¡El Invierno No Quiere Irse! Kanto Congelado en Pleno Equinoccio de Primavera

Tōkyō | 20 de marzo

Hoy, viernes, Día del Equinoccio de Primavera (春分の日),un día simbólico que marca el equilibro entre el día y la noche. Sin embargo, mientras el clima de esta jornada en distintas partes del país presenta una mezcla de sensaciones, en la región de Kanto la estación parece jugar con el frío. En un contraste impresionante con la calidez de las regiones del oeste, Kanto permanece bajo un manto de nubes grises y bajas temperaturas, donde el invierno se resiste a ceder.

La Larga Espera de la Calidez

A lo largo del día, los cielos nublados no han permitido que el calor se asome en Tokio. En la tarde, la máxima temperatura alcanzada hasta las 14:00 horas fue de solo 11.2°C. A pesar de la llegada de la primavera, la sensación térmica permanece fría y los habitantes de la capital han sentido la llamada «花冷え» (Hana-bie), la fría sensación de primavera, que solo refresca el corazón pero no el cuerpo. La imagen de los sakura en flor acompañada de bufandas y abrigos muestra el dilema de la estación.

Un Respiro para el Oeste

Mientras tanto, en el oeste del país, las temperaturas suben con la llegada del sol, alcanzando máximas agradables para esta época del año. En Fukuoka, Hiroshima, Osaka y Nagoya, las temperaturas superaron los 16°C, marcando un contraste notable. La región de Kinki disfruta de un clima que define esta temporada, con el aire fresco por la mañana cediendo paso a una tarde templada. Es una primavera tradicional que se convierte en un refugio de calor, un alivio para quienes en la mañana se vieron sorprendidos por el frío.

El Misterio del Clima del Norte

Más al norte, el clima ha sido moderadamente frío pero con señales de mejoría. En Sendai y Sapporo, las temperaturas alcanzaron un máximo de 11.2°C y 8.5°C, respectivamente. Aunque las temperaturas no fueron extremas, las diferencias con el sur eran palpables. Este día, en especial, muestra como las frontera del frío y el calor parece dividirse a través de Japón. El aire cálido del Mar de Japón fluye lentamente hacia el norte, moderando la frialdad que marcó estos días.

Un Respiro en el Frío

La llegada de esta masa cálida no ha sido suficiente para transformar la atmósfera del norte, pues a pesar de los cambiosde temperatura, aún hay zonas como Akita y Asahikawa que apenas alcanzan los 9.2°C y 6.6°C, manteniendo el invierno en el corazón del norte japonés. Las regiones más afectadas por la persistencia del frío parecen ser las que se encuentran más cercanas a las montañas y zonas interiores.

La Espera de un Cambio

Mientras los habitantes de Kanto se preparan para un respiro el 21 de marzo, con la temperatura subiendoprogresivamente, el norte de Japón tendrá que esperar aún más para sentir el calor. La primavera parece llegar lentamente a cada región, dependiendo de la dinámica del clima y de la interacción entre los sistemas atmosféricos que influyen en todo el país. Pero hay algo que no cambia, y es la constante expectativa de un cambio que simboliza la renovación de la estación.

Una Reflexión de la Naturaleza

Hoy, la naturaleza nos recuerda que la primavera no siempre llega de forma uniforme. Mientras el sol brilla intensamente en el sur y el oeste, y el frío sigue abrazando el norte, Japón refleja esa lucha constante entre estaciones. En medio de la tranquilidad que trae el cambio, los japoneses se preparan para vivir el resurgir de la naturaleza, reconociendo que aunque el clima no sea perfecto, la renovación siempre llega a su tiempo.

Anexo

CUADRO DE TÉRMINOS CLAVE: Clima en Japón (春の寒暖差)

Kanji Rōmaji Desglose Significado en español 気温 kion 気 (aire) + 温 (temperatura) Temperatura del aire 最高気温 saikō kion 最高 (máximo) + 気温 (temperatura) Temperatura máxima 最低気温 saitei kion 最低 (mínimo) + 気温 (temperatura) Temperatura mínima 暖気 danki 暖 (cálido) + 気 (aire) Masa de aire cálido 寒気 kanki 寒 (frío) + 気 (aire) Masa de aire frío 気温上昇 kion jōshō 気温 (temperatura) + 上昇 (ascenso) Aumento de temperatura 気温低下 kion teika 気温 (temperatura) + 低下 (descenso) Descenso de temperatura 寒暖差 kandan-sa 寒 (frío) + 暖 (calor) + 差 (diferencia) Diferencia térmica 春分の日 shunbun no hi 春分 (equinoccio de primavera) + の日 (día) Día del equinoccio de primavera 低気圧 teikiatsu 低 (bajo) + 気圧 (presión) Sistema de baja presión 前線 zensen 前 (frente) + 線 (línea) Frente meteorológico 天気回復 tenki kaifuku 天気 (clima) + 回復 (recuperación) Mejora del clima 体感温度 taikan ondo 体感 (sensación corporal) + 温度 (temperatura) Sensación térmica 桜開花 sakura kaika 桜 (sakura) + 開花 (floración) Floración del cerezo 季節変化 kisetsu henka 季節 (estación) + 変化 (cambio) Cambio estacional Clave interpretativa 寒暖差 (kandan-sa) es el concepto central de esta noticia: describe los cambios bruscos entre calor y frío en corto tiempo.

暖気 vs 寒気 explican por qué sube o baja la temperatura.

桜開花 conecta el clima con la vida cotidiana en Japón.

春分の日 marca el punto simbólico del cambio de estación, pero no garantiza estabilidad climática

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