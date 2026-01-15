[tenki yohō] jueves 15 de enero

El contraste térmico superará los 20 grados entre Okinawa y el norte del archipiélago

📍Tōkyō | 15 de enero

Japón amanece este jueves dividido en dos mundos. Mientras el sur respira aún aires templados y casi primaverales, el norte y la costa del Mar del Japón sienten el peso pleno del invierno, con nieve, nubosidad persistente y temperaturas bajo cero. El mapa revela un país alargado donde el clima cambia radicalmente en pocas horas de tren.

Desde Okinawa hasta Hokkaidō, la atmósfera estará marcada por el paso de sistemas de baja presión que traerán lluvias intermitentes en el oeste y centro, y nevadas en el norte, mientras la franja del Pacífico central gozará de breves ventanas de sol frío pero estable.

🗾 Pronóstico por ciudades y regiones



🌴 Okinawa

Naha: 22°C / 16°C – 🌤️ 30%

Cálido para la época. Intervalos de sol y nubes, ambiente primaveral.

🌋 Kyūshū

Fukuoka: 18°C / 6°C – 🌦️ 40%

Sol con chubascos aislados.

Kagoshima: 17°C / 3°C – 🌤️ 60%

Nubosidad variable, sensación fresca al amanecer.

🌊 Shikoku

Kōchi: 16°C / 1°C – 🌤️ 40%

Tiempo estable, frío matinal, tardes más templadas.

🏯 Chūgoku

Hiroshima: 15°C / 2°C – 🌧️ 50%

Cielos cubiertos y lluvias intermitentes.

🎎 Kansai

Osaka: 14°C / 1°C – 🌧️ 50%

Jornada gris, paraguas necesario.

🌊 Hokuriku

Kanazawa: 14°C / 3°C – 🌧️ 90%

Lluvia persistente, ambiente húmedo típico del Mar del Japón.

🗻 Chūbu

Nagoya: 11°C / 0°C – 🌤️ 50%

Nubes y claros, frío nocturno.

Niigata: 9°C / 2°C – ❄️ 80%

Alta probabilidad de nieve, carreteras resbaladizas.

🗼 Kantō – Koshin

Tokio: 12°C / 2°C – 🌤️ 20%

Mayormente soleado, aire seco y frío.

🌸 Tōhoku

Sendai: 11°C / 0°C – 🌤️ 50%

Nubes con claros, sensación invernal marcada.

❄️ Hokkaidō

Sapporo: -2°C / -8°C – 🌨️ 50%

Nieve ocasional, ambiente plenamente invernal.

Kushiro: -1°C / -7°C – 🌤️ 30%

Frío intenso, cielo parcialmente despejado.

🧣 Consejos para la jornada

En el norte (Hokkaidō, Tōhoku, Niigata): ropa térmica, calzado antideslizante y precaución por hielo y nieve.

En el oeste (Kanazawa, Osaka, Hiroshima): paraguas siempre a mano; humedad y viento aumentan la sensación de frío.

En Kantō (Tokio, Nagoya): abrigo ligero pero cortaviento; el sol engaña, el aire sigue frío.

En Okinawa: ropa de entretiempo, protector solar ligero y atención a cambios rápidos de nubosidad.

Este 15 de enero, Japón ofrece una postal climática completa: desde copos de nieve danzando en Sapporo hasta brisas suaves en Naha. Un recordatorio de que, en este archipiélago, el invierno tiene muchos rostros y todos conviven en un mismo día.

