[tenki yohō] Lluvia, aguanieve y viento:

Japón dividido por el clima: tormentas de nieve en el norte y temperaturas primaverales en Tokio

📍Tōkyō | 11 de enero

Este domingo, Japón muestra un fuerte contraste climático entre el norte, dominado por un ambiente plenamente invernal, y el sur, donde las temperaturas se mantienen más templadas. En gran parte del país se combinan nevadas, lluvias y periodos de cielo parcialmente despejado, reflejando la influencia de diferentes sistemas atmosféricos sobre el archipiélago.

El panorama varía notablemente de una región a otra, por lo que es importante revisar los valores de temperatura máxima y mínima, así como la probabilidad de precipitaciones en cada ciudad, para planificar actividades, traslados y medidas de protección frente al frío o la lluvia.

A continuación, el detalle por zonas y ciudades, con temperaturas máximas / mínimas y probabilidad de precipitación.

🌴 Okinawa – Naha

18°C / 15°C | 40%

Cielo parcialmente nublado con momentos de sol. Ambiente templado para la época, pero con posibilidad de chubascos aislados. Ideal llevar paraguas ligero.

❄️ Hokkaidō

Sapporo: 4°C / 2°C | 70%

Nieve intermitente con algunos claros. Sensación invernal marcada.

Kushiro: 6°C / 1°C | 50%

Frío seco con sol, pero riesgo de precipitaciones débiles y viento.

🌨️ Hokuriku

Kanazawa: 4°C / 4°C | 90%

Nieve continua. Posibles acumulaciones. Precaución al conducir.

Niigata: 8°C / 7°C | 70%

Lluvia y nieve mezcladas, ambiente húmedo y gris.

🌧️ Tōhoku

Sendai: 9°C / 6°C | 60%

Lluvias frecuentes, cielo cubierto y sensación fría por viento.

☁️ Chūgoku

Hiroshima: 4°C / 2°C | 50%

Nubes dominantes, posibilidad de nieve ligera en zonas altas.

❄️ Kyūshū

Fukuoka: 6°C / 4°C | 60%

Nieve débil o aguanieve por momentos. Frío inusual para la región.

Kagoshima: 8°C / 6°C | 70%

Lluvias persistentes, ambiente húmedo.

🌦️ Shikoku

Kōchi: 7°C / 6°C | 50%

Alternancia de lluvia y claros. Viento moderado desde el Pacífico.

🌤️ Kansai

Osaka: 8°C / 7°C | 40%

Parcialmente soleado, frío pero estable. Buen día para actividades al aire libre con abrigo.

🌥️ Chūbu

Nagoya: 9°C / 4°C | 50%

Nubes y claros, posibilidad de nieve en zonas montañosas.

☀️ Kantō

Tokio: 16°C / 13°C | 40%

Cielo parcialmente despejado, temperatura suave para enero. No se descartan lloviznas aisladas, pero en general será un día estable.

🧭 Resumen general

Norte y costa del Mar de Japón: nieve y frío intenso.

Centro y Pacífico: tiempo más estable, con sol entre nubes.

Sur: lluvias y ambiente húmedo, pero sin frío extremo.

Riesgos: carreteras resbaladizas en Hokuriku, Tōhoku y Hokkaidō.

Para residentes extranjeros, se recomienda:

Abrigo térmico en el norte.

Paraguas en Hokuriku, Kyūshū y Tōhoku.

Atención a retrasos en transporte por nieve.

Un domingo que refleja claramente el invierno japonés: mientras algunos disfrutan del sol en Tokio, otros enfrentan paisajes nevados al estilo de Hokkaidō.



