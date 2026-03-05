Noticias Nippon

Previsión del tiempo

[tenki yohō] jueves 5 de marzo

Japón recupera el sol mientras el polen se dispara en gran parte del país

📍Tōkyō  | 5 de marzo

Este jueves, el clima en Japón presenta un claro contraste regional: el oeste y el centro del archipiélago disfrutan de cielos despejados, mientras que el norte todavía despierta con nieve o lluvia antes de una mejora gradual. La influencia de un sistema de alta presión favorece la estabilidad atmosférica desde Kyūshū hasta Kantō, donde el sol dominará desde la mañana. Sin embargo, el buen tiempo trae consigo un efecto colateral que millones de personas ya sienten: una intensa dispersión de polen de cedro (スギ) y ciprés (ヒノキ), especialmente en Tokio, Nagoya y Osaka, donde se espera un nivel “muy alto” de polen en el aire.

Durante la mañana, vientos del norte algo fuertes mantendrán una sensación fresca en varias regiones, pero el sol permitirá que las temperaturas se recuperen rápidamente al mediodía. Muchas ciudades superarán los 15 °C, creando un ambiente templado y agradable para actividades al aire libre, aunque las alergias estacionales podrían intensificarse.

Mientras tanto, Hokkaidō y parte de Tōhoku continúan registrando precipitaciones invernales en las primeras horas del día. En el este de Hokkaidō, como Kushiro, se mantiene el riesgo de acumulaciones de nieve, aunque la situación mejorará gradualmente conforme avance la jornada.

En el extremo sur del país, Okinawa experimentará una situación distinta: aunque la isla principal tendrá nubes sin cambios significativos, las islas Sakishima (石垣島・与那国島) podrían registrar lluvias intermitentes e incluso chubascos breves e intensos, con temperaturas algo más contenidas debido a la escasez de sol.

 

🌡️ Panorama por regiones (principales ciudades)

Región

Condición del tiempo

Temperatura aproximada

Situación

Hokkaidō

Nieve o nubes por la mañana

0–5 °C

Mejora gradual durante el día

Tōhoku

Nubes con lluvia aislada

4–10 °C

Inestable temprano

Hokuriku

Nublado con lluvia

5–10 °C

Cielo variable

Kantō (Tokio)

Soleado

6–17 °C

Clima templado

Tōkai (Nagoya)

Soleado

5–16 °C

Estable

Kansai (Osaka)

Soleado

5–15 °C

Cálido al mediodía

Chūgoku / Shikoku

Mayormente soleado

3–17 °C

Muy agradable

Kyūshū

Sol con algunas nubes

6–17 °C

Buen tiempo

Okinawa

Nublado o lluvia en Sakishima

19–24 °C

Ambiente húmedo

🌲 Alerta de polen (花粉飛散予想)

Nivel

Significado

Regiones

🔴 Muy alto (非常に多い)

Síntomas intensos posibles

Tokio, Nagoya, Osaka, Hiroshima, Fukuoka, Kochi

🔵 Moderado (やや多い)

Molestias leves a moderadas

Kanazawa, Sendai

Bajo (少ない)

Poco impacto

Niigata, Sapporo

Motivo:

El cielo despejado, el aire seco y el viento del norte facilitan que el polen de cedro japonés (スギ) y ciprés (ヒノキ) se disperse ampliamente.

📊 Claves meteorológicas del día

☀ Oeste y centro de Japón:

Cielos despejados desde la mañana y temperaturas agradables.

❄ Norte de Japón:

Nieve o lluvia en la madrugada, mejorando gradualmente durante el día.

🌧 Okinawa (islas Sakishima):

Mayor probabilidad de lluvia y chubascos breves.

🌲 Polen:

Alta dispersión en gran parte del país debido al sol y al aire seco.

✅ Conclusión meteorológica

Japón entra en una jornada típicamente primaveral: cielos despejados, temperaturas suaves y un ambiente agradable en muchas regiones. Sin embargo, el inicio de esta estabilidad atmosférica también marca uno de los picos más intensos de la temporada de polen, por lo que especialistas recomiendan mascarillas, gafas protectoras y evitar exposiciones prolongadas al aire libre para quienes sufren alergias.

 

 

📘 Cuadro de términos clave —

Pronóstico del tiempo en Japón

Kanji

Rōmaji

Desglose del término

Significado en español

天気予報

tenki yohō

天気 (tenki: clima) + 予報 (yohō: pronóstico / previsión)

Pronóstico del tiempo

花粉飛散

kafun hisan

花粉 (kafun: polen) + 飛散 (hisan: dispersión en el aire)

Dispersión de polen

高気圧

kōkiatsu

(kō: alto) + 気圧 (kiatsu: presión atmosférica)

Sistema de alta presión

北日本

kita nihon

(kita: norte) + 日本 (nihon: Japón)

Norte de Japón

西日本

nishi nihon

西 (nishi: oeste) + 日本 (nihon: Japón)

Oeste de Japón

関東

kantō

(kan: barrera / región histórica) + (tō: este)

Región de Kantō

yuki

Kanji único

Nieve

ame

Kanji único

Lluvia

晴天

seiten

(sei: despejado) + (ten: cielo)

Cielo despejado

気温

kion

(ki: aire) + (on: temperatura)

Temperatura

最高気温

saikō kion

最高 (saikō: máximo) + 気温 (kion: temperatura)

Temperatura máxima

最低気温

saitei kion

最低 (saitei: mínimo) + 気温 (kion: temperatura)

Temperatura mínima

北寄りの風

kitayori no kaze

(kita: norte) + 寄り (yori: procedente de) + (kaze: viento)

Viento del norte

積雪

sekisetsu

(seki: acumulación) + (setsu: nieve)

Acumulación de nieve

天気回復

tenki kaifuku

天気 (tenki: clima) + 回復 (kaifuku: recuperación)

Mejoría del tiempo

先島諸島

sakishima shotō

先島 (sakishima: grupo de islas del sur) + 諸島(shotō: archipiélago)

Islas Sakishima (sur de Okinawa)

曇り

kumori

Kanji derivado de (nube / nublado)

Cielo nublado

日差し

hizashi

(hi: sol) + 差し (sashi: rayos que penetran)

Luz solar / rayos de sol

 

🌲 Términos clave sobre polen en Japón

Kanji

Rōmaji

Desglose

Significado

スギ花粉

sugi kafun

スギ (sugi: cedro japonés) + 花粉 (kafun: polen)

Polen de cedro japonés

ヒノキ花粉

hinoki kafun

ヒノキ (hinoki: ciprés japonés) + 花粉 (kafun: polen)

Polen de ciprés

花粉症

kafunshō

花粉 (kafun: polen) + (shō: enfermedad / síndrome)

Alergia al polen

非常に多い

hijō ni ōi

非常 (hijō: extremadamente) + 多い (ōi: abundante)

Muy alto (nivel de polen)

多い

ōi

Kanji único

Alto

やや多い

yaya ōi

やや (yaya: algo / moderado) + 多い (ōi: abundante)

Moderadamente alto

少ない

sukunai

Kanji único

Bajo

 

 

