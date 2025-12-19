[tenki yohō] escenas mínimas de un invierno japonés

Un país bajo el paraguas: lluvias, claros invernales y contrastes térmicos de norte a sur
📍Tōkyō | 19 de diciembre
Japón despertará este sábado 20 de diciembre envuelto en un mapa del tiempo que parece contar varias historias al mismo tiempo. El archipiélago respira contrastes: el norte y el centro amanecen bajo cielos más firmes, fríos que cortan la piel y un aire limpio de invierno, mientras que el oeste y el sur reciben el día con nubes cargadas, lluvias persistentes y una humedad que se aferra a las calles.
Es una jornada de equilibrios cotidianos, de abrigos bien cerrados y paraguas siempre a mano, donde el invierno no se presenta de una sola forma, sino que se desliza de región en región con rostros distintos.
En Japón, incluso el clima recuerda que cada rincón vive su propio invierno.
🌏 Previsión por regiones
❄️ Hokkaidō
-
Sapporo: 11 °C / 5 °C · 🌧️ 60%
-
Kushiro: 8 °C / -5 °C · 🌥️ 40%
Jornada fría, con nubosidad variable. En Kushiro el frío será intenso, especialmente por la mañana y la noche, con riesgo de hielo.
🌤️ Tōhoku
-
Sendai: 17 °C / 1 °C · ☀️ 0%
Día seco y estable, ideal para actividades al aire libre, aunque con mañanas frías.
🌥️ Hokuriku
-
Niigata: 17 °C / 4 °C · ☀️ 20%
-
Kanazawa: 21 °C / 7 °C · ☀️ 20%
Sorprende el ambiente relativamente templado y soleado para la estación, con buen confort térmico.
🌧️ Kantō
-
Tokio: 15 °C / 6 °C · 🌧️ 60%
Cielos cubiertos y posibilidad de lluvia intermitente. Sensación fresca, especialmente al anochecer.
🌦️ Chūbu / Kansai
-
Nagoya: 16 °C / 9 °C · 🌧️ 70%
-
Osaka: 19 °C / 9 °C · 🌥️ 40%
El día estará marcado por nubosidad variable y lluvias dispersas, más probables en Nagoya.
🌧️ Chūgoku
-
Hiroshima: 18 °C / 8 °C · 🌦️ 60%
Ambiente húmedo, con alternancia de sol y lluvia.
🌦️ Shikoku
-
Kōchi: 21 °C / 9 °C · 🌦️ 60%
Temperaturas suaves y lluvias ocasionales. Sensación más primaveral que invernal.
🌧️ Kyūshū
-
Fukuoka: 22 °C / 13 °C · 🌧️ 90%
-
Kagoshima: 20 °C / 12 °C · 🌧️ 80%
Región más afectada por las lluvias. Día gris, húmedo y con precipitaciones persistentes.
🌴 Okinawa
-
Naha: 23 °C / 20 °C · 🌧️ 80%
Ambiente cálido y muy húmedo, con lluvias frecuentes. Sensación casi veraniega.
⚠️ Consejos prácticos
-
☔ Paraguas imprescindible en Kyūshū, Okinawa, Kantō y Chūbu.
-
🧥 Abrigo térmico recomendado en Hokkaidō y Tōhoku, sobre todo por la mañana y noche.
-
🧊 Atención a superficies resbaladizas en zonas frías del norte.
-
🚆 En días lluviosos, prever retrasos leves en transporte y mayor congestión urbana.
©NoticiasNippon