[tenkiyohō] miércoles 11 de marzo

Primavera luminosa pero engañosa: temperaturas por debajo del promedio mantienen un ambiente invernal pese al cielo despejado

📍Tōkyō | 11 de marzo

Este miércoles, Japón vive una jornada meteorológica marcada por cielos mayormente despejados pero con aire frío en gran parte del archipiélago. Un sistema de alta presión domina desde Kyūshū hasta Kantō, favoreciendo un día luminoso y relativamente estable. Sin embargo, la presencia de aire frío en altura mantiene las temperaturas contenidas, lo que provoca que incluso bajo el sol el ambiente se sienta fresco.

En el oeste y centro del país —Kyūshū, Shikoku, Kansai, Chūbu y Kantō— predominará el cielo despejado, aunque durante la tarde podrían aparecer nubes en zonas montañosas de Shizuoka, Yamanashi y el sur de Kantō, donde no se descartan chubascos aislados o incluso nieve en cotas altas. Los meteorólogos recomiendan llevar paraguas plegable si se viaja hacia regiones montañosas.

La situación cambia hacia el norte. En Tōhoku y Hokkaidō, especialmente del lado del mar de Japón, el cielo permanecerá más cubierto y se esperan nevadas intermitentes, impulsadas por el flujo frío procedente del continente. En Okinawa, en cambio, el panorama será más cálido: la isla principal tendrá intervalos de sol, mientras que en las islas Sakishima podrían registrarse lluvias débiles durante la mañana.

🌡️ Temperaturas: sol pero sensación fría

Las temperaturas máximas se sitúan cerca o ligeramente por debajo de lo normal para mediados de marzo, lo que significa que aunque el cielo esté despejado, el aire seguirá sintiéndose frío.

Un detalle importante es Tokio, donde la máxima alcanza 12 °C, unos 4 °C más que el día anterior, pero aún por debajo del promedio estacional.

Principales registros previstos:

Ciudad Máxima Mínima Condición Tokio 12°C 2°C Sol con algunas nubes Nagoya 14°C 1°C Soleado Osaka 12°C 1°C Cielo despejado Sendai 9°C −2°C Frío pero soleado Niigata 7°C 2°C Nubes y nieve Kanazawa 9°C 0°C Soleado Hiroshima 13°C 1°C Despejado Fukuoka 14°C 3°C Parcialmente nublado Kagoshima 18°C 5°C Soleado Naha 22°C 13°C Clima templado

🗾 Panorama regional del país

☀️ Oeste y centro (Kyūshū, Shikoku, Kansai, Chūbu, Kantō)

Predominio de cielos despejados.

Aire fresco pese al sol.

En zonas montañosas de Shizuoka, Yamanashi y sur de Kantō podrían aparecer chubascos o nieve aislada por la tarde.

☁️ Norte (Tōhoku y Hokkaidō)

Mayor nubosidad, especialmente del lado del mar de Japón.

Posibilidad de nevadas intermitentes.

Temperaturas claramente más bajas.

🌺 Okinawa

Ambiente templado y parcialmente soleado.

En las islas Sakishima pueden registrarse lluvias débiles durante la mañana.

📊 Interpretación meteorológica

Este patrón refleja un escenario típico de transición entre invierno y primavera en Japón:

Alta presión dominante → cielos despejados en gran parte del país. Aire frío residual → temperaturas más bajas de lo habitual. Contraste norte-sur → nieve en Hokkaidō mientras el sur disfruta de sol.

📰 Lectura general del día

☀️ Tiempo estable en la mayor parte del país

🧊 Sensación térmica fría incluso con sol

❄️ Nieve ocasional en el norte

🌡 Temperaturas cercanas o ligeramente por debajo del promedio

En resumen, Japón vive un día luminoso pero frío, un recordatorio de que el invierno aún no termina completamente mientras la primavera comienza a abrirse paso.

🌲 Alerta nacional por polen: comienza una semana difícil

Junto con el tiempo despejado llega un problema típico de la primavera japonesa: la explosión de polen (花粉 / kafun).

Hoy desde Kyūshū hasta Tōhoku se espera dispersión masiva de polen, especialmente en el lado del Pacífico.

Ciudades con el nivel máximo 「極めて多い」 (extremadamente alto):

Kagoshima

Nagoya

Tokio

Sendai

Esto significa que incluso personas sin alergia diagnosticada pueden experimentar:

irritación ocular

estornudos

congestión nasal

fatiga

Los meteorólogos advierten que los próximos 7 días seguirán siendo intensos.

Casos destacados:

Tokio: continúa el pico del polen de cedro japonés (杉 / sugi)

Nagoya y Sendai: varios días con nivel extremo

Osaka: fuerte aumento el sábado 14 y domingo 15

Fukuoka y Kōchi: niveles muy altos varios días consecutivos

Una excepción llegará el viernes 13, cuando lluvia o nieve fría podría reducir temporalmente la dispersión.

🌳 Calendario del polen en Japón

Sugi (cedro japonés)

Pico: hasta mediados de marzo en gran parte del oeste

Tokio y Sendai: hasta finales de marzo

Hinoki (ciprés japonés)

Pico: finales de marzo a comienzos de abril

duración aproximada: 5 días a 2 semanas

😷 Cómo protegerse del polen al salir

Los expertos recomiendan tres medidas básicas:

👓 Gafas

reducen ≈40% del polen que entra en los ojos

gafas especiales con protección lateral: ≈65%

😷 Mascarilla

reduce inhalación de polen a entre 1/3 y 1/6

usar mascarillas bien ajustadas

añadir gasa interior (インナーマスク) aumenta la protección

🧥 Ropa adecuada

evitar lana (ウール), que puede adherir hasta 10 veces más polen que el algodón

preferir telas lisos o sintéticos que repelen partículas

🗾 Glosario meteorológico clave de la noticia

Kanji Rōmaji Desglose Significado 天気 tenki 天 (cielo) + 気 (energía / aire) Tiempo o condiciones meteorológicas 全国 zenkoku 全 (todo) + 国 (país) Todo el país / escala nacional 晴れ hare kanji simple Cielo despejado / soleado 曇り kumori 曇 (nube oscura) + り Cielo nublado 雪 yuki kanji simple Nieve 雨 ame kanji simple Lluvia 気温 kion 気 (aire) + 温 (temperatura) Temperatura del aire 最高気温 saikō kion 最 (máximo) + 高 (alto) + 気温 Temperatura máxima 最低気温 saitei kion 最 (mínimo) + 低 (bajo) + 気温 Temperatura mínima 高気圧 kōkiatsu 高 (alto) + 気圧 (presión atmosférica) Sistema de alta presión 寒気 kanki 寒 (frío) + 気 (aire) Masa de aire frío 日本海側 nihonkai-gawa 日本海 (Mar de Japón) + 側 (lado) Región del lado del Mar de Japón 太平洋側 taiheiyō-gawa 太平洋 (Océano Pacífico) + 側(lado) Región del lado del Pacífico 山沿い yamazoi 山 (montaña) + 沿い (a lo largo) Zonas montañosas 花粉 kafun 花 (flor) + 粉 (polvo) Polen 花粉症 kafunshō 花粉 (polen) + 症 (síndrome) Alergia al polen 飛散 hisan 飛 (volar) + 散 (dispersar) Dispersión (del polen)



