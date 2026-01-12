[tenki yohō] Entre el hielo y la primavera

Lluvias en la costa del Mar de Japón y sol invernal en Kanto y Kyūshū

📍Tōkyō | 12 de enero

El archipiélago japonés vive hoy un marcado contraste climático. En el norte, Hokkaidō continúa bajo la influencia de aire polar, con temperaturas bajo cero, nevadas intermitentes y una sensación térmica muy baja, lo que mantiene en alerta a conductores y peatones por el riesgo de hielo en carreteras y veredas.

En la franja del Mar de Japón, especialmente en regiones como Hokuriku, el tiempo se presenta inestable, con lluvias persistentes y cielo cubierto. La combinación de precipitaciones, viento y frío incrementa la sensación de incomodidad y obliga a extremar precauciones por acumulación de agua y posibles afectaciones al transporte.

En contraste, el extremo sur del país muestra un panorama muy distinto. Okinawa disfruta de un ambiente templado, casi primaveral, con temperaturas superiores a los 20 grados y nubosidad ligera, mientras que gran parte del centro y sur de Honshū registra cielos más estables y un invierno seco, típico de esta época del año.

🌡️ Situación por regiones y ciudades

Hokkaidō

Sapporo: 3°C / -7°C, nublado con nieve, 70% de probabilidad

Kushiro: 3°C / -6°C, intervalos de sol, 60%

El aire polar mantiene carreteras congeladas y visibilidad reducida por momentos.

Tōhoku

Sendai: 11°C / -1°C, parcialmente soleado, 40%

Frío seco por la mañana, con heladas en zonas rurales.

Hokuriku

Niigata: 8°C / 2°C, lluvia, 90%

Kanazawa: 10°C / 3°C, lluvia persistente, 100%

Es la región más inestable del día, con precipitaciones continuas y viento frío.

Kantō

Tokio: 15°C / 2°C, mayormente soleado, 10%

Tiempo estable, cielo despejado y aire seco típico del invierno.

Chūbu

Nagoya: 13°C / -1°C, parcialmente soleado, 10%

Descenso marcado de temperatura durante la noche.

Kansai

Osaka: 14°C / 3°C, sol y nubes, 10%

Buen tiempo para actividades al aire libre, aunque con sensación fría al amanecer.

Chūgoku

Hiroshima: 13°C / 4°C, chubascos aislados, 60%

Nubosidad variable y lluvias breves.

Shikoku

Kochi: 14°C / 3°C, mayormente soleado, 30%

Clima estable, viento moderado desde el Pacífico.

Kyūshū

Fukuoka: 14°C / 7°C, parcialmente soleado, 40%

Kagoshima: 17°C / 7°C, soleado, 30%

Temperaturas suaves para la época, con sensación agradable al mediodía.

Okinawa

Naha: 21°C / 13°C, nublado, 20%

Ambiente templado, sin frío invernal, ideal para actividades al aire libre.

⚠️ Consejos para la población

❄️ Norte (Hokkaidō y Tōhoku): usar calzado antideslizante, abrigo térmico y conducir con precaución por hielo.

🌧️ Hokuriku: llevar impermeable y paraguas; prever retrasos en transporte.

🌬️ Kantō y Kansai: hidratarse y proteger piel y garganta por la sequedad del aire.

🌴 Okinawa: ropa ligera, pero con chaqueta fina por viento marino.

Panorama general

El invierno japonés muestra hoy todo su contraste: frío extremo y nieve en el norte, lluvias en la costa occidental y cielos despejados en el centro y sur del país, mientras Okinawa se mantiene en un clima casi primaveral. Un día de transición, donde la preparación y la información local son clave para una jornada segura y confortable.



