[tenki yohō] jueves 5 de marzo

Japón recupera el sol mientras el polen se dispara en gran parte del país
📍Tōkyō | 5 de marzo
Este jueves, el clima en Japón presenta un claro contraste regional: el oeste y el centro del archipiélago disfrutan de cielos despejados, mientras que el norte todavía despierta con nieve o lluvia antes de una mejora gradual. La influencia de un sistema de alta presión favorece la estabilidad atmosférica desde Kyūshū hasta Kantō, donde el sol dominará desde la mañana. Sin embargo, el buen tiempo trae consigo un efecto colateral que millones de personas ya sienten: una intensa dispersión de polen de cedro (スギ) y ciprés (ヒノキ), especialmente en Tokio, Nagoya y Osaka, donde se espera un nivel “muy alto” de polen en el aire.
Durante la mañana, vientos del norte algo fuertes mantendrán una sensación fresca en varias regiones, pero el sol permitirá que las temperaturas se recuperen rápidamente al mediodía. Muchas ciudades superarán los 15 °C, creando un ambiente templado y agradable para actividades al aire libre, aunque las alergias estacionales podrían intensificarse.
Mientras tanto, Hokkaidō y parte de Tōhoku continúan registrando precipitaciones invernales en las primeras horas del día. En el este de Hokkaidō, como Kushiro, se mantiene el riesgo de acumulaciones de nieve, aunque la situación mejorará gradualmente conforme avance la jornada.
En el extremo sur del país, Okinawa experimentará una situación distinta: aunque la isla principal tendrá nubes sin cambios significativos, las islas Sakishima (石垣島・与那国島) podrían registrar lluvias intermitentes e incluso chubascos breves e intensos, con temperaturas algo más contenidas debido a la escasez de sol.
🌡️ Panorama por regiones (principales ciudades)
|
Región
|
Condición del tiempo
|
Temperatura aproximada
|
Situación
|
Hokkaidō
|
Nieve o nubes por la mañana
|
0–5 °C
|
Mejora gradual durante el día
|
Tōhoku
|
Nubes con lluvia aislada
|
4–10 °C
|
Inestable temprano
|
Hokuriku
|
Nublado con lluvia
|
5–10 °C
|
Cielo variable
|
Kantō (Tokio)
|
Soleado
|
6–17 °C
|
Clima templado
|
Tōkai (Nagoya)
|
Soleado
|
5–16 °C
|
Estable
|
Kansai (Osaka)
|
Soleado
|
5–15 °C
|
Cálido al mediodía
|
Chūgoku / Shikoku
|
Mayormente soleado
|
3–17 °C
|
Muy agradable
|
Kyūshū
|
Sol con algunas nubes
|
6–17 °C
|
Buen tiempo
|
Okinawa
|
Nublado o lluvia en Sakishima
|
19–24 °C
|
Ambiente húmedo
🌲 Alerta de polen (花粉飛散予想)
|
Nivel
|
Significado
|
Regiones
|
🔴 Muy alto (非常に多い)
|
Síntomas intensos posibles
|
Tokio, Nagoya, Osaka, Hiroshima, Fukuoka, Kochi
|
🔵 Moderado (やや多い)
|
Molestias leves a moderadas
|
Kanazawa, Sendai
|
⚪ Bajo (少ない)
|
Poco impacto
|
Niigata, Sapporo
Motivo:
El cielo despejado, el aire seco y el viento del norte facilitan que el polen de cedro japonés (スギ) y ciprés (ヒノキ) se disperse ampliamente.
📊 Claves meteorológicas del día
☀ Oeste y centro de Japón:
Cielos despejados desde la mañana y temperaturas agradables.
❄ Norte de Japón:
Nieve o lluvia en la madrugada, mejorando gradualmente durante el día.
🌧 Okinawa (islas Sakishima):
Mayor probabilidad de lluvia y chubascos breves.
🌲 Polen:
Alta dispersión en gran parte del país debido al sol y al aire seco.
✅ Conclusión meteorológica
Japón entra en una jornada típicamente primaveral: cielos despejados, temperaturas suaves y un ambiente agradable en muchas regiones. Sin embargo, el inicio de esta estabilidad atmosférica también marca uno de los picos más intensos de la temporada de polen, por lo que especialistas recomiendan mascarillas, gafas protectoras y evitar exposiciones prolongadas al aire libre para quienes sufren alergias.
📘 Cuadro de términos clave —
Pronóstico del tiempo en Japón
|
Kanji
|
Rōmaji
|
Desglose del término
|
Significado en español
|
天気予報
|
tenki yohō
|
天気 (tenki: clima) + 予報 (yohō: pronóstico / previsión)
|
Pronóstico del tiempo
|
花粉飛散
|
kafun hisan
|
花粉 (kafun: polen) + 飛散 (hisan: dispersión en el aire)
|
Dispersión de polen
|
高気圧
|
kōkiatsu
|
高 (kō: alto) + 気圧 (kiatsu: presión atmosférica)
|
Sistema de alta presión
|
北日本
|
kita nihon
|
北 (kita: norte) + 日本 (nihon: Japón)
|
Norte de Japón
|
西日本
|
nishi nihon
|
西 (nishi: oeste) + 日本 (nihon: Japón)
|
Oeste de Japón
|
関東
|
kantō
|
関 (kan: barrera / región histórica) + 東 (tō: este)
|
Región de Kantō
|
雪
|
yuki
|
Kanji único
|
Nieve
|
雨
|
ame
|
Kanji único
|
Lluvia
|
晴天
|
seiten
|
晴 (sei: despejado) + 天 (ten: cielo)
|
Cielo despejado
|
気温
|
kion
|
気 (ki: aire) + 温 (on: temperatura)
|
Temperatura
|
最高気温
|
saikō kion
|
最高 (saikō: máximo) + 気温 (kion: temperatura)
|
Temperatura máxima
|
最低気温
|
saitei kion
|
最低 (saitei: mínimo) + 気温 (kion: temperatura)
|
Temperatura mínima
|
北寄りの風
|
kitayori no kaze
|
北 (kita: norte) + 寄り (yori: procedente de) + 風(kaze: viento)
|
Viento del norte
|
積雪
|
sekisetsu
|
積 (seki: acumulación) + 雪 (setsu: nieve)
|
Acumulación de nieve
|
天気回復
|
tenki kaifuku
|
天気 (tenki: clima) + 回復 (kaifuku: recuperación)
|
Mejoría del tiempo
|
先島諸島
|
sakishima shotō
|
先島 (sakishima: grupo de islas del sur) + 諸島(shotō: archipiélago)
|
Islas Sakishima (sur de Okinawa)
|
曇り
|
kumori
|
Kanji derivado de 曇 (nube / nublado)
|
Cielo nublado
|
日差し
|
hizashi
|
日 (hi: sol) + 差し (sashi: rayos que penetran)
|
Luz solar / rayos de sol
🌲 Términos clave sobre polen en Japón
|
Kanji
|
Rōmaji
|
Desglose
|
Significado
|
スギ花粉
|
sugi kafun
|
スギ (sugi: cedro japonés) + 花粉 (kafun: polen)
|
Polen de cedro japonés
|
ヒノキ花粉
|
hinoki kafun
|
ヒノキ (hinoki: ciprés japonés) + 花粉 (kafun: polen)
|
Polen de ciprés
|
花粉症
|
kafunshō
|
花粉 (kafun: polen) + 症 (shō: enfermedad / síndrome)
|
Alergia al polen
|
非常に多い
|
hijō ni ōi
|
非常 (hijō: extremadamente) + 多い (ōi: abundante)
|
Muy alto (nivel de polen)
|
多い
|
ōi
|
Kanji único
|
Alto
|
やや多い
|
yaya ōi
|
やや (yaya: algo / moderado) + 多い (ōi: abundante)
|
Moderadamente alto
|
少ない
|
sukunai
|
Kanji único
|
Bajo
