[tenki yohō] jueves 5 de marzo

Japón recupera el sol mientras el polen se dispara en gran parte del país

📍Tōkyō | 5 de marzo

Este jueves, el clima en Japón presenta un claro contraste regional: el oeste y el centro del archipiélago disfrutan de cielos despejados, mientras que el norte todavía despierta con nieve o lluvia antes de una mejora gradual. La influencia de un sistema de alta presión favorece la estabilidad atmosférica desde Kyūshū hasta Kantō, donde el sol dominará desde la mañana. Sin embargo, el buen tiempo trae consigo un efecto colateral que millones de personas ya sienten: una intensa dispersión de polen de cedro (スギ) y ciprés (ヒノキ), especialmente en Tokio, Nagoya y Osaka, donde se espera un nivel “muy alto” de polen en el aire.

Durante la mañana, vientos del norte algo fuertes mantendrán una sensación fresca en varias regiones, pero el sol permitirá que las temperaturas se recuperen rápidamente al mediodía. Muchas ciudades superarán los 15 °C, creando un ambiente templado y agradable para actividades al aire libre, aunque las alergias estacionales podrían intensificarse.

Mientras tanto, Hokkaidō y parte de Tōhoku continúan registrando precipitaciones invernales en las primeras horas del día. En el este de Hokkaidō, como Kushiro, se mantiene el riesgo de acumulaciones de nieve, aunque la situación mejorará gradualmente conforme avance la jornada.

En el extremo sur del país, Okinawa experimentará una situación distinta: aunque la isla principal tendrá nubes sin cambios significativos, las islas Sakishima (石垣島・与那国島) podrían registrar lluvias intermitentes e incluso chubascos breves e intensos, con temperaturas algo más contenidas debido a la escasez de sol.

🌡️ Panorama por regiones (principales ciudades)

Región Condición del tiempo Temperatura aproximada Situación Hokkaidō Nieve o nubes por la mañana 0–5 °C Mejora gradual durante el día Tōhoku Nubes con lluvia aislada 4–10 °C Inestable temprano Hokuriku Nublado con lluvia 5–10 °C Cielo variable Kantō (Tokio) Soleado 6–17 °C Clima templado Tōkai (Nagoya) Soleado 5–16 °C Estable Kansai (Osaka) Soleado 5–15 °C Cálido al mediodía Chūgoku / Shikoku Mayormente soleado 3–17 °C Muy agradable Kyūshū Sol con algunas nubes 6–17 °C Buen tiempo Okinawa Nublado o lluvia en Sakishima 19–24 °C Ambiente húmedo

🌲 Alerta de polen (花粉飛散予想)

Nivel Significado Regiones 🔴 Muy alto (非常に多い) Síntomas intensos posibles Tokio, Nagoya, Osaka, Hiroshima, Fukuoka, Kochi 🔵 Moderado (やや多い) Molestias leves a moderadas Kanazawa, Sendai ⚪ Bajo (少ない) Poco impacto Niigata, Sapporo

Motivo:

El cielo despejado, el aire seco y el viento del norte facilitan que el polen de cedro japonés (スギ) y ciprés (ヒノキ) se disperse ampliamente.

📊 Claves meteorológicas del día

☀ Oeste y centro de Japón:

Cielos despejados desde la mañana y temperaturas agradables.

❄ Norte de Japón:

Nieve o lluvia en la madrugada, mejorando gradualmente durante el día.

🌧 Okinawa (islas Sakishima):

Mayor probabilidad de lluvia y chubascos breves.

🌲 Polen:

Alta dispersión en gran parte del país debido al sol y al aire seco.

✅ Conclusión meteorológica

Japón entra en una jornada típicamente primaveral: cielos despejados, temperaturas suaves y un ambiente agradable en muchas regiones. Sin embargo, el inicio de esta estabilidad atmosférica también marca uno de los picos más intensos de la temporada de polen, por lo que especialistas recomiendan mascarillas, gafas protectoras y evitar exposiciones prolongadas al aire libre para quienes sufren alergias.

📘 Cuadro de términos clave —

Pronóstico del tiempo en Japón

Kanji Rōmaji Desglose del término Significado en español 天気予報 tenki yohō 天気 (tenki: clima) + 予報 (yohō: pronóstico / previsión) Pronóstico del tiempo 花粉飛散 kafun hisan 花粉 (kafun: polen) + 飛散 (hisan: dispersión en el aire) Dispersión de polen 高気圧 kōkiatsu 高 (kō: alto) + 気圧 (kiatsu: presión atmosférica) Sistema de alta presión 北日本 kita nihon 北 (kita: norte) + 日本 (nihon: Japón) Norte de Japón 西日本 nishi nihon 西 (nishi: oeste) + 日本 (nihon: Japón) Oeste de Japón 関東 kantō 関 (kan: barrera / región histórica) + 東 (tō: este) Región de Kantō 雪 yuki Kanji único Nieve 雨 ame Kanji único Lluvia 晴天 seiten 晴 (sei: despejado) + 天 (ten: cielo) Cielo despejado 気温 kion 気 (ki: aire) + 温 (on: temperatura) Temperatura 最高気温 saikō kion 最高 (saikō: máximo) + 気温 (kion: temperatura) Temperatura máxima 最低気温 saitei kion 最低 (saitei: mínimo) + 気温 (kion: temperatura) Temperatura mínima 北寄りの風 kitayori no kaze 北 (kita: norte) + 寄り (yori: procedente de) + 風(kaze: viento) Viento del norte 積雪 sekisetsu 積 (seki: acumulación) + 雪 (setsu: nieve) Acumulación de nieve 天気回復 tenki kaifuku 天気 (tenki: clima) + 回復 (kaifuku: recuperación) Mejoría del tiempo 先島諸島 sakishima shotō 先島 (sakishima: grupo de islas del sur) + 諸島(shotō: archipiélago) Islas Sakishima (sur de Okinawa) 曇り kumori Kanji derivado de 曇 (nube / nublado) Cielo nublado 日差し hizashi 日 (hi: sol) + 差し (sashi: rayos que penetran) Luz solar / rayos de sol

🌲 Términos clave sobre polen en Japón

Kanji Rōmaji Desglose Significado スギ花粉 sugi kafun スギ (sugi: cedro japonés) + 花粉 (kafun: polen) Polen de cedro japonés ヒノキ花粉 hinoki kafun ヒノキ (hinoki: ciprés japonés) + 花粉 (kafun: polen) Polen de ciprés 花粉症 kafunshō 花粉 (kafun: polen) + 症 (shō: enfermedad / síndrome) Alergia al polen 非常に多い hijō ni ōi 非常 (hijō: extremadamente) + 多い (ōi: abundante) Muy alto (nivel de polen) 多い ōi Kanji único Alto やや多い yaya ōi やや (yaya: algo / moderado) + 多い (ōi: abundante) Moderadamente alto 少ない sukunai Kanji único Bajo

©2026 NoticiasNippon