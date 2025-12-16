[tenki yohō] El invierno no perdona

Salir de casa será una prueba: frío, lluvia y mal humor garantizados
📍Tōkyō | 16 de diciembre
Japón amanece mañana miércoles partido por el clima, en una jornada donde las diferencias regionales se sienten con fuerza y condicionan la vida cotidiana.
En la franja del Mar de Japón, el cielo se muestra cerrado y pesado: el aire húmedo e inestable deja lluvias persistentes y nieve en las zonas montañosas, creando un ambiente invernal que invita a la cautela y al abrigo constante.
En contraste, la costa del Pacífico recibe intervalos de sol que alivian la jornada, aunque el frío se aferra a las primeras horas del día y regresa con fuerza al caer la noche.
Más al sur, en Kyūshū y las islas subtropicales, el invierno baja la guardia: las temperaturas se suavizan y rozan lo primaveral, recordando que, incluso en pleno invierno, Japón es un país de climas múltiples.
Previsión por regiones según la Agencia Metereológica del Japón:
❄️ Hokkaidō
Sapporo: nublado con nieve débil | -1 / -6 °C
Hakodate: nublado | 0 / -3 °C
Kushiro: soleado | 0 / -6 °C
📌 Ambiente plenamente invernal. Riesgo de calzadas congeladas por la noche.
🌨️ Tōhoku
Aomori: nublado | 3 / -1 °C
Akita: nieve ocasional | 6 / 2 °C
Morioka : nieve | 4 / -2 °C
Yamagata: lluvia y nubes | 7 / 1 °C
Sendai : lluvias dispersas | 9 / 3 °C
Fukushima: lluvia | 10 / 2 °C
Niigata: lluvia persistente | 8 / 3 °C
Sado: lluvia | 8 / 3 °C
📌 Zona más inestable del día. Paraguas imprescindible y precaución en carreteras de montaña.
🌥️ Kantō
Tokio: parcialmente soleado | 13 / 4 °C
Yokohama: sol y nubes | 15 / 6 °C
Chiba: soleado | 15 / 6 °C
Mito: nublado | 13 / 0 °C
Utsunomiya : sol | 13 / 1 °C
Maebashi : soleado | 12 / 4 °C
Kōfu: soleado | 11 / -1 °C
Kumagaya: nubes y sol | 13 / 1 °C
📌 Sensación fría al amanecer, pero día agradable al sol.
🌧️ Hokuriku / Chūbu
Kanazawa : lluvia | 13 / 7 °C
Toyama: lluvia | 13 / 6 °C
Fukui: lluvia | 13 / 6 °C
Gifu: lluvia | 11 / 3 °C
Nagoya: lluvias intermitentes | 12 / 3 °C
Shizuoka: sol y nubes | 16 / 5 °C
Nagano: nieve ocasional | 11 / -1 °C
📌 El corredor del Mar de Japón sigue cargado de humedad.
🌧️ Kansai
Kyoto: lluvia | 12 / 4 °C
Osaka: lluvia | 15 / 6 °C
Kobe : lluvia | 15 / 7 °C
Nara: lluvia | 14 / 4 °C
Ōtsu : lluvia | 11 / 3 °C
Wakayama: lluvia | 16 / 5 °C
📌 Día gris, húmedo y fresco. Paraguas obligatorio.
🌧️ Chūgoku
Tottori: lluvia | 11 / 5 °C
Matsue : lluvia | 13 / 5 °C
Okayama: lluvias débiles | 13 / 2 °C
Hiroshima: lluvia | 13 / 4 °C
Shimonoseki: lluvia | 15 / 9 °C
🌧️ Shikoku
Takamatsu: lluvia | 15 / 5 °C
Matsuyama : lluvia | 16 / 7 °C
Tokushima: lluvia | 15 / 5 °C
Kōchi: lluvia | 16 / 4 °C
🌧️ Kyūshū
Fukuoka: lluvia | 15 / 8 °C
Saga: lluvia | 16 / 7 °C
Nagasaki: lluvia | 18 / 10 °C
Kumamoto: lluvia | 16 / 7 °C
Ōita: lluvia | 17 / 6 °C
Kagoshima: lluvia | 19 / 9 °C
Miyazaki: nublado | 19 / 5 °C
Fukue (Goto): lluvia | 19 / 10 °C
☀️🌴 Okinawa y Suroeste
Naha (Okinawa): soleado | 24 / 17 °C
Miyakojima: sol y nubes | 25 / 19 °C
Ishigaki: lluvia | 25 / 21 °C
Minami-Daitō: sol | 24 / 13 °C
Amami: sol y nubes | 23 / 13 °C
Tanegashima: sol parcial | 20 / 10 °C
📌 Sensación casi primaveral. Gran contraste con el Japón continental.
🧥 Consejos prácticos del día
☔ Lleva paraguas grande si estás en Kansai, Hokuriku, Chūgoku o Kyūshū
🧤 En el norte, ropa térmica y calzado antideslizante
🌞 En Kantō, aprovecha el sol, pero abrígate al amanecer y anochecer
🚗 Atención a nieve y hielo en pasos de montaña
