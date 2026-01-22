[tenki yohō] jueves 22 de enero

Japón bajo contrastes: nieve, cielos despejados y lluvia al mismo tiempo
📍Tōkyō | 22 de enero
Frío intenso y nieve en el norte | Sol seco en el Pacífico | Lluvias persistentes en Okinawa
Japón vive este jueves una jornada marcada por fuertes contrastes climáticos según la región. En el norte del país y a lo largo de la costa del Mar de Japón, el invierno se manifiesta con toda su fuerza: el aire frío mantiene nevadas frecuentes, temperaturas bajo cero y condiciones invernales que afectan la vida diaria y el transporte.
En cambio, el lado del Pacífico, que incluye áreas metropolitanas como Tokio y sus alrededores, experimenta un escenario muy distinto. Allí predominan los cielos despejados y el aire seco, con días relativamente templados pero noches frías, generando una marcada diferencia térmica que exige abrigo constante, especialmente al amanecer y al caer el sol.
Esta estabilidad contrasta con la situación en Okinawa, donde el tiempo continúa inestable. La región se mantiene bajo la influencia de nubes densas y lluvias recurrentes, acompañadas de un ambiente húmedo que refuerza la sensación de bochorno, aun en pleno invierno.
Así, el archipiélago japonés muestra una vez más su diversidad climática: nieve y frío extremo en el norte, sol invernal en el centro y lluvias persistentes en el sur, una postal meteorológica que resume la compleja geografía y el carácter cambiante del invierno en Japón.
Previsión por regiones meteorológicas :
🗾 HOKKAIDŌ
Invierno severo, nevadas intermitentes y frío persistente
|Ciudad
|Tiempo
|Temp.
|Lluvia/Nieve
|Wakkanai
|Nieve
|−4 / −6
|60%
|Asahikawa
|Nubes y sol
|−6 / −12
|40%
|Abashiri
|Nieve
|−4 / −7
|60%
|Sapporo
|Nieve
|−3 / −8
|70%
|Muroran
|Nieve
|−1 / −5
|70%
|Hakodate
|Sol y nubes
|−1 / −11
|40%
|Kushiro
|Sol parcial
|−1 / −12
|20%
🧊 Contexto: Riesgo de carreteras congeladas y visibilidad reducida.
Consejo: Evitar traslados nocturnos largos; usar calzado antideslizante y prever retrasos en transporte.
🌊 HOKURIKU
Nieve constante y ambiente gris
|Ciudad
|Tiempo
|Temp.
|Precip.
|Kanazawa
|Nieve
|1 / −1
|80%
|Fukui
|Nieve
|0 / −1
|70%
|Toyama
|Nieve y nubes
|1 / −3
|70%
|Niigata
|Nieve
|1 / −2
|50%
🌨️ Contexto: Acumulación de nieve húmeda.
Consejo: Limpiar accesos a viviendas y revisar techos; atención a cortes de tráfico local.
🌲 TŌHOKU
Frío estable, nieve en el oeste, más sol hacia el Pacífico
|Ciudad
|Tiempo
|Temp.
|Precip.
|Aomori
|Nieve
|−2 / −6
|70%
|Akita
|Nieve
|−1 / −4
|80%
|Yamagata
|Nieve
|−2 / −4
|70%
|Morioka
|Sol y nieve
|−2 / −8
|60%
|Sendai
|Nubes
|1 / −3
|50%
|Fukushima
|Sol
|1 / −4
|50%
❄️ Consejo: Abrigo térmico completo; cuidado con cambios bruscos de temperatura en interiores.
☀️ KANTŌ – KŌSHIN
Cielos despejados y aire seco
|Ciudad
|Tiempo
|Temp.
|Precip.
|Maebashi
|Sol
|5 / −3
|40%
|Utsunomiya
|Sol
|6 / −4
|40%
|Saitama
|Sol
|7 / −1
|10%
|Mito
|Sol
|6 / −3
|20%
|Chiba
|Sol
|7 / −1
|20%
|Tokyo
|Sol y nubes
|7 / 0
|20%
|Yokohama
|Sol
|7 / 1
|20%
|Kōfu
|Sol
|6 / −3
|0%
|Nagano
|Sol / nieve residual
|0 / −5
|60%
🌤️ Consejo: Hidratación y cuidado de piel y garganta por sequedad ambiental.
⛅ CHŪGOKU
Nieve en la costa del Mar de Japón, estabilidad hacia el sur
|Ciudad
|Tiempo
|Temp.
|Precip.
|Matsue
|Nieve
|2 / −2
|90%
|Tottori
|Nieve
|2 / −1
|90%
|Okayama
|Sol y nubes
|6 / −2
|40%
|Hiroshima
|Sol y nubes
|4 / −1
|40%
|Yamaguchi
|Nubes
|3 / −1
|40%
🌞 TŌKAI
Buen tiempo generalizado
|Ciudad
|Tiempo
|Temp.
|Precip.
|Gifu
|Sol
|4 / −1
|50%
|Tsu
|Sol
|3 / −1
|50%
|Nagoya
|Sol
|5 / 0
|50%
|Shizuoka
|Sol
|9 / 1
|0%
🌤️ KINKI
Invierno moderado, sin fenómenos extremos
|Ciudad
|Tiempo
|Temp.
|Precip.
|Kyoto
|Sol
|4 / −1
|50%
|Osaka
|Sol
|6 / 0
|40%
|Kobe
|Sol y nubes
|6 / −1
|20%
|Nara
|Sol
|5 / −2
|50%
|Otsu
|Nubes
|3 / −2
|50%
|Wakayama
|Sol
|6 / 2
|40%
🌞 SHIKOKU
Clima estable y templado
|Ciudad
|Tiempo
|Temp.
|Precip.
|Matsuyama
|Nubes
|5 / 0
|30%
|Takamatsu
|Sol
|5 / −1
|40%
|Kōchi
|Sol
|7 / 0
|10%
|Tokushima
|Sol
|6 / 0
|10%
🌤️ KYŪSHŪ
Temperaturas suaves, sin lluvias importantes
|Ciudad
|Tiempo
|Temp.
|Precip.
|Nagasaki
|Nubes
|5 / 0
|60%
|Saga
|Sol y nubes
|4 / 0
|30%
|Fukuoka
|Sol y nubes
|5 / 1
|30%
|Kumamoto
|Sol
|5 / −2
|30%
|Ōita
|Sol
|6 / 1
|40%
|Miyazaki
|Sol
|9 / 0
|0%
|Kagoshima
|Sol
|8 / 1
|20%
🌧️ OKINAWA
Inestabilidad persistente y ambiente húmedo
|Ciudad
|Tiempo
|Temp.
|Lluvia
|Naha
|Lluvia
|16 / 12
|60%
|Nago
|Lluvia
|16 / 12
|70%
|Minami-Daitō
|Lluvia
|18 / 15
|60%
|Kumejima
|Lluvia
|16 / 12
|60%
|Miyakojima
|Lluvia
|16 / 13
|60%
|Ishigaki
|Lluvia
|17 / 14
|60%
|Yonaguni
|Lluvia
|16 / 14
|70%
☔ Consejo: Paraguas y calzado impermeable; precaución por resbalones.
