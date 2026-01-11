[tenki yohō] Lluvia, aguanieve y viento:

Japón dividido por el clima: tormentas de nieve en el norte y temperaturas primaverales en Tokio
📍Tōkyō | 11 de enero
Este domingo, Japón muestra un fuerte contraste climático entre el norte, dominado por un ambiente plenamente invernal, y el sur, donde las temperaturas se mantienen más templadas. En gran parte del país se combinan nevadas, lluvias y periodos de cielo parcialmente despejado, reflejando la influencia de diferentes sistemas atmosféricos sobre el archipiélago.
El panorama varía notablemente de una región a otra, por lo que es importante revisar los valores de temperatura máxima y mínima, así como la probabilidad de precipitaciones en cada ciudad, para planificar actividades, traslados y medidas de protección frente al frío o la lluvia.
A continuación, el detalle por zonas y ciudades, con temperaturas máximas / mínimas y probabilidad de precipitación.
🌴 Okinawa – Naha
18°C / 15°C | 40%
Cielo parcialmente nublado con momentos de sol. Ambiente templado para la época, pero con posibilidad de chubascos aislados. Ideal llevar paraguas ligero.
❄️ Hokkaidō
Sapporo: 4°C / 2°C | 70%
Nieve intermitente con algunos claros. Sensación invernal marcada.
Kushiro: 6°C / 1°C | 50%
Frío seco con sol, pero riesgo de precipitaciones débiles y viento.
🌨️ Hokuriku
Kanazawa: 4°C / 4°C | 90%
Nieve continua. Posibles acumulaciones. Precaución al conducir.
Niigata: 8°C / 7°C | 70%
Lluvia y nieve mezcladas, ambiente húmedo y gris.
🌧️ Tōhoku
Sendai: 9°C / 6°C | 60%
Lluvias frecuentes, cielo cubierto y sensación fría por viento.
☁️ Chūgoku
Hiroshima: 4°C / 2°C | 50%
Nubes dominantes, posibilidad de nieve ligera en zonas altas.
❄️ Kyūshū
Fukuoka: 6°C / 4°C | 60%
Nieve débil o aguanieve por momentos. Frío inusual para la región.
Kagoshima: 8°C / 6°C | 70%
Lluvias persistentes, ambiente húmedo.
🌦️ Shikoku
Kōchi: 7°C / 6°C | 50%
Alternancia de lluvia y claros. Viento moderado desde el Pacífico.
🌤️ Kansai
Osaka: 8°C / 7°C | 40%
Parcialmente soleado, frío pero estable. Buen día para actividades al aire libre con abrigo.
🌥️ Chūbu
Nagoya: 9°C / 4°C | 50%
Nubes y claros, posibilidad de nieve en zonas montañosas.
☀️ Kantō
Tokio: 16°C / 13°C | 40%
Cielo parcialmente despejado, temperatura suave para enero. No se descartan lloviznas aisladas, pero en general será un día estable.
🧭 Resumen general
- Norte y costa del Mar de Japón: nieve y frío intenso.
- Centro y Pacífico: tiempo más estable, con sol entre nubes.
- Sur: lluvias y ambiente húmedo, pero sin frío extremo.
- Riesgos: carreteras resbaladizas en Hokuriku, Tōhoku y Hokkaidō.
Para residentes extranjeros, se recomienda:
- Abrigo térmico en el norte.
- Paraguas en Hokuriku, Kyūshū y Tōhoku.
- Atención a retrasos en transporte por nieve.
Un domingo que refleja claramente el invierno japonés: mientras algunos disfrutan del sol en Tokio, otros enfrentan paisajes nevados al estilo de Hokkaidō.
