[tenki yohō] El invierno no perdona

Salir de casa será una prueba: frío, lluvia y mal humor garantizados

📍Tōkyō | 16 de diciembre

Japón amanece mañana miércoles partido por el clima, en una jornada donde las diferencias regionales se sienten con fuerza y condicionan la vida cotidiana.

En la franja del Mar de Japón, el cielo se muestra cerrado y pesado: el aire húmedo e inestable deja lluvias persistentes y nieve en las zonas montañosas, creando un ambiente invernal que invita a la cautela y al abrigo constante.

En contraste, la costa del Pacífico recibe intervalos de sol que alivian la jornada, aunque el frío se aferra a las primeras horas del día y regresa con fuerza al caer la noche.

Más al sur, en Kyūshū y las islas subtropicales, el invierno baja la guardia: las temperaturas se suavizan y rozan lo primaveral, recordando que, incluso en pleno invierno, Japón es un país de climas múltiples.

Previsión por regiones según la Agencia Metereológica del Japón:

❄️ Hokkaidō

Sapporo : nublado con nieve débil | -1 / -6 °C

Hakodate : nublado | 0 / -3 °C

Kushiro: soleado | 0 / -6 °C

📌 Ambiente plenamente invernal. Riesgo de calzadas congeladas por la noche.

🌨️ Tōhoku

Aomori : nublado | 3 / -1 °C

Akita : nieve ocasional | 6 / 2 °C

Morioka : nieve | 4 / -2 °C

Yamagata : lluvia y nubes | 7 / 1 °C

Sendai : lluvias dispersas | 9 / 3 °C

Fukushima : lluvia | 10 / 2 °C

Niigata : lluvia persistente | 8 / 3 °C

Sado: lluvia | 8 / 3 °C

📌 Zona más inestable del día. Paraguas imprescindible y precaución en carreteras de montaña.

🌥️ Kantō

Tokio : parcialmente soleado | 13 / 4 °C

Yokohama : sol y nubes | 15 / 6 °C

Chiba : soleado | 15 / 6 °C

Mito : nublado | 13 / 0 °C

Utsunomiya : sol | 13 / 1 °C

Maebashi : soleado | 12 / 4 °C

Kōfu : soleado | 11 / -1 °C

Kumagaya: nubes y sol | 13 / 1 °C

📌 Sensación fría al amanecer, pero día agradable al sol.

🌧️ Hokuriku / Chūbu

Kanazawa : lluvia | 13 / 7 °C

Toyama : lluvia | 13 / 6 °C

Fukui : lluvia | 13 / 6 °C

Gifu : lluvia | 11 / 3 °C

Nagoya : lluvias intermitentes | 12 / 3 °C

Shizuoka : sol y nubes | 16 / 5 °C

Nagano: nieve ocasional | 11 / -1 °C

📌 El corredor del Mar de Japón sigue cargado de humedad.

🌧️ Kansai

Kyoto : lluvia | 12 / 4 °C

Osaka : lluvia | 15 / 6 °C

Kobe : lluvia | 15 / 7 °C

Nara : lluvia | 14 / 4 °C

Ōtsu : lluvia | 11 / 3 °C

Wakayama: lluvia | 16 / 5 °C

📌 Día gris, húmedo y fresco. Paraguas obligatorio.

🌧️ Chūgoku

Tottori : lluvia | 11 / 5 °C

Matsue : lluvia | 13 / 5 °C

Okayama : lluvias débiles | 13 / 2 °C

Hiroshima : lluvia | 13 / 4 °C

Shimonoseki: lluvia | 15 / 9 °C

🌧️ Shikoku

Takamatsu : lluvia | 15 / 5 °C

Matsuyama : lluvia | 16 / 7 °C

Tokushima : lluvia | 15 / 5 °C

Kōchi: lluvia | 16 / 4 °C

🌧️ Kyūshū

Fukuoka : lluvia | 15 / 8 °C

Saga : lluvia | 16 / 7 °C

Nagasaki : lluvia | 18 / 10 °C

Kumamoto : lluvia | 16 / 7 °C

Ōita : lluvia | 17 / 6 °C

Kagoshima : lluvia | 19 / 9 °C

Miyazaki : nublado | 19 / 5 °C

Fukue (Goto): lluvia | 19 / 10 °C

☀️🌴 Okinawa y Suroeste

Naha (Okinawa) : soleado | 24 / 17 °C

Miyakojima : sol y nubes | 25 / 19 °C

Ishigaki : lluvia | 25 / 21 °C

Minami-Daitō : sol | 24 / 13 °C

Amami : sol y nubes | 23 / 13 °C

Tanegashima: sol parcial | 20 / 10 °C

📌 Sensación casi primaveral. Gran contraste con el Japón continental.

🧥 Consejos prácticos del día

☔ Lleva paraguas grande si estás en Kansai, Hokuriku, Chūgoku o Kyūshū

🧤 En el norte, ropa térmica y calzado antideslizante

🌞 En Kantō, aprovecha el sol, pero abrígate al amanecer y anochecer

🚗 Atención a nieve y hielo en pasos de montaña

©NoticiasNippon