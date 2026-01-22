Noticias Nippon

Noticias de Japón en español

Previsión del tiempo

[tenki yohō] jueves 22 de enero

PorNoticiasNippon

Ene 22, 2026 #Agencia Metereólogica del Japón, #Kishocho, #NoticiasNippon, #TENKI YOHŌ, #天気予報, #気象庁, #気象情報

 

Japón bajo contrastes: nieve, cielos despejados y lluvia al mismo tiempo

 

📍Tōkyō  |  22 de enero

Frío intenso y nieve en el norte | Sol seco en el Pacífico | Lluvias persistentes en Okinawa

Japón vive este jueves una jornada marcada por fuertes contrastes climáticos según la región. En el norte del país y a lo largo de la costa del Mar de Japón, el invierno se manifiesta con toda su fuerza: el aire frío mantiene nevadas frecuentes, temperaturas bajo cero y condiciones invernales que afectan la vida diaria y el transporte.

En cambio, el lado del Pacífico, que incluye áreas metropolitanas como Tokio y sus alrededores, experimenta un escenario muy distinto. Allí predominan los cielos despejados y el aire seco, con días relativamente templados pero noches frías, generando una marcada diferencia térmica que exige abrigo constante, especialmente al amanecer y al caer el sol.

Esta estabilidad contrasta con la situación en Okinawa, donde el tiempo continúa inestable. La región se mantiene bajo la influencia de nubes densas y lluvias recurrentes, acompañadas de un ambiente húmedo que refuerza la sensación de bochorno, aun en pleno invierno.

Así, el archipiélago japonés muestra una vez más su diversidad climática: nieve y frío extremo en el norte, sol invernal en el centro y lluvias persistentes en el sur, una postal meteorológica que resume la compleja geografía y el carácter cambiante del invierno en Japón.

 

Previsión por regiones meteorológicas :

 

🗾 HOKKAIDŌ

Invierno severo, nevadas intermitentes y frío persistente

Ciudad Tiempo Temp. Lluvia/Nieve
Wakkanai Nieve −4 / −6 60%
Asahikawa Nubes y sol −6 / −12 40%
Abashiri Nieve −4 / −7 60%
Sapporo Nieve −3 / −8 70%
Muroran Nieve −1 / −5 70%
Hakodate Sol y nubes −1 / −11 40%
Kushiro Sol parcial −1 / −12 20%

🧊 Contexto: Riesgo de carreteras congeladas y visibilidad reducida.

Consejo: Evitar traslados nocturnos largos; usar calzado antideslizante y prever retrasos en transporte.

 

🌊 HOKURIKU

Nieve constante y ambiente gris

Ciudad Tiempo Temp. Precip.
Kanazawa Nieve 1 / −1 80%
Fukui Nieve 0 / −1 70%
Toyama Nieve y nubes 1 / −3 70%
Niigata Nieve 1 / −2 50%

🌨️ Contexto: Acumulación de nieve húmeda.

Consejo: Limpiar accesos a viviendas y revisar techos; atención a cortes de tráfico local.

 

🌲 TŌHOKU

Frío estable, nieve en el oeste, más sol hacia el Pacífico

Ciudad Tiempo Temp. Precip.
Aomori Nieve −2 / −6 70%
Akita Nieve −1 / −4 80%
Yamagata Nieve −2 / −4 70%
Morioka Sol y nieve −2 / −8 60%
Sendai Nubes 1 / −3 50%
Fukushima Sol 1 / −4 50%

❄️ Consejo: Abrigo térmico completo; cuidado con cambios bruscos de temperatura en interiores.

 

☀️ KANTŌ – KŌSHIN

Cielos despejados y aire seco

Ciudad Tiempo Temp. Precip.
Maebashi Sol 5 / −3 40%
Utsunomiya Sol 6 / −4 40%
Saitama Sol 7 / −1 10%
Mito Sol 6 / −3 20%
Chiba Sol 7 / −1 20%
Tokyo Sol y nubes 7 / 0 20%
Yokohama Sol 7 / 1 20%
Kōfu Sol 6 / −3 0%
Nagano Sol / nieve residual 0 / −5 60%

🌤️ Consejo: Hidratación y cuidado de piel y garganta por sequedad ambiental.

 

CHŪGOKU

Nieve en la costa del Mar de Japón, estabilidad hacia el sur

Ciudad Tiempo Temp. Precip.
Matsue Nieve 2 / −2 90%
Tottori Nieve 2 / −1 90%
Okayama Sol y nubes 6 / −2 40%
Hiroshima Sol y nubes 4 / −1 40%
Yamaguchi Nubes 3 / −1 40%

 

🌞 TŌKAI

Buen tiempo generalizado

Ciudad Tiempo Temp. Precip.
Gifu Sol 4 / −1 50%
Tsu Sol 3 / −1 50%
Nagoya Sol 5 / 0 50%
Shizuoka Sol 9 / 1 0%

 

🌤️ KINKI

Invierno moderado, sin fenómenos extremos

Ciudad Tiempo Temp. Precip.
Kyoto Sol 4 / −1 50%
Osaka Sol 6 / 0 40%
Kobe Sol y nubes 6 / −1 20%
Nara Sol 5 / −2 50%
Otsu Nubes 3 / −2 50%
Wakayama Sol 6 / 2 40%

 

 

🌞 SHIKOKU

Clima estable y templado

Ciudad Tiempo Temp. Precip.
Matsuyama Nubes 5 / 0 30%
Takamatsu Sol 5 / −1 40%
Kōchi Sol 7 / 0 10%
Tokushima Sol 6 / 0 10%

 

🌤️ KYŪSHŪ

Temperaturas suaves, sin lluvias importantes

Ciudad Tiempo Temp. Precip.
Nagasaki Nubes 5 / 0 60%
Saga Sol y nubes 4 / 0 30%
Fukuoka Sol y nubes 5 / 1 30%
Kumamoto Sol 5 / −2 30%
Ōita Sol 6 / 1 40%
Miyazaki Sol 9 / 0 0%
Kagoshima Sol 8 / 1 20%

 

🌧️ OKINAWA

Inestabilidad persistente y ambiente húmedo

Ciudad Tiempo Temp. Lluvia
Naha Lluvia 16 / 12 60%
Nago Lluvia 16 / 12 70%
Minami-Daitō Lluvia 18 / 15 60%
Kumejima Lluvia 16 / 12 60%
Miyakojima Lluvia 16 / 13 60%
Ishigaki Lluvia 17 / 14 60%
Yonaguni Lluvia 16 / 14 70%

☔ Consejo: Paraguas y calzado impermeable; precaución por resbalones.


©NoticiasNippon

Por NoticiasNippon

Entrada relacionada

Previsión del tiempo

[tenki yohō] miércoles 21 de enero

Ene 21, 2026 NoticiasNippon
Previsión del tiempo

[tenki yohō] martes 20 de enero

Ene 20, 2026 NoticiasNippon
Previsión del tiempo

[tenki yohō] lunes 19 de enero

Ene 18, 2026 NoticiasNippon

Si se lo perdió

Nuevos servicios

[jinkō chinō]  alternativa a la escasez laboral

2026-01-22 NoticiasNippon No hay comentarios
Efemérides

[kinenbi] Karēraisu no hi

2026-01-22 NoticiasNippon No hay comentarios
Previsión del tiempo

[tenki yohō] jueves 22 de enero

2026-01-22 NoticiasNippon No hay comentarios
Energía

[genshiro]  “¿Retroceso o necesidad?

2026-01-21 NoticiasNippon No hay comentarios
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.