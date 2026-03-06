[tenkiyohō] viernes 6 de marzo

Japón bajo un cielo cambiante: lluvias, tormentas y una explosión de polen marcan el clima del viernes

📍Tōkyō | 6 de marzo

Este viernes, Japón vive una jornada meteorológica compleja y muy dinámica. Mientras un frente atmosférico avanza desde el oeste del archipiélago, el país experimenta lluvias intensas con tormentas eléctricas en el oeste y gran dispersión de polen en el centro y este, una combinación que afecta tanto a quienes salen con paraguas como a quienes sufren alergias primaverales.

📰 Panorama

Japón entra en un día de contrastes: tormentas en el oeste y nube invisible de polen en el este

La atmósfera sobre Japón se torna inestable este viernes. Un frente meteorológico que se aproxima desde el oeste comienza a alterar el tiempo desde primeras horas del día, provocando lluvias en Kyushu, Chūgoku y Shikoku, que avanzarán gradualmente hacia el este durante la tarde y la noche.

Durante el día, las nubes de lluvia y tormenta se desarrollarán con facilidad, generando episodios de lluvias fuertes, relámpagos y ráfagas de viento repentinas. En algunos puntos las precipitaciones podrían intensificarse rápidamente, transformando temporalmente las calles en verdaderos ríos urbanos.

Sin embargo, el fenómeno no será uniforme.

Mientras el oeste del país se cubre de paraguas, las regiones desde Kansai hasta Tōhoku meridional permanecerán mayormente secas durante gran parte del día, con momentos de sol entre nubes. Esta breve estabilidad permitirá que un enemigo invisible domine el ambiente: el polen de cedro japonés (スギ花粉).

Los especialistas advierten que la concentración será extremadamente alta, especialmente en las regiones del Pacífico desde Kansai hasta Kantō, donde el índice de dispersión alcanza el nivel máximo de alerta.

🌡️ Temperaturas previstas

En general, las temperaturas se mantendrán cerca o ligeramente por encima del promedio para esta época del año, aunque las regiones donde la lluvia llegue temprano sentirán un ambiente más fresco.

🌴 Sur de Japón (clima más cálido)

Naha – Okinawa

•25°C / 19°C

•Probabilidad de lluvia: 40%

•Clima: sol con algunas nubes

•Región más cálida del país.

👉 Okinawa ya muestra condiciones casi veraniegas.

🌧️ Kyūshu (lluvias durante el día)

Fukuoka

•13°C / 11°C

•Lluvia 100%

•Icono: lluvia y sol

Indica que habrá lluvias intermitentes durante el día.

Kagoshima

•18°C / 10°C

•Lluvia 90%

Temperatura más cálida pero con precipitaciones frecuentes.

🌩️ Shikoku

Kōchi

•17°C / 6°C

•Probabilidad de lluvia 100%

Zona donde el frente lluvioso llegará con fuerza durante el día.

🌧️ Chūgoku

Hiroshima

•11°C / 6°C

•Lluvia 90%

Temperatura relativamente fresca debido a la lluvia temprana.

🌧️ Hokuriku (costa del mar de Japón)

Kanazawa

•13°C / 3°C

•Lluvia 90%

Esta zona suele recibir precipitaciones cuando llegan frentes desde el oeste.

🌤️ Chūbu (centro de Japón)

Nagoya

•17°C / 4°C

•Probabilidad de lluvia 70%

El día empieza estable pero la lluvia llegará más tarde.

🌦️ Kansai

Ōsaka

•16°C / 5°C

•Lluvia 70%

Clima templado con lluvia hacia la tarde o noche.

🌤️ Kantō

Tokio

•15°C / 4°C

•Probabilidad de lluvia 30%

Clima relativamente estable durante el día.

👉 La lluvia podría aparecer más tarde por la noche.

🌦️ Tōhoku

Sendai

•10°C / 2°C

•Lluvia 60%

Temperaturas frescas con posible lluvia nocturna.

🌤️ Hokuriku

Niigata

•12°C / 2°C

•Probabilidad de lluvia 30%

Más estabilidad que el oeste.

Kanazawa

•13-°C / 3°C

•Probabilidad de lluvia 90%

Más estabilidad que el oeste.

❄️ Hokkaido (clima frío)

Sapporo

•5°C / 1°C

•Precipitación 70%

•Posible nieve o lluvia mezclada

Kushiro

•6°C / -2°C

•Probabilidad de lluvia 30%

Clima frío con mezcla de sol y nubes.

🌲 Alerta por polen: niveles “extremadamente altos”

Este viernes marca uno de los momentos más intensos de la temporada de alergias en Japón.

Las regiones con máxima dispersión de polen incluyen:

近畿 (Kinki)

東海 (Tōkai)

関東 (Kantō)

東北南部 (sur de Tōhoku)

En estas zonas se prevé el nivel 極めて多い (kiwamete ōi) — el más alto en las escalas japonesas.

Además, los meteorólogos advierten que:

El pico del polen de cedro (スギ) continuará hasta mediados de marzo.

Posteriormente comenzará el aumento del polen de ciprés japonés (ヒノキ).

Este segundo pico se extenderá desde finales de marzo hasta inicios de abril.

🧠 Medidas recomendadas contra el polen

Los expertos japoneses recomiendan varias estrategias para reducir la exposición:

👓 Gafas

Reducen la entrada de polen en los ojos en aprox. 40%

Con protección lateral especial: hasta 65%

😷 Mascarilla

Reduce la inhalación de polen entre 1/3 y 1/6

👕 Ropa adecuada

Evitar lana (adhiere hasta 10 veces más polen)

Preferir telas lisas o sintéticas

⚠️ Lo que viene en los próximos días

Los modelos meteorológicos indican que durante la próxima semana:

El lado del mar de Japón tendrá lluvias y nieve ocasionales.

El lado del Pacífico (Kantō–Kansai) tendrá más días soleados.

Esto significa que el polen seguirá siendo un problema importante.

Para millones de personas en Japón, la primavera ya no se anuncia solo con flores de sakura, sino también con el invisible pero poderoso polvo de los bosques de cedro.

📊 Cuadro de términos clave

Kanji Rōmaji Desglose Significado 花粉 kafun 花 (flor) + 粉 (polvo) Polen スギ花粉 sugi kafun スギ (cedro japonés) + 花粉 Polen de cedro ヒノキ花粉 hinoki kafun ヒノキ (ciprés japonés) + 花粉 Polen de ciprés 雷雨 raiu 雷 (trueno) + 雨 (lluvia) Tormenta eléctrica 前線 zensen 前 (frente) + 線 (línea) Frente meteorológico 飛散 hisan 飛 (volar) + 散 (dispersarse) Dispersión (del polen)

