[tenki yohō] Entre el hielo y la primavera

Lluvias en la costa del Mar de Japón y sol invernal en Kanto y Kyūshū
📍Tōkyō | 12 de enero
El archipiélago japonés vive hoy un marcado contraste climático. En el norte, Hokkaidō continúa bajo la influencia de aire polar, con temperaturas bajo cero, nevadas intermitentes y una sensación térmica muy baja, lo que mantiene en alerta a conductores y peatones por el riesgo de hielo en carreteras y veredas.
En la franja del Mar de Japón, especialmente en regiones como Hokuriku, el tiempo se presenta inestable, con lluvias persistentes y cielo cubierto. La combinación de precipitaciones, viento y frío incrementa la sensación de incomodidad y obliga a extremar precauciones por acumulación de agua y posibles afectaciones al transporte.
En contraste, el extremo sur del país muestra un panorama muy distinto. Okinawa disfruta de un ambiente templado, casi primaveral, con temperaturas superiores a los 20 grados y nubosidad ligera, mientras que gran parte del centro y sur de Honshū registra cielos más estables y un invierno seco, típico de esta época del año.
🌡️ Situación por regiones y ciudades
Hokkaidō
- Sapporo: 3°C / -7°C, nublado con nieve, 70% de probabilidad
- Kushiro: 3°C / -6°C, intervalos de sol, 60%
El aire polar mantiene carreteras congeladas y visibilidad reducida por momentos.
Tōhoku
- Sendai: 11°C / -1°C, parcialmente soleado, 40%
Frío seco por la mañana, con heladas en zonas rurales.
Hokuriku
- Niigata: 8°C / 2°C, lluvia, 90%
- Kanazawa: 10°C / 3°C, lluvia persistente, 100%
Es la región más inestable del día, con precipitaciones continuas y viento frío.
Kantō
- Tokio: 15°C / 2°C, mayormente soleado, 10%
Tiempo estable, cielo despejado y aire seco típico del invierno.
Chūbu
- Nagoya: 13°C / -1°C, parcialmente soleado, 10%
Descenso marcado de temperatura durante la noche.
Kansai
- Osaka: 14°C / 3°C, sol y nubes, 10%
Buen tiempo para actividades al aire libre, aunque con sensación fría al amanecer.
Chūgoku
- Hiroshima: 13°C / 4°C, chubascos aislados, 60%
Nubosidad variable y lluvias breves.
Shikoku
- Kochi: 14°C / 3°C, mayormente soleado, 30%
Clima estable, viento moderado desde el Pacífico.
Kyūshū
- Fukuoka: 14°C / 7°C, parcialmente soleado, 40%
- Kagoshima: 17°C / 7°C, soleado, 30%
Temperaturas suaves para la época, con sensación agradable al mediodía.
Okinawa
- Naha: 21°C / 13°C, nublado, 20%
Ambiente templado, sin frío invernal, ideal para actividades al aire libre.
⚠️ Consejos para la población
- ❄️ Norte (Hokkaidō y Tōhoku): usar calzado antideslizante, abrigo térmico y conducir con precaución por hielo.
- 🌧️ Hokuriku: llevar impermeable y paraguas; prever retrasos en transporte.
- 🌬️ Kantō y Kansai: hidratarse y proteger piel y garganta por la sequedad del aire.
- 🌴 Okinawa: ropa ligera, pero con chaqueta fina por viento marino.
Panorama general
El invierno japonés muestra hoy todo su contraste: frío extremo y nieve en el norte, lluvias en la costa occidental y cielos despejados en el centro y sur del país, mientras Okinawa se mantiene en un clima casi primaveral. Un día de transición, donde la preparación y la información local son clave para una jornada segura y confortable.
©NoticiasNippon