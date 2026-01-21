Noticias Nippon

Noticias de Japón en español

Previsión del tiempo

[tenki yohō] miércoles 21 de enero

PorNoticiasNippon

Ene 21, 2026 #Agencia Metereólogica del Japón, #Kishocho, #NoticiasNippon, #TENKI YOHŌ, #天気予報, #気象庁, #気象情報

Caos blanco y lluvia constante: el clima desata un miércoles de locura en Japón

📍Tōkyō  |  21 de enero

Japón vive este miércoles  una jornada de fuertes contrastes climáticos, marcada por el avance del invierno en gran parte del país. El aire frío continental continúa desplazándose desde el oeste, reforzando un patrón típico de esta época del año y generando condiciones muy distintas según la región.

En el norte del archipiélago y a lo largo de la costa del Mar de Japón, la situación es más severa, con nevadas frecuentes, temperaturas bajo cero y riesgo de acumulación de nieve, lo que afecta la movilidad y eleva la sensación de frío. Estas condiciones invernales dominan especialmente en Hokkaidō y zonas de Hokuriku.

En contraste, el lado del Pacífico central, incluyendo áreas como Kantō y Tōkai, presenta intervalos de sol acompañados de frío matinal, mientras que Okinawa mantiene un panorama muy distinto, con ambiente templado, cielos nublados y lluvias intermitentes, reflejando la diversidad climática que caracteriza al archipiélago japonés.

 

🌨️ Pronóstico detallado por regiones y ciudades

❄️ Hokkaidō

•Sapporo (札幌): Nieve persistente. Máx -3 °C / Mín -6 °C. 90 % de probabilidad. Riesgo de acumulación y baja visibilidad.

•Kushiro (釧路): Cielos despejados pero muy frío. -1 °C / -11 °C. 10 %.

 

🌨️ Hokuriku 

•Niigata (新潟): Nieve intermitente. 1 °C / 0 °C. 70 %.

•Kanazawa (金沢): Nieve continua. 3 °C / -2 °C. 90 %.

 

❄️🌤 Tōhoku

•Sendai (仙台): Frío con claros. 1 °C / -3 °C. 50 %.

 

☀️❄️ Kantō

•Tokyo (東京): Soleado pero frío. 7 °C / 2 °C. 50 %. Mañanas heladas.

 

☀️❄️ Chūbu

•Nagoya (名古屋): Sol con sensación invernal. 7 °C / -1 °C. 50 %.

 

🌤️❄️ Kansai

•Osaka (大阪): Intervalos de sol y nubes. 6 °C / -1 °C. 40 %.

 

🌤️❄️ Chūgoku

•Hiroshima (広島): Sol entre nubes. 7 °C / 1 °C. 60 %.

 

🌤️❄️ Shikoku

•Kōchi (高知): Mayormente soleado. 10 °C / 1 °C. 20 %.

 

🌤️🌡 Kyūshū

•Fukuoka (福岡): Nubes con claros. 6 °C / 4 °C. 60 %.

•Kagoshima (鹿児島): Parcialmente soleado. 10 °C / 5 °C. 20 %.

 

🌧️🌡 Okinawa

•Naha (那覇): Lluvias y ambiente templado. 17 °C / 15 °C. 60 %.

 

⚠️ Consejos clave para hoy

•Zonas con nieve (Hokkaidō, Hokuriku): usar calzado antideslizante, prever retrasos en trenes y carreteras.

•Regiones soleadas pero frías: abrigarse bien por la mañana y noche; el viento baja la sensación térmica.

•Okinawa: paraguas a mano y precaución en carreteras mojadas.

•Salud: hidratarse y proteger manos y cuello ante el frío seco.

 

©NoticiasNippon

Por NoticiasNippon

Entrada relacionada

Previsión del tiempo

[tenki yohō] martes 20 de enero

Ene 20, 2026 NoticiasNippon
Previsión del tiempo

[tenki yohō] lunes 19 de enero

Ene 18, 2026 NoticiasNippon
Previsión del tiempo

[tenki yohō] sábado 17 de enero

Ene 17, 2026 NoticiasNippon

Si se lo perdió

Efemérides

[kinenbi]   tsukemono no hi

2026-01-21 NoticiasNippon No hay comentarios
Previsión del tiempo

[tenki yohō] miércoles 21 de enero

2026-01-21 NoticiasNippon No hay comentarios
Tenis

[tenisu] impactante look de Osaka

2026-01-21 NoticiasNippon No hay comentarios
AFC Sub-23

[sakkā] A un paso de la historia

2026-01-21 NoticiasNippon No hay comentarios
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.