[tenki yohō] Un país bajo el paraguas

Lluvias persistentes, contrastes térmicos y un invierno que avanza sin prisa

📍Tōkyō | 20 de diciembre

Japón despertará este domingo con un cielo que no termina de decidirse. Las nubes, bajas y persistentes, cubrirán calles, estaciones y tejados como una presencia silenciosa que acompaña el inicio del día. No habrá estridencias ni tormentas violentas, pero sí una lluvia constante, paciente, que cae sin prisa sobre el archipiélago y marca el ritmo de la jornada. En el norte, el frío se hace más presente, se cuela entre los pasos apresurados y recuerda que el invierno ya está instalado.

Será un día de gestos pequeños y previsión tranquila: manos que buscan el paraguas antes de salir, cuellos envueltos en bufandas, miradas al cielo desde los andenes. El abrigo no es solo una prenda, es una decisión; el paraguas, una extensión del cuerpo. Japón avanza así, bajo un clima que no interrumpe, pero acompaña, recordando que incluso en la rutina más silenciosa el tiempo también cuenta una historia.

🌏 Previsión por regiones



❄️ Hokkaidō

Sapporo: 4°C / 3°C – 🌧️🌨️ 80 %

Kushiro: 9°C / 2°C – 🌧️ 70 %

El norte sigue dominado por un ambiente invernal crudo. Lluvias mezcladas con nieve y cielos grises reducen la visibilidad. Las temperaturas apenas se mueven y el frío cala en huesos y calles.

🧣 Consejo: abrigo térmico, calzado antideslizante y especial cuidado en carreteras.

🌧️ Región Hokuriku / Mar de Japón

Kanazawa: 17°C / 12°C – 🌧️ 100 %

Niigata: 16°C / 7°C – 🌧️ 90 %

Una de las zonas más afectadas por la lluvia. En Kanazawa, el paraguas no es opcional: la precipitación será prácticamente continua. Niigata combina lluvia con claros breves, pero sin estabilidad.

🌂 Consejo: impermeable completo y margen extra si viajas en tren.

☁️🌧️ Kantō / Tōhoku

Tokio: 19°C / 9°C – 🌧️ 90 %

Sendai: 19°C / 7°C – 🌦️ 60 %

El este del país vive un contraste curioso: temperaturas relativamente suaves para diciembre, pero con alta probabilidad de lluvia, sobre todo en Tokio. En Sendai habrá más pausas secas, aunque el cielo seguirá inestable.

👜 Consejo: paraguas plegable siempre a mano; ropa en capas ligeras.

🌧️⛅ Chūbu / Kansai

Nagoya: 14°C / 10°C – 🌧️ 70 %

Osaka: 15°C / 11°C – 🌧️ 90 %

Un domingo gris para el corazón económico del país. Osaka tendrá lluvias frecuentes y ambiente húmedo; Nagoya alternará nubes densas con algunos respiros.

🚆 Consejo: prever retrasos leves y evitar ropa que tarde en secar.

☀️🌧️ Chūgoku / Shikoku

Hiroshima: 16°C / 11°C – 🌦️ 70 %

Kochi: 19°C / 12°C – 🌧️ 90 %

Aquí el sol intenta asomarse, pero la lluvia vuelve una y otra vez. Kochi, como es habitual, recibe precipitaciones abundantes.

🌿 Consejo: buen día para actividades bajo techo o paseos breves entre lluvias.

🌤️🌧️ Kyūshū

Fukuoka: 13°C / 12°C – 🌦️ 90 %

Kagoshima: 18°C / 13°C – 🌦️ 70 %

El sur mantiene temperaturas más templadas, pero con humedad elevada. Lluvias intermitentes y sensación algo bochornosa para la época.

👕 Consejo: ropa transpirable + chaqueta ligera impermeable.

🌴🌧️ Okinawa

Naha: 24°C / 20°C – 🌧️ 90 %

Okinawa sigue en otra estación. Calor suave, aire húmedo y lluvias persistentes. Más tropical que invernal.

🌊 Consejo: cuidado con suelos resbaladizos y oleaje; no confiarse por el calor.

🧭 Consejos generales para el domingo

☔ Lleva paraguas en casi todo el país

🧥 Viste por capas: el contraste térmico es notable

🚉 Revisa el estado del transporte si viajas largas distancias

🏠 Buen día para museos, cafés y planes tranquilos bajo techo

