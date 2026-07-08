Cada vez menos extranjeros quieren quedarse en Japón

El yen pierde fuerza y Japón pierde atractivo: trabajadores extranjeros reconsideran su futuro

📍Tōkyō | 8 de julio

Una encuesta publicada el 7 de julio de 2026 por Mynavi Global, empresa especializada en empleo para extranjeros, revela un cambio importante en los planes de los residentes extranjeros en Japón.

Según el estudio, solo el 61,6% de los encuestados desea trabajar en Japón durante cinco años o más, una caída de 14,7 puntos porcentuales respecto al año anterior. Es la reducción más significativa registrada por la empresa desde que realiza esta investigación.

La encuesta fue realizada entre enero y febrero de 2026 mediante internet y reunió las respuestas de 1.732 extranjeros residentes en Japón, contactados a través de escuelas de japonés y otras instituciones colaboradoras.

¿Por qué disminuye el interés?

Mynavi Global atribuye el descenso principalmente a dos factores:

La debilidad del yen (円安) , que reduce el valor del salario cuando se envía dinero al país de origen.

, que reduce el valor del salario cuando se envía dinero al país de origen. El aumento de los salarios en varios países de Asia, lo que hace más atractivo regresar o buscar empleo en otros mercados.

Como consecuencia, aumentó el porcentaje de personas que planean permanecer en Japón solo entre dos y cinco años, pasando al 34,2%, mientras que quienes desean regresar a su país en menos de un año llegaron al 4,2%.

Diferencias según el país de origen

Los cambios no fueron iguales para todas las nacionalidades.

Las mayores caídas se registraron entre:

🇻🇳 Vietnam: 63,3% (-18,4 puntos).

63,3% (-18,4 puntos). 🇮🇩 Indonesia: 68,5% (-10,9 puntos).

En cambio, aumentó el interés por permanecer largo tiempo entre:

🇲🇲 Myanmar: 82,5% (+6,4 puntos).

82,5% (+6,4 puntos). 🇳🇵 Nepal: 88,7% (+4,7 puntos).

Estos resultados muestran que la situación económica y social de cada país también influye en la decisión de permanecer en Japón.

Muchos también piensan en trabajar en otro país

La encuesta preguntó además si los extranjeros residentes en Japón estarían dispuestos a trabajar en un tercer país.

Los resultados muestran que:

56,2% respondió que sí le gustaría trabajar en otro país.

respondió que sí le gustaría trabajar en otro país. 27,5% manifestó interés, aunque sin una decisión definitiva.

manifestó interés, aunque sin una decisión definitiva. 16,3% dijo que no desea trabajar fuera de Japón.

Entre los destinos más atractivos destacan:

🇰🇷 Corea del Sur (16,5%) 🇦🇺 Australia (13,6%) 🇨🇳 China (10,7%)

Quienes eligieron Corea del Sur señalaron principalmente dos motivos:

Les gusta la cultura coreana (31,4%).

Consideran que los salarios son más altos que en Japón (28,4%).

⚖️ Marco legal

Aunque esta encuesta no modifica ninguna ley, se relaciona con el marco jurídico que regula el empleo de extranjeros en Japón:

La Ley de Control de Inmigración y Reconocimiento de Refugiados (出入国管理及び難民認定法) establece las condiciones para obtener y renovar los diferentes estatus de residencia con permiso de trabajo.

(出入国管理及び難民認定法) establece las condiciones para obtener y renovar los diferentes estatus de residencia con permiso de trabajo. La Ley de Normas Laborales (労働基準法) garantiza que los trabajadores extranjeros tengan los mismos derechos laborales básicos que los japoneses en materia de salario, jornada laboral, descansos y seguridad.

(労働基準法) garantiza que los trabajadores extranjeros tengan los mismos derechos laborales básicos que los japoneses en materia de salario, jornada laboral, descansos y seguridad. Los programas de contratación de trabajadores extranjeros, incluidos los de Trabajador Calificado Específico (Specified Skilled Worker) y otras categorías laborales, buscan cubrir la falta de mano de obra, pero la permanencia depende también de factores económicos como el poder adquisitivo del salario.

¿Qué significa para Japón?

Japón enfrenta desde hace varios años una escasez de mano de obra debido al envejecimiento de la población y la disminución de nacimientos.

El Gobierno y muchas empresas han impulsado políticas para atraer trabajadores extranjeros, pero esta encuesta sugiere que mantener ese talento será cada vez más difícil si continúan la depreciación del yen y la pérdida de competitividad salarial frente a otros países.

📘 Términos clave

Japonés Rōmaji Español 在留外国人 zairyū gaikokujin Residentes extranjeros 円安 en’yasu Debilidad del yen 就労 shūrō Empleo / trabajo 賃金 chingin Salario 帰国 kikoku Regreso al país de origen 人手不足 hitode busoku Escasez de mano de obra 特定技能 tokutei ginō Trabajador Calificado Específico 出入国管理及び難民認定法 shutsunyūkoku kanri oyobi nanmin nintei-hō Ley de Inmigración ©2026 NoticiasNippon