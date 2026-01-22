[tenki yohō] jueves 22 de enero

Japón bajo contrastes: nieve, cielos despejados y lluvia al mismo tiempo

📍Tōkyō | 22 de enero

Frío intenso y nieve en el norte | Sol seco en el Pacífico | Lluvias persistentes en Okinawa

Japón vive este jueves una jornada marcada por fuertes contrastes climáticos según la región. En el norte del país y a lo largo de la costa del Mar de Japón, el invierno se manifiesta con toda su fuerza: el aire frío mantiene nevadas frecuentes, temperaturas bajo cero y condiciones invernales que afectan la vida diaria y el transporte.

En cambio, el lado del Pacífico, que incluye áreas metropolitanas como Tokio y sus alrededores, experimenta un escenario muy distinto. Allí predominan los cielos despejados y el aire seco, con días relativamente templados pero noches frías, generando una marcada diferencia térmica que exige abrigo constante, especialmente al amanecer y al caer el sol.

Esta estabilidad contrasta con la situación en Okinawa, donde el tiempo continúa inestable. La región se mantiene bajo la influencia de nubes densas y lluvias recurrentes, acompañadas de un ambiente húmedo que refuerza la sensación de bochorno, aun en pleno invierno.

Así, el archipiélago japonés muestra una vez más su diversidad climática: nieve y frío extremo en el norte, sol invernal en el centro y lluvias persistentes en el sur, una postal meteorológica que resume la compleja geografía y el carácter cambiante del invierno en Japón.

Previsión por regiones meteorológicas :

🗾 HOKKAIDŌ

Invierno severo, nevadas intermitentes y frío persistente

Ciudad Tiempo Temp. Lluvia/Nieve Wakkanai Nieve −4 / −6 60% Asahikawa Nubes y sol −6 / −12 40% Abashiri Nieve −4 / −7 60% Sapporo Nieve −3 / −8 70% Muroran Nieve −1 / −5 70% Hakodate Sol y nubes −1 / −11 40% Kushiro Sol parcial −1 / −12 20%

🧊 Contexto: Riesgo de carreteras congeladas y visibilidad reducida.

Consejo: Evitar traslados nocturnos largos; usar calzado antideslizante y prever retrasos en transporte.

🌊 HOKURIKU

Nieve constante y ambiente gris

Ciudad Tiempo Temp. Precip.

Kanazawa Nieve 1 / −1 80%

Fukui Nieve 0 / −1 70%

Toyama Nieve y nubes 1 / −3 70%

Niigata Nieve 1 / −2 50%

🌨️ Contexto: Acumulación de nieve húmeda.

Consejo: Limpiar accesos a viviendas y revisar techos; atención a cortes de tráfico local.

🌲 TŌHOKU

Frío estable, nieve en el oeste, más sol hacia el Pacífico

Ciudad Tiempo Temp. Precip.

Aomori Nieve −2 / −6 70%

Akita Nieve −1 / −4 80%

Yamagata Nieve −2 / −4 70%

Morioka Sol y nieve −2 / −8 60%

Sendai Nubes 1 / −3 50%

Fukushima Sol 1 / −4 50%

❄️ Consejo: Abrigo térmico completo; cuidado con cambios bruscos de temperatura en interiores.

☀️ KANTŌ – KŌSHIN

Cielos despejados y aire seco

Ciudad Tiempo Temp. Precip.

Maebashi Sol 5 / −3 40%

Utsunomiya Sol 6 / −4 40%

Saitama Sol 7 / −1 10%

Mito Sol 6 / −3 20%

Chiba Sol 7 / −1 20%

Tokyo Sol y nubes 7 / 0 20%

Yokohama Sol 7 / 1 20%

Kōfu Sol 6 / −3 0%

Nagano Sol / nieve residual 0 / −5 60%

🌤️ Consejo: Hidratación y cuidado de piel y garganta por sequedad ambiental.

⛅ CHŪGOKU

Nieve en la costa del Mar de Japón, estabilidad hacia el sur

Ciudad Tiempo Temp. Precip.

Matsue Nieve 2 / −2 90%

Tottori Nieve 2 / −1 90%

Okayama Sol y nubes 6 / −2 40%

Hiroshima Sol y nubes 4 / −1 40%

Yamaguchi Nubes 3 / −1 40%

🌞 TŌKAI

Buen tiempo generalizado

Ciudad Tiempo Temp. Precip.

Gifu Sol 4 / −1 50%

Tsu Sol 3 / −1 50%

Nagoya Sol 5 / 0 50%

Shizuoka Sol 9 / 1 0%

🌤️ KINKI

Invierno moderado, sin fenómenos extremos

Ciudad Tiempo Temp. Precip. Kyoto Sol 4 / −1 50% Osaka Sol 6 / 0 40% Kobe Sol y nubes 6 / −1 20% Nara Sol 5 / −2 50% Otsu Nubes 3 / −2 50% Wakayama Sol 6 / 2 40%

🌞 SHIKOKU

Clima estable y templado

Ciudad Tiempo Temp. Precip.

Matsuyama Nubes 5 / 0 30%

Takamatsu Sol 5 / −1 40%

Kōchi Sol 7 / 0 10%

Tokushima Sol 6 / 0 10%

🌤️ KYŪSHŪ

Temperaturas suaves, sin lluvias importantes

Ciudad Tiempo Temp. Precip. Nagasaki Nubes 5 / 0 60% Saga Sol y nubes 4 / 0 30% Fukuoka Sol y nubes 5 / 1 30% Kumamoto Sol 5 / −2 30% Ōita Sol 6 / 1 40% Miyazaki Sol 9 / 0 0% Kagoshima Sol 8 / 1 20%

🌧️ OKINAWA

Inestabilidad persistente y ambiente húmedo

Ciudad Tiempo Temp. Lluvia

Naha Lluvia 16 / 12 60%

Nago Lluvia 16 / 12 70%

Minami-Daitō Lluvia 18 / 15 60%

Kumejima Lluvia 16 / 12 60%

Miyakojima Lluvia 16 / 13 60%

Ishigaki Lluvia 17 / 14 60%

Yonaguni Lluvia 16 / 14 70%

☔ Consejo: Paraguas y calzado impermeable; precaución por resbalones.



