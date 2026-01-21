[tenki yohō] miércoles 21 de enero

Caos blanco y lluvia constante: el clima desata un miércoles de locura en Japón

📍Tōkyō | 21 de enero

Japón vive este miércoles una jornada de fuertes contrastes climáticos, marcada por el avance del invierno en gran parte del país. El aire frío continental continúa desplazándose desde el oeste, reforzando un patrón típico de esta época del año y generando condiciones muy distintas según la región.

En el norte del archipiélago y a lo largo de la costa del Mar de Japón, la situación es más severa, con nevadas frecuentes, temperaturas bajo cero y riesgo de acumulación de nieve, lo que afecta la movilidad y eleva la sensación de frío. Estas condiciones invernales dominan especialmente en Hokkaidō y zonas de Hokuriku.

En contraste, el lado del Pacífico central, incluyendo áreas como Kantō y Tōkai, presenta intervalos de sol acompañados de frío matinal, mientras que Okinawa mantiene un panorama muy distinto, con ambiente templado, cielos nublados y lluvias intermitentes, reflejando la diversidad climática que caracteriza al archipiélago japonés.

🌨️ Pronóstico detallado por regiones y ciudades

❄️ Hokkaidō

•Sapporo (札幌): Nieve persistente. Máx -3 °C / Mín -6 °C. 90 % de probabilidad. Riesgo de acumulación y baja visibilidad.

•Kushiro (釧路): Cielos despejados pero muy frío. -1 °C / -11 °C. 10 %.

🌨️ Hokuriku

•Niigata (新潟): Nieve intermitente. 1 °C / 0 °C. 70 %.

•Kanazawa (金沢): Nieve continua. 3 °C / -2 °C. 90 %.

❄️🌤 Tōhoku

•Sendai (仙台): Frío con claros. 1 °C / -3 °C. 50 %.

☀️❄️ Kantō

•Tokyo (東京): Soleado pero frío. 7 °C / 2 °C. 50 %. Mañanas heladas.

☀️❄️ Chūbu

•Nagoya (名古屋): Sol con sensación invernal. 7 °C / -1 °C. 50 %.

🌤️❄️ Kansai

•Osaka (大阪): Intervalos de sol y nubes. 6 °C / -1 °C. 40 %.

🌤️❄️ Chūgoku

•Hiroshima (広島): Sol entre nubes. 7 °C / 1 °C. 60 %.

🌤️❄️ Shikoku

•Kōchi (高知): Mayormente soleado. 10 °C / 1 °C. 20 %.

🌤️🌡 Kyūshū

•Fukuoka (福岡): Nubes con claros. 6 °C / 4 °C. 60 %.

•Kagoshima (鹿児島): Parcialmente soleado. 10 °C / 5 °C. 20 %.

🌧️🌡 Okinawa

•Naha (那覇): Lluvias y ambiente templado. 17 °C / 15 °C. 60 %.

⚠️ Consejos clave para hoy

•Zonas con nieve (Hokkaidō, Hokuriku): usar calzado antideslizante, prever retrasos en trenes y carreteras.

•Regiones soleadas pero frías: abrigarse bien por la mañana y noche; el viento baja la sensación térmica.

•Okinawa: paraguas a mano y precaución en carreteras mojadas.

•Salud: hidratarse y proteger manos y cuello ante el frío seco.

©NoticiasNippon