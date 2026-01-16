[tenki yohō] Viernes 16 de enero

Del frío intenso a la tibieza del sol: un viernes de contrastes que divide al archipiélago

📍Tōkyō | 16 de enero

Este viernes, Japón mostrará un claro contraste térmico entre el norte y el sur del país. Mientras Hokkaido y la región de Tohoku permanecerán bajo un ambiente plenamente invernal, con temperaturas bajo cero en varios puntos, el sur —especialmente Kyushu y Okinawa— disfrutará de condiciones mucho más templadas, con máximas cercanas a los 20 °C y una sensación más primaveral.

En gran parte del territorio, desde Kanto hasta Kansai y la región de Chugoku, se espera un tiempo mayormente estable, con cielos despejados o ligeramente nublados y escasa probabilidad de lluvia. Ciudades como Tokio, Osaka, Nagoya, Hiroshima y Fukuoka tendrán jornadas secas, soleadas y con temperaturas suaves durante el día, aunque las mañanas y noches seguirán siendo frías.

En contraste, la costa del mar de Japón, especialmente en Hokuriku (Niigata y Kanazawa), junto con el norte del archipiélago, registrará un tiempo más inestable. Allí persistirán nubes, lluvias intermitentes y, en zonas montañosas, posibles nevadas, acompañadas de viento y un marcado descenso de la sensación térmica.

A continuación, el detalle por regiones y ciudades con información de la Agencia Meteorológica del Japón:

⸻

🌴 Okinawa

Naha

•🌤 Mayormente soleado

•🌡 Máx. 23 °C / Mín. 14 °C

•☔ Probabilidad de lluvia: 20%

Ambiente primaveral, ideal para actividades al aire libre.

⸻

❄️ Hokkaido

Sapporo

•⛅ Nubes y claros, con posibilidad de nieve ligera

•🌡 -1 °C / -7 °C

•☔ 30%

Frío intenso, especialmente por la mañana y noche.

Kushiro

•🌤 Intervalos de sol

•🌡 -1 °C / -10 °C

•☔ 20%

Sensación térmica muy baja; abrigo indispensable.

⸻

🌧 Tohoku

Sendai

•🌦 Sol con chubascos aislados

•🌡 9 °C / 3 °C

•☔ 50%

Posibilidad de lluvias pasajeras, especialmente por la tarde.

⸻

🌨 Hokuriku

Niigata

•🌨 Lluvia y nieve en zonas altas

•🌡 9 °C / 7 °C

•☔ 60%

Tiempo inestable, carreteras pueden estar resbaladizas.

Kanazawa

•⛅ Parcialmente nublado

•🌡 13 °C / 7 °C

•☔ 40%

Ambiente fresco, con posibles lloviznas.

⸻

🌤 Chugoku

Hiroshima

•🌤 Sol con algunas nubes

•🌡 17 °C / 4 °C

•☔ 20%

Día agradable, aunque fresco por la mañana.

⸻

☀️ Kyushu

Fukuoka

•☀️ Soleado

•🌡 18 °C / 7 °C

•☔ 10%

Clima estable y seco.

Kagoshima

•⛅ Nubes y sol

•🌡 20 °C / 9 °C

•☔ 40%

Ambiente templado con posibilidad de lluvias débiles.

⸻

🌊 Shikoku

Kochi

•☀️ Despejado

•🌡 19 °C / 5 °C

•☔ 10%

Día ideal para actividades al aire libre.

⸻

🏙 Kansai

Osaka

•☀️ Soleado

•🌡 16 °C / 7 °C

•☔ 10%

Clima seco y fresco.

⸻

🏯 Chubu

Nagoya

•☀️ Soleado

•🌡 15 °C / 5 °C

•☔ 20%

Mañana fría, tarde agradable.

⸻

🗼 Kanto

Tokio

•☀️ Cielo despejado

•🌡 17 °C / 6 °C

•☔ 0%

Excelente visibilidad, sin riesgo de lluvia.

⸻

🔎 Resumen general

•Norte (Hokkaido, Tohoku): Frío invernal, posibles nevadas ligeras.

•Costa del mar de Japón (Niigata, Kanazawa): Tiempo inestable con lluvia o nieve.

•Centro y sur (Tokio, Osaka, Hiroshima, Fukuoka): Predominio de sol, temperaturas suaves.

•Okinawa: Clima casi primaveral.

Un viernes ideal para actividades al aire libre en gran parte del país, salvo en zonas del norte y la costa del mar de Japón, donde conviene llevar paraguas y ropa térmica.

