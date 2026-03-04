Noticias Nippon

Noticias de Japón en español

Previsión del tiempo

[tenki yohō] miércoles 4 de marzo

PorNoticiasNippon

Mar 4, 2026 #Agencia Metereólogica del Japón, #Kishocho, #NoticiasNippon, #TENKI YOHŌ, #天気予報, #気象庁, #気象情報

 

Japón entre dos estaciones en un mismo día: nieve y viento en el norte, cielos más despejados en el centro y oeste… mientras el país entra en el pico anual del polen

📍Tōkyō  | 4 de marzo

Este miércoles , Japón vive una jornada meteorológica marcada por contrastes. Un sistema de baja presión que avanza por el Pacífico al este del archipiélago está provocando nieve y lluvia en el norte del país, mientras que en gran parte del este y oeste de Japón se esperan intervalos de sol. Sin embargo, incluso en las zonas despejadas, el día estará acompañado de vientos del norte y una fuerte dispersión de polen, fenómeno que ya alcanza su punto máximo en muchas regiones.

En Hokkaido y Tōhoku, el aire frío y la humedad están generando nevadas húmedas y lluvia, con posibilidad de acumulaciones importantes incluso en áreas costeras del Pacífico. Las autoridades meteorológicas advierten que carreteras de montaña y pasos elevados pueden presentar hielo o nieve acumulada, lo que aumenta el riesgo de accidentes. Además, en zonas costeras el viento se intensificará, pudiendo provocar ventiscas que reduzcan la visibilidad y alteraciones en el transporte. Ante este panorama, se recomienda a los viajeros planificar sus desplazamientos con mayor margen de tiempo.

Mientras tanto, desde Kantō hasta Kyūshū y Okinawa, el tiempo tenderá a estabilizarse a lo largo del día con cielos más despejados y condiciones relativamente favorables para actividades al aire libre. Las temperaturas diurnas se situarán cerca o ligeramente por encima del promedio estacional, aunque el viento del norte soplará con intensidad, lo que puede generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros. También se prevé una notable diferencia entre las temperaturas de la mañana y la tarde, por lo que especialistas recomiendan vestirse por capas para evitar cambios bruscos de temperatura.

Pero el fenómeno que más preocupa a millones de residentes no es visible en el cielo. La dispersión del polen de cedro japonés (sugi kafun) ha alcanzado su pico anual en gran parte del país, desde Kantō hasta Kyūshū. Según datos del sistema de información sobre alergias de Tokio, durante el último fin de semana se registró en Ōme, al oeste de Tokio, una concentración cercana a los 4000 granos de polen por centímetro cuadrado en un solo día, una cifra considerada entre las más altas desde que existen registros comparables en 2001.

Para comprender la magnitud del fenómeno, los especialistas recuerdan que 100 granos por centímetro cuadrado ya se clasifican oficialmente como un nivel “extremadamente alto”. La cifra registrada en Tokio multiplica ese umbral decenas de veces.

Las condiciones meteorológicas de hoy favorecen aún más esta situación. La lluvia reciente, el aumento de la temperatura y los vientos fuertes forman una combinación que facilita que el polen acumulado en los bosques de cedro se libere masivamente al aire. Por ello, los expertos advierten que incluso personas que normalmente no presentan síntomas podrían experimentar irritación ocular, congestión nasal o estornudos.

Ante este escenario, las autoridades sanitarias recomiendan usar mascarilla al salir, llevar gafas protectoras, evitar sacudir la ropa al aire libre y ventilar los hogares con precaución. En plena transición entre invierno y primavera, Japón enfrenta así una jornada que combina paisajes de nieve en el norte y una invisible tormenta de polen en el resto del archipiélago.

 

Términos clave de la noticia

Kanji

Rōmaji

Desglose

Significado en español

低気圧

teikiatsu

(bajo) + 気圧 (presión atmosférica)

Sistema de baja presión que provoca lluvias, viento o nieve

太平洋側

taiheiyō-gawa

太平洋 (océano Pacífico) + (lado)

Región del lado del Pacífico de Japón

大雪

ōyuki / taisetsu

(gran) + (nieve)

Nevada fuerte o abundante

路面凍結

romen tōketsu

路面 (superficie de la carretera) + 凍結 (congelación)

Carretera congelada o con hielo

強風

kyōfū

(fuerte) + (viento)

Viento fuerte

吹雪

fubuki

(soplar) + (nieve)

Ventisca o tormenta de nieve

花粉

kafun

(flor) + (polvo)

Polen

スギ花粉

sugi kafun

スギ (cedro japonés) + 花粉(polen)

Polen de cedro japonés, principal causa de alergias primaverales

飛散

hisan

(volar) + (dispersarse)

Dispersión en el aire

極めて多い

kiwamete ōi

極めて (extremadamente) + 多い(mucho)

Nivel extremadamente alto

平年並み

heinen nami

平年 (promedio anual) + 並み(nivel)

Temperatura o condición normal para la época

北風

kitakaze

(norte) + (viento)

Viento proveniente del norte

©2026 NoticiasNippon

Por NoticiasNippon

Entrada relacionada

Previsión del tiempo

[tenki yohō] martes 3 de marzo

Mar 3, 2026 NoticiasNippon
Previsión del tiempo

[tenki yohō] lunes 2 de marzo

Mar 2, 2026 NoticiasNippon
Previsión del tiempo

[tenki yohō] sábado 28 de febrero

Feb 28, 2026 NoticiasNippon

Si se lo perdió

Previsión del tiempo

[tenki yohō] miércoles 4 de marzo

2026-03-04 NoticiasNippon No hay comentarios
Iran Kiki

[hōjin hogo] Diplomacia en acción

2026-03-04 NoticiasNippon No hay comentarios
Nevada

[sekisetsu] alerta activa en seis prefecturas

2026-03-03 NoticiasNippon No hay comentarios
Temperaturas

[kyōnokion] jornada de extremos térmicos

2026-03-03 NoticiasNippon No hay comentarios
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.