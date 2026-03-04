[tenki yohō] miércoles 4 de marzo

Japón entre dos estaciones en un mismo día: nieve y viento en el norte, cielos más despejados en el centro y oeste… mientras el país entra en el pico anual del polen

📍Tōkyō | 4 de marzo

Este miércoles , Japón vive una jornada meteorológica marcada por contrastes. Un sistema de baja presión que avanza por el Pacífico al este del archipiélago está provocando nieve y lluvia en el norte del país, mientras que en gran parte del este y oeste de Japón se esperan intervalos de sol. Sin embargo, incluso en las zonas despejadas, el día estará acompañado de vientos del norte y una fuerte dispersión de polen, fenómeno que ya alcanza su punto máximo en muchas regiones.

En Hokkaido y Tōhoku, el aire frío y la humedad están generando nevadas húmedas y lluvia, con posibilidad de acumulaciones importantes incluso en áreas costeras del Pacífico. Las autoridades meteorológicas advierten que carreteras de montaña y pasos elevados pueden presentar hielo o nieve acumulada, lo que aumenta el riesgo de accidentes. Además, en zonas costeras el viento se intensificará, pudiendo provocar ventiscas que reduzcan la visibilidad y alteraciones en el transporte. Ante este panorama, se recomienda a los viajeros planificar sus desplazamientos con mayor margen de tiempo.

Mientras tanto, desde Kantō hasta Kyūshū y Okinawa, el tiempo tenderá a estabilizarse a lo largo del día con cielos más despejados y condiciones relativamente favorables para actividades al aire libre. Las temperaturas diurnas se situarán cerca o ligeramente por encima del promedio estacional, aunque el viento del norte soplará con intensidad, lo que puede generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros. También se prevé una notable diferencia entre las temperaturas de la mañana y la tarde, por lo que especialistas recomiendan vestirse por capas para evitar cambios bruscos de temperatura.

Pero el fenómeno que más preocupa a millones de residentes no es visible en el cielo. La dispersión del polen de cedro japonés (sugi kafun) ha alcanzado su pico anual en gran parte del país, desde Kantō hasta Kyūshū. Según datos del sistema de información sobre alergias de Tokio, durante el último fin de semana se registró en Ōme, al oeste de Tokio, una concentración cercana a los 4000 granos de polen por centímetro cuadrado en un solo día, una cifra considerada entre las más altas desde que existen registros comparables en 2001.

Para comprender la magnitud del fenómeno, los especialistas recuerdan que 100 granos por centímetro cuadrado ya se clasifican oficialmente como un nivel “extremadamente alto”. La cifra registrada en Tokio multiplica ese umbral decenas de veces.

Las condiciones meteorológicas de hoy favorecen aún más esta situación. La lluvia reciente, el aumento de la temperatura y los vientos fuertes forman una combinación que facilita que el polen acumulado en los bosques de cedro se libere masivamente al aire. Por ello, los expertos advierten que incluso personas que normalmente no presentan síntomas podrían experimentar irritación ocular, congestión nasal o estornudos.

Ante este escenario, las autoridades sanitarias recomiendan usar mascarilla al salir, llevar gafas protectoras, evitar sacudir la ropa al aire libre y ventilar los hogares con precaución. En plena transición entre invierno y primavera, Japón enfrenta así una jornada que combina paisajes de nieve en el norte y una invisible tormenta de polen en el resto del archipiélago.

Términos clave de la noticia

Kanji Rōmaji Desglose Significado en español 低気圧 teikiatsu 低 (bajo) + 気圧 (presión atmosférica) Sistema de baja presión que provoca lluvias, viento o nieve 太平洋側 taiheiyō-gawa 太平洋 (océano Pacífico) + 側(lado) Región del lado del Pacífico de Japón 大雪 ōyuki / taisetsu 大 (gran) + 雪 (nieve) Nevada fuerte o abundante 路面凍結 romen tōketsu 路面 (superficie de la carretera) + 凍結 (congelación) Carretera congelada o con hielo 強風 kyōfū 強 (fuerte) + 風 (viento) Viento fuerte 吹雪 fubuki 吹 (soplar) + 雪 (nieve) Ventisca o tormenta de nieve 花粉 kafun 花 (flor) + 粉 (polvo) Polen スギ花粉 sugi kafun スギ (cedro japonés) + 花粉(polen) Polen de cedro japonés, principal causa de alergias primaverales 飛散 hisan 飛 (volar) + 散 (dispersarse) Dispersión en el aire 極めて多い kiwamete ōi 極めて (extremadamente) + 多い(mucho) Nivel extremadamente alto 平年並み heinen nami 平年 (promedio anual) + 並み(nivel) Temperatura o condición normal para la época 北風 kitakaze 北 (norte) + 風 (viento) Viento proveniente del norte

©2026 NoticiasNippon