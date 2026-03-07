[tenkiyohō] sábado 7 de marzo

Advertencia en Japón: el viento se intensifica en todo el archipiélago y el norte podría sufrir tormentas invernales

📍Tōkyō | 7 de marzo

El clima de Japón experimenta este sábado un contraste marcado entre regiones. Mientras gran parte del lado del Pacíficodisfruta de cielos relativamente despejados, una borrasca que se intensifica cerca del norte del archipiélago está provocando vientos fuertes, lluvia y nieve en el lado del mar de Japón, especialmente en Tohoku y Hokkaido, donde las autoridades advierten posibles interrupciones en trenes, vuelos y transporte marítimo.

Según el pronóstico meteorológico publicado esta mañana, el sistema de baja presión avanzará hacia el norte de Japón mientras se fortalece, generando ráfagas intensas en casi todo el país. En las regiones del norte el impacto será mayor, con condiciones cercanas a tormenta invernal.

🌀 Norte de Japón: nieve, lluvia y riesgo para el transporte

En Hokkaido, el clima será particularmente inestable. Se esperan episodios intermitentes de nieve húmeda y lluvia, con acumulaciones rápidas en algunas zonas del lado del Pacífico. Durante la tarde y la noche el viento se intensificará aún más, y entre la noche del día 7 y el domingo 8 podrían registrarse condiciones de vendaval, sobre todo en el norte de la isla.

En Tohoku, el escenario será dividido:

Lado del mar de Japón: lluvia durante el día con viento fuerte.

Por la noche: llegada de aire frío que podría convertir la lluvia en nieve en áreas más amplias .

Lado del Pacífico: el tiempo mejora gradualmente, aunque las zonas costeras seguirán con ráfagas intensas.

Estas condiciones podrían afectar trenes regionales, ferris y vuelos, especialmente en aeropuertos del norte.

🌧️ Hokuriku y zonas montañosas: lluvia intensa y tormentas aisladas

En la región de Hokuriku, las llanuras tendrán lluvia, mientras que las zonas montañosas recibirán nieve. Los meteorólogos advierten que en algunos puntos podría llover con intensidad acompañada de tormentas eléctricas, un fenómeno relativamente frecuente cuando sistemas de baja presión se intensifican en invierno tardío.

☀️ Centro y oeste de Japón: intervalos de sol, pero con viento

En Kanto, Tokai y Koshin, las áreas montañosas podrían registrar nieve o lluvia aislada, mientras que las zonas urbanas verán principalmente cielos despejados.

Sin embargo, por la noche podrían aparecer lluvias débiles en el sur de Kanto, incluida parte del área metropolitana de Tokio.

En Kansai, Chugoku y Shikoku, el clima alternará nubes y claros, con algunas lluvias pasajeras.

Kyushu disfrutará de intervalos de sol entre nubes, mientras que Okinawa tendrá cielos más cubiertos con lluvias ligeras ocasionales.

🌡️ Temperaturas: sensación invernal en muchas regiones

La mayoría del país registrará temperaturas máximas inferiores a las del día anterior, especialmente en el oeste de Japón.

Además, los fuertes vientos reducirán la sensación térmica, por lo que los abrigos de invierno seguirán siendo necesarios en muchas ciudades.

Una excepción será Tokio, donde la temperatura máxima alcanzará aproximadamente 17 °C, dando una sensación primaveral durante el día. Sin embargo, la temperatura caerá bruscamente por la noche, por lo que se recomienda usar ropa en cap

🌲 “Explosión” de polen: alerta máxima de alergias

Junto con el viento llega otro problema típico de marzo en Japón: la temporada pico del polen de cedro (スギ花粉).

Este sábado se espera dispersión masiva de polen desde Kyushu hasta Tohoku, especialmente después de las lluvias recientes y con el aumento del viento.

Ciudades como Tokio, Nagoya y Sendai registran niveles clasificados como:

「極めて多い」 – extremadamente altos

「非常に多い」 – muy altos

Los expertos señalan que el polen suele alcanzar sus mayores concentraciones:

alrededor del mediodía , cuando el viento lo transporta hacia las ciudades

al atardecer, cuando el polen suspendido en la atmósfera vuelve a descender

El pico de polen de cedro se espera entre principios y mediados de marzo, mientras que el polen de ciprés (ヒノキ)aumentará entre finales de marzo y principios de abril.

🏠 Recomendaciones para protegerse del polen

Los especialistas aconsejan medidas simples pero efectivas:

hacer gárgaras y lavarse la cara al regresar a casa

lavar el cabello para eliminar polen adherido

evitar abrir completamente las ventanas durante el pico de dispersión

ventilar solo unos 10 cm y con cortinas, lo que puede reducir el ingreso de polen hasta un 75 %

Experimentos en viviendas japonesas muestran que abrir completamente las ventanas durante una hora puede introducir hasta 10 millones de granos de polen en un departamento.

✅ Resumen clave del día

🌬️ Vientos fuertes en todo Japón

❄️ Tormentas de nieve y lluvia en Hokkaido y Tohoku

☀️ Tiempo más estable en el lado del Pacífico

🌡️ Sensación fría por el viento

🌲 Nivel extremo de polen desde Kyushu hasta Tohoku

📊 Cuadro de términos clave

Kanji Rōmaji Desglose Significado 花粉 kafun 花 (flor) + 粉 (polvo) Polen スギ花粉 sugi kafun スギ (cedro japonés) + 花粉 Polen de cedro ヒノキ花粉 hinoki kafun ヒノキ (ciprés japonés) + 花粉 Polen de ciprés 雷雨 raiu 雷 (trueno) + 雨 (lluvia) Tormenta eléctrica 前線 zensen 前 (frente) + 線 (línea) Frente meteorológico 飛散 hisan 飛 (volar) + 散 (dispersarse) Dispersión (del polen)

