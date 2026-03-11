Noticias Nippon

Previsión del tiempo

[tenkiyohō] miércoles 11 de marzo

Mar 11, 2026

Primavera luminosa pero engañosa: temperaturas por debajo del promedio mantienen un ambiente invernal pese al cielo despejado 

📍Tōkyō  | 11 de marzo

Este miércoles, Japón vive una jornada meteorológica marcada por cielos mayormente despejados pero con aire frío en gran parte del archipiélago. Un sistema de alta presión domina desde Kyūshū hasta Kantō, favoreciendo un día luminoso y relativamente estable. Sin embargo, la presencia de aire frío en altura mantiene las temperaturas contenidas, lo que provoca que incluso bajo el sol el ambiente se sienta fresco.

En el oeste y centro del país —Kyūshū, Shikoku, Kansai, Chūbu y Kantō— predominará el cielo despejado, aunque durante la tarde podrían aparecer nubes en zonas montañosas de Shizuoka, Yamanashi y el sur de Kantō, donde no se descartan chubascos aislados o incluso nieve en cotas altas. Los meteorólogos recomiendan llevar paraguas plegable si se viaja hacia regiones montañosas.

La situación cambia hacia el norte. En Tōhoku y Hokkaidō, especialmente del lado del mar de Japón, el cielo permanecerá más cubierto y se esperan nevadas intermitentes, impulsadas por el flujo frío procedente del continente. En Okinawa, en cambio, el panorama será más cálido: la isla principal tendrá intervalos de sol, mientras que en las islas Sakishima podrían registrarse lluvias débiles durante la mañana.

 

🌡️ Temperaturas: sol pero sensación fría

Las temperaturas máximas se sitúan cerca o ligeramente por debajo de lo normal para mediados de marzo, lo que significa que aunque el cielo esté despejado, el aire seguirá sintiéndose frío.

Un detalle importante es Tokio, donde la máxima alcanza 12 °C, unos 4 °C más que el día anterior, pero aún por debajo del promedio estacional.

Principales registros previstos:

Ciudad

Máxima

Mínima

Condición

Tokio

12°C

2°C

Sol con algunas nubes

Nagoya

14°C

1°C

Soleado

Osaka

12°C

1°C

Cielo despejado

Sendai

9°C

−2°C

Frío pero soleado

Niigata

7°C

2°C

Nubes y nieve

Kanazawa

9°C

0°C

Soleado

Hiroshima

13°C

1°C

Despejado

Fukuoka

14°C

3°C

Parcialmente nublado

Kagoshima

18°C

5°C

Soleado

Naha

22°C

13°C

Clima templado

🗾 Panorama regional del país

☀️ Oeste y centro (Kyūshū, Shikoku, Kansai, Chūbu, Kantō)

  • Predominio de cielos despejados.
  • Aire fresco pese al sol.
  • En zonas montañosas de Shizuoka, Yamanashi y sur de Kantō podrían aparecer chubascos o nieve aislada por la tarde.

☁️ Norte (Tōhoku y Hokkaidō)

  • Mayor nubosidad, especialmente del lado del mar de Japón.
  • Posibilidad de nevadas intermitentes.
  • Temperaturas claramente más bajas.

🌺 Okinawa

  • Ambiente templado y parcialmente soleado.
  • En las islas Sakishima pueden registrarse lluvias débiles durante la mañana.

📊 Interpretación meteorológica

Este patrón refleja un escenario típico de transición entre invierno y primavera en Japón:

  1. Alta presión dominante → cielos despejados en gran parte del país.
  2. Aire frío residual → temperaturas más bajas de lo habitual.
  3. Contraste norte-sur → nieve en Hokkaidō mientras el sur disfruta de sol.

📰 Lectura general del día

  • ☀️ Tiempo estable en la mayor parte del país
  • 🧊 Sensación térmica fría incluso con sol
  • ❄️ Nieve ocasional en el norte
  • 🌡 Temperaturas cercanas o ligeramente por debajo del promedio

En resumen, Japón vive un día luminoso pero frío, un recordatorio de que el invierno aún no termina completamente mientras la primavera comienza a abrirse paso.

 

 

🌲 Alerta nacional por polen: comienza una semana difícil

Junto con el tiempo despejado llega un problema típico de la primavera japonesa: la explosión de polen (花粉 / kafun).

Hoy desde Kyūshū hasta Tōhoku se espera dispersión masiva de polen, especialmente en el lado del Pacífico.

Ciudades con el nivel máximo 「極めて多い」 (extremadamente alto):

  • Kagoshima
  • Nagoya
  • Tokio
  • Sendai

Esto significa que incluso personas sin alergia diagnosticada pueden experimentar:

  • irritación ocular
  • estornudos
  • congestión nasal
  • fatiga

Los meteorólogos advierten que los próximos 7 días seguirán siendo intensos.

Casos destacados:

  • Tokio: continúa el pico del polen de cedro japonés (杉 / sugi)
  • Nagoya y Sendai: varios días con nivel extremo
  • Osaka: fuerte aumento el sábado 14 y domingo 15
  • Fukuoka y Kōchi: niveles muy altos varios días consecutivos

Una excepción llegará el viernes 13, cuando lluvia o nieve fría podría reducir temporalmente la dispersión.

🌳 Calendario del polen en Japón

Sugi (cedro japonés)

  • Pico: hasta mediados de marzo en gran parte del oeste
  • Tokio y Sendai: hasta finales de marzo

Hinoki (ciprés japonés)

  • Pico: finales de marzo a comienzos de abril
  • duración aproximada: 5 días a 2 semanas

 

😷 Cómo protegerse del polen al salir

Los expertos recomiendan tres medidas básicas:

👓 Gafas

  • reducen ≈40% del polen que entra en los ojos
  • gafas especiales con protección lateral: ≈65%

😷 Mascarilla

  • reduce inhalación de polen a entre 1/3 y 1/6
  • usar mascarillas bien ajustadas
  • añadir gasa interior (インナーマスク) aumenta la protección

🧥 Ropa adecuada

  • evitar lana (ウール), que puede adherir hasta 10 veces más polen que el algodón
  • preferir telas lisos o sintéticos que repelen partículas

 

 

🗾 Glosario meteorológico clave de la noticia

Kanji

Rōmaji

Desglose

Significado

天気

tenki

(cielo) + (energía / aire)

Tiempo o condiciones meteorológicas

全国

zenkoku

(todo) + (país)

Todo el país / escala nacional

晴れ

hare

kanji simple

Cielo despejado / soleado

曇り

kumori

(nube oscura) +

Cielo nublado

yuki

kanji simple

Nieve

ame

kanji simple

Lluvia

気温

kion

(aire) + (temperatura)

Temperatura del aire

最高気温

saikō kion

(máximo) + (alto) + 気温

Temperatura máxima

最低気温

saitei kion

(mínimo) + (bajo) + 気温

Temperatura mínima

高気圧

kōkiatsu

(alto) + 気圧 (presión atmosférica)

Sistema de alta presión

寒気

kanki

(frío) + (aire)

Masa de aire frío

日本海側

nihonkai-gawa

日本海 (Mar de Japón) + (lado)

Región del lado del Mar de Japón

太平洋側

taiheiyō-gawa

太平洋 (Océano Pacífico) + (lado)

Región del lado del Pacífico

山沿い

yamazoi

(montaña) + 沿い (a lo largo)

Zonas montañosas

花粉

kafun

(flor) + (polvo)

Polen

花粉症

kafunshō

花粉 (polen) + (síndrome)

Alergia al polen

飛散

hisan

(volar) + (dispersar)

Dispersión (del polen)


