y Fukuoka debido a la alta probabilidad de lluvia.

Se recomendará vestir por capas en Tokio, Osaka y Nagoya, ya que las temperaturas descenderán con fuerza por la mañana y la noche.

Se extremarán las precauciones en Hokkaidō por el riesgo de hielo en carreteras y aceras.

🌬️ En síntesis:

Este martes, Japón vivirá una jornada partida en dos: la luz tranquila del Pacífico contrastará con la persistente humedad del Mar de Japón, recordando que en este país el clima no solo se sentirá, sino que se anticipará en cada región y en cada rutina diaria.

©NoticiasNippon