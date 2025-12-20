[tenki yohō] Un país bajo el paraguas

Lluvias persistentes, contrastes térmicos y un invierno que avanza sin prisa
📍Tōkyō | 20 de diciembre
Japón despertará este domingo con un cielo que no termina de decidirse. Las nubes, bajas y persistentes, cubrirán calles, estaciones y tejados como una presencia silenciosa que acompaña el inicio del día. No habrá estridencias ni tormentas violentas, pero sí una lluvia constante, paciente, que cae sin prisa sobre el archipiélago y marca el ritmo de la jornada. En el norte, el frío se hace más presente, se cuela entre los pasos apresurados y recuerda que el invierno ya está instalado.
Será un día de gestos pequeños y previsión tranquila: manos que buscan el paraguas antes de salir, cuellos envueltos en bufandas, miradas al cielo desde los andenes. El abrigo no es solo una prenda, es una decisión; el paraguas, una extensión del cuerpo. Japón avanza así, bajo un clima que no interrumpe, pero acompaña, recordando que incluso en la rutina más silenciosa el tiempo también cuenta una historia.
🌏 Previsión por regiones
❄️ Hokkaidō
- Sapporo: 4°C / 3°C – 🌧️🌨️ 80 %
- Kushiro: 9°C / 2°C – 🌧️ 70 %
El norte sigue dominado por un ambiente invernal crudo. Lluvias mezcladas con nieve y cielos grises reducen la visibilidad. Las temperaturas apenas se mueven y el frío cala en huesos y calles.
🧣 Consejo: abrigo térmico, calzado antideslizante y especial cuidado en carreteras.
🌧️ Región Hokuriku / Mar de Japón
- Kanazawa: 17°C / 12°C – 🌧️ 100 %
- Niigata: 16°C / 7°C – 🌧️ 90 %
Una de las zonas más afectadas por la lluvia. En Kanazawa, el paraguas no es opcional: la precipitación será prácticamente continua. Niigata combina lluvia con claros breves, pero sin estabilidad.
🌂 Consejo: impermeable completo y margen extra si viajas en tren.
☁️🌧️ Kantō / Tōhoku
- Tokio: 19°C / 9°C – 🌧️ 90 %
- Sendai: 19°C / 7°C – 🌦️ 60 %
El este del país vive un contraste curioso: temperaturas relativamente suaves para diciembre, pero con alta probabilidad de lluvia, sobre todo en Tokio. En Sendai habrá más pausas secas, aunque el cielo seguirá inestable.
👜 Consejo: paraguas plegable siempre a mano; ropa en capas ligeras.
🌧️⛅ Chūbu / Kansai
- Nagoya: 14°C / 10°C – 🌧️ 70 %
- Osaka: 15°C / 11°C – 🌧️ 90 %
Un domingo gris para el corazón económico del país. Osaka tendrá lluvias frecuentes y ambiente húmedo; Nagoya alternará nubes densas con algunos respiros.
🚆 Consejo: prever retrasos leves y evitar ropa que tarde en secar.
☀️🌧️ Chūgoku / Shikoku
- Hiroshima: 16°C / 11°C – 🌦️ 70 %
- Kochi: 19°C / 12°C – 🌧️ 90 %
Aquí el sol intenta asomarse, pero la lluvia vuelve una y otra vez. Kochi, como es habitual, recibe precipitaciones abundantes.
🌿 Consejo: buen día para actividades bajo techo o paseos breves entre lluvias.
🌤️🌧️ Kyūshū
- Fukuoka: 13°C / 12°C – 🌦️ 90 %
- Kagoshima: 18°C / 13°C – 🌦️ 70 %
El sur mantiene temperaturas más templadas, pero con humedad elevada. Lluvias intermitentes y sensación algo bochornosa para la época.
👕 Consejo: ropa transpirable + chaqueta ligera impermeable.
🌴🌧️ Okinawa
- Naha: 24°C / 20°C – 🌧️ 90 %
Okinawa sigue en otra estación. Calor suave, aire húmedo y lluvias persistentes. Más tropical que invernal.
🌊 Consejo: cuidado con suelos resbaladizos y oleaje; no confiarse por el calor.
🧭 Consejos generales para el domingo
- ☔ Lleva paraguas en casi todo el país
- 🧥 Viste por capas: el contraste térmico es notable
- 🚉 Revisa el estado del transporte si viajas largas distancias
- 🏠 Buen día para museos, cafés y planes tranquilos bajo techo
