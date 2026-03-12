[tenkiyohō] jueves 12 de marzo

Alta presión trae cielos soleados a gran parte de Japón, pero aire frío en altura podría provocar lluvias intensas, rayos y ráfagas peligrosas

📍Tōkyō | 12 de marzo

El archipiélago japonés se prepara para una jornada meteorológica marcada por contrastes. Según los últimos pronósticos meteorológicos publicados, gran parte del país disfrutará de cielos despejados el jueves 12, pero la estabilidad será relativa: la atmósfera se volverá inestable en varias regiones, especialmente en el lado del mar de Japón y en el extremo sur del archipiélago.

Mientras tanto, la dispersión de polen alcanzará niveles extremadamente altos en gran parte de Honshū, particularmente en las regiones de Tōhoku, Kantō y Tōkai, donde el polen de cedro japonés (sugi) continúa en su punto máximo anual.

En grandes ciudades como Tokio, Nagoya y Sendai, el nivel previsto de polen se sitúa en la categoría 「極めて多い」(gokumete ooi — extremadamente alto), lo que supone un desafío significativo para millones de personas que sufren de alergias primaverales.

☀️ Situación atmosférica: sol dominante pero con aire frío en altura

Durante el jueves, un sistema de alta presión cubrirá gradualmente el archipiélago japonés, permitiendo que el sol predomine desde Kyūshū hasta Hokkaidō.

Sin embargo, la estabilidad será engañosa.

En capas altas de la atmósfera, una masa de aire frío relativamente intensa para esta época del año se aproximará desde el mar de Japón, creando condiciones favorables para el desarrollo de nubes convectivas.

Esto significa que en algunas zonas del lado del mar de Japón podrían producirse fenómenos meteorológicos repentinos, entre ellos:

lluvias intensas en periodos cortos

tormentas eléctricas

ráfagas violentas de viento

posibles trombas o tornados locales

Las autoridades meteorológicas recomiendan prestar atención a cambios bruscos del tiempo durante la tarde, especialmente en áreas costeras.

🌧️ Sur de Japón: tormentas en Okinawa y Amami

La situación será diferente en el extremo sur del país.

Las regiones de Okinawa y Amami estarán bajo la influencia de una vaguada atmosférica donde podría formarse una pequeña baja presión, lo que provocará un deterioro del tiempo.

Se espera que:

Amami registre lluvias desde la mañana

Okinawa experimente precipitaciones a partir de la tarde

algunas zonas puedan sufrir lluvias intensas acompañadas de tormentas eléctricas

Durante la noche, el fortalecimiento del viento del norte podría generar condiciones meteorológicas más turbulentas, por lo que se recomienda precaución en áreas costeras.

❄️ Hokkaidō: nieve persistente en el mar de Okhotsk

En el norte del país, Hokkaidō seguirá bajo la influencia de una baja presión situada al este del archipiélago.

Como consecuencia:

la costa del mar de Okhotsk registrará nevadas intermitentes

algunas áreas podrían experimentar acumulaciones rápidas de nieve

los vientos fuertes podrían generar ventiscas localizadas

Incluso en la región central de la isla (Dōō), se prevé que la nieve aumente temporalmente durante la tarde.

🌡️ Temperaturas: ligera recuperación pero ambiente fresco

Las temperaturas máximas del jueves serán similares o ligeramente superiores a las del miércoles, aunque el aire frío evitará un calentamiento significativo.

Pronóstico aproximado por regiones:

Ciudad Temperatura máxima Tokio 13 ° C Osaka 15 ° C Nagoya 15 ° C Fukuoka 15 ° C Hiroshima 14 ° C Sendai 10 ° C Kanazawa 10 ° C Sapporo 3 ° C Kushiro 3 ° C Naha 22 ° C

En el oeste de Japón, el viento del norte podría hacer que la sensación térmica sea más fría que lo que indican los termómetros.

🤧 Alerta sanitaria: el polen alcanza niveles extremos

Uno de los aspectos más importantes del día será la extraordinaria concentración de polen.

Las observaciones indican que:

Tōhoku, Kantō y Tōkai registrarán niveles “extremadamente altos”

el polen de cedro japonés (スギ, sugi) sigue en su pico

en Tokio y otras zonas urbanas ya comenzó a mezclarse el polen de ciprés japonés (ヒノキ, hinoki)

Especialistas recomiendan tres medidas básicas de protección:

mascarilla (マスク) gafas protectoras (メガネ) ropa de tejidos lisos que no retengan polen

El pico del polen de cedro continuará durante varias semanas, mientras que el polen de ciprés aumentará gradualmente a lo largo de marzo.

📊 Conclusión meteorológica

El jueves 12 de marzo será, en apariencia, un día mayormente soleado en gran parte de Japón, pero la combinación de aire frío en altura, fuertes contrastes regionales y niveles extremos de polen convierte la jornada en una de las más características de la primavera japonesa: cielos despejados, aire fresco y alergias en pleno auge.

📊 Cuadro de términos clave de la noticia

Kanji Rōmaji Desglose del término Significado en español 花粉 飛散 量 kafun hisan- ryō 花粉 ( polen) + 飛散 ( dispersión en el aire) + 量 ( cantidad) Cantidad de polen dispersado en el aire 花粉 症 kafunshō 花粉 ( polen) + 症 ( síndrome/ enfermedad) Alergia al polen 高気圧 kōkiatsu 高 ( alto) + 気圧 ( presión atmosférica) Sistema de alta presión 低 気圧 teikiatsu 低 ( bajo) + 気圧 ( presión atmosférica) Sistema de baja presión 大気 の 状態 が 不安定 taiki no jōtai ga fuantei 大気 ( atmósfera) + 状態 ( estado) + 不安定 ( inestable) Condiciones atmosféricas inestables 雷雨 raiu 雷 ( trueno) + 雨 ( lluvia) Tormenta eléctrica 竜巻 tatsumaki 竜 ( dragón) + 巻 ( remolino) Tornado 突風 toppū 突 ( repentino) + 風 ( viento) Ráfaga violenta de viento 寒気 kanki 寒 ( frío) + 気 ( aire/ energía) Masa de aire frío 積雪 sekisetsu 積 ( acumular) + 雪 ( nieve) Acumulación de nieve 最高 気温 saikō kion 最高 ( máximo) + 気温 ( temperatura) Temperatura máxima 天気 予報 tenki yohō 天気 ( clima) + 予報 ( pronóstico) Pronóstico del tiempo

©2026 NoticiasNippon