[tenki yohō] Viernes 16 de enero

Del frío intenso a la tibieza del sol: un viernes de contrastes que divide al archipiélago
📍Tōkyō | 16 de enero
Este viernes, Japón mostrará un claro contraste térmico entre el norte y el sur del país. Mientras Hokkaido y la región de Tohoku permanecerán bajo un ambiente plenamente invernal, con temperaturas bajo cero en varios puntos, el sur —especialmente Kyushu y Okinawa— disfrutará de condiciones mucho más templadas, con máximas cercanas a los 20 °C y una sensación más primaveral.
En gran parte del territorio, desde Kanto hasta Kansai y la región de Chugoku, se espera un tiempo mayormente estable, con cielos despejados o ligeramente nublados y escasa probabilidad de lluvia. Ciudades como Tokio, Osaka, Nagoya, Hiroshima y Fukuoka tendrán jornadas secas, soleadas y con temperaturas suaves durante el día, aunque las mañanas y noches seguirán siendo frías.
En contraste, la costa del mar de Japón, especialmente en Hokuriku (Niigata y Kanazawa), junto con el norte del archipiélago, registrará un tiempo más inestable. Allí persistirán nubes, lluvias intermitentes y, en zonas montañosas, posibles nevadas, acompañadas de viento y un marcado descenso de la sensación térmica.
A continuación, el detalle por regiones y ciudades con información de la Agencia Meteorológica del Japón:
⸻
🌴 Okinawa
Naha
•🌤 Mayormente soleado
•🌡 Máx. 23 °C / Mín. 14 °C
•☔ Probabilidad de lluvia: 20%
Ambiente primaveral, ideal para actividades al aire libre.
⸻
❄️ Hokkaido
Sapporo
•⛅ Nubes y claros, con posibilidad de nieve ligera
•🌡 -1 °C / -7 °C
•☔ 30%
Frío intenso, especialmente por la mañana y noche.
Kushiro
•🌤 Intervalos de sol
•🌡 -1 °C / -10 °C
•☔ 20%
Sensación térmica muy baja; abrigo indispensable.
⸻
🌧 Tohoku
Sendai
•🌦 Sol con chubascos aislados
•🌡 9 °C / 3 °C
•☔ 50%
Posibilidad de lluvias pasajeras, especialmente por la tarde.
⸻
🌨 Hokuriku
Niigata
•🌨 Lluvia y nieve en zonas altas
•🌡 9 °C / 7 °C
•☔ 60%
Tiempo inestable, carreteras pueden estar resbaladizas.
Kanazawa
•⛅ Parcialmente nublado
•🌡 13 °C / 7 °C
•☔ 40%
Ambiente fresco, con posibles lloviznas.
⸻
🌤 Chugoku
Hiroshima
•🌤 Sol con algunas nubes
•🌡 17 °C / 4 °C
•☔ 20%
Día agradable, aunque fresco por la mañana.
⸻
☀️ Kyushu
Fukuoka
•☀️ Soleado
•🌡 18 °C / 7 °C
•☔ 10%
Clima estable y seco.
Kagoshima
•⛅ Nubes y sol
•🌡 20 °C / 9 °C
•☔ 40%
Ambiente templado con posibilidad de lluvias débiles.
⸻
🌊 Shikoku
Kochi
•☀️ Despejado
•🌡 19 °C / 5 °C
•☔ 10%
Día ideal para actividades al aire libre.
⸻
🏙 Kansai
Osaka
•☀️ Soleado
•🌡 16 °C / 7 °C
•☔ 10%
Clima seco y fresco.
⸻
🏯 Chubu
Nagoya
•☀️ Soleado
•🌡 15 °C / 5 °C
•☔ 20%
Mañana fría, tarde agradable.
⸻
🗼 Kanto
Tokio
•☀️ Cielo despejado
•🌡 17 °C / 6 °C
•☔ 0%
Excelente visibilidad, sin riesgo de lluvia.
⸻
🔎 Resumen general
•Norte (Hokkaido, Tohoku): Frío invernal, posibles nevadas ligeras.
•Costa del mar de Japón (Niigata, Kanazawa): Tiempo inestable con lluvia o nieve.
•Centro y sur (Tokio, Osaka, Hiroshima, Fukuoka): Predominio de sol, temperaturas suaves.
•Okinawa: Clima casi primaveral.
Un viernes ideal para actividades al aire libre en gran parte del país, salvo en zonas del norte y la costa del mar de Japón, donde conviene llevar paraguas y ropa térmica.
©NoticiasNippon