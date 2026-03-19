[kyōnokion] un shock térmico sin tregua

De primavera a invierno en 24 horas: Japón vive un shock térmico sin tregua

📍Tōkyō | 19 de marzo

Japón atraviesa uno de los periodos más inestables del año en términos climáticos. Este 19 de marzo, amplias zonas desde el oeste hasta el este registraron un aumento significativo de temperaturas. En la región de Kanto, numerosos puntos superaron los 20°C, generando una sensación más propia de abril que de finales del invierno.

🌬️ El papel del aire cálido en altura (暖気 / danki)

Este cambio fue provocado por la retirada de un sistema de baja presión que había dejado lluvias el día anterior. Con su salida, ingresó aire cálido en capas altas de la atmósfera, impulsando un aumento rápido de las temperaturas, incluso en zonas donde el cielo permanecía parcialmente nublado, como Tokio.

🌆 Kantō supera la barrera de los 20°C

En el área metropolitana de Tokio, la temperatura alcanzó los 19.8°C, casi 3 grados más que el día anterior. Sin embargo, el calentamiento fue más notable en zonas interiores como Oyama (Tochigi), donde se registraron 23.3°C, reflejando cómo el efecto continental intensifica estos episodios cálidos.

🔁 Hiroshima: un salto térmico de dos meses en un día

El caso más representativo se observó en Hiroshima. Tras experimentar condiciones propias de febrero, la temperatura subió 6.9°C en 24 horas, alcanzando los 17.1°C. Este cambio equivale a un avance estacional de casi dos meses, evidenciando la volatilidad climática de esta época.

🗾 Contraste extremo entre norte y sur

El archipiélago japonés volvió a mostrar su diversidad climática. En Okinawa, las temperaturas superaron los 26°C, acercándose a niveles veraniegos. Mientras tanto, en Hokkaido, las mínimas descendieron hasta -6.9°C, dejando una diferencia térmica nacional de más de 30 grados.

❄️ Giro brusco para el equinoccio (春分の日)

Este episodio cálido será breve. Para el 20 de marzo, Día del Equinoccio de Primavera, se prevé el ingreso de aire frío que reducirá las temperaturas, especialmente en Kanto. La sensación pasará de primaveral a nuevamente fresca o incluso fría en cuestión de horas.

⚠️ Impacto en la salud y la naturaleza

Estos cambios bruscos afectan tanto a la población como al entorno natural. Aumenta el riesgo de resfriados y fatiga, mientras que procesos como la floración del sakura podrían adelantarse o alterarse. Japón confirma así una primavera marcada no por la estabilidad, sino por contrastes intensos y repentinos.

📣 En pocas palabras

Japón vive una transición estacional extrema: calor anticipado, frío repentino y contrastes regionales marcados. Un recordatorio de que, en primavera, el clima puede cambiar radicalmente de un día a otro.

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