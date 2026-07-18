Alerta vial con extranjeros en Saitama

Más extranjeros al volante, un nuevo desafío para Japón: Saitama registra un récord de accidentes y crece el llamado a reforzar la educación vial

Tokio | 18 de julio

Los accidentes de tránsito con víctimas mortales o heridos provocados por conductores extranjeros aumentaron considerablemente en la prefectura de Saitama durante 2025. De acuerdo con datos obtenidos de la Policía de la Prefectura de Saitama, se registraron 558 accidentes con víctimas, la cifra más alta reportada hasta ahora y casi tres veces superior a la registrada cinco años antes.

Según la información difundida, durante 2025 —año 7 de la era Reiwa— se contabilizaron 3 accidentes mortales y 555 accidentes con personas heridas, sumando un total de 558 casos relacionados con conductores extranjeros.

La evolución de las cifras muestra un incremento significativo. En 2020 se habían registrado 187 accidentes, por lo que el número de casos se multiplicó aproximadamente 2,98 veces en cinco años.

Sin embargo, durante ese mismo periodo también aumentó considerablemente la población extranjera residente en Saitama. El número de residentes extranjeros pasó de aproximadamente 198.000 personas en 2020 a unas 290.000 en 2025, lo que representa un aumento cercano a 1,47 veces.

Esto significa que, aunque ambos indicadores crecieron, el aumento de los accidentes fue proporcionalmente mayor que el crecimiento de la población extranjera.

📈 Un fuerte salto después de la pandemia

Uno de los cambios más llamativos ocurrió en 2023. Los accidentes relacionados con conductores extranjeros pasaron de 200 casos el año anterior a 483, un incremento de aproximadamente 2,4 veces en apenas un año.

Entre las posibles razones señaladas se encuentra el aumento de las entradas de extranjeros a Japón después del levantamiento de las restricciones fronterizas implementadas durante la pandemia de COVID-19.

El incremento de residentes, trabajadores y visitantes extranjeros también supone que más personas procedentes de distintos países conducen vehículos en Japón, donde existen normas, señales y costumbres de circulación que pueden ser diferentes a las de sus lugares de origen.

⚠️ Saitama supera el promedio nacional en accidentes graves

La diferencia también aparece al analizar exclusivamente los accidentes con fallecidos o heridos graves.

Durante 2025, Saitama registró 63 accidentes graves relacionados con conductores extranjeros: 3 accidentes mortales y 60 con heridos graves, entendidos en la comparación citada como casos con lesiones que requieren al menos un mes de recuperación.

Estos accidentes representaron el 3,6 % del total de accidentes mortales y graves registrados en la prefectura.

A nivel nacional, los datos citados señalan 587 accidentes mortales o graves relacionados con conductores extranjeros, correspondientes a 52 accidentes mortales y 535 accidentes con heridos graves. La proporción nacional fue del 2,3 %.

De esta manera, el 3,6 % registrado en Saitama supera en 1,3 puntos porcentuales el promedio nacional. La proporción de Saitama también fue superior al 3,2 % registrado en la vecina prefectura de Chiba.

Es importante interpretar estas cifras con cuidado: estos porcentajes describen la participación de conductores extranjeros dentro de determinadas categorías de accidentes, pero por sí solos no permiten determinar el riesgo individual de sufrir o provocar un accidente según la nacionalidad. Para realizar esa comparación sería necesario considerar, entre otros factores, el número efectivo de conductores, kilómetros recorridos, tipo de licencia, edad, experiencia al volante y frecuencia de conducción.

⚖️ Marco legal: ¿qué normas deben cumplir los extranjeros que conducen en Japón?

En Japón, los conductores extranjeros están sujetos esencialmente a las mismas normas de tránsito y responsabilidades legales que los conductores japoneses. Ser extranjero no constituye una categoría especial que exima del cumplimiento de la legislación vial.

Para conducir legalmente es necesario contar con una autorización válida reconocida en Japón. Dependiendo de la situación, puede tratarse de una licencia de conducir japonesa, un permiso internacional válido conforme a las reglas reconocidas por Japón, o determinadas licencias extranjeras acompañadas de una traducción oficial al japonés, cuando la normativa japonesa lo permite.

Conducir sin una licencia válida puede constituir una infracción grave. Además, en caso de accidente, el conductor puede enfrentar diferentes niveles de responsabilidad dependiendo de las circunstancias.

🚨 Posibles responsabilidades y sanciones

Un accidente de tránsito puede generar simultáneamente consecuencias en diferentes ámbitos:

Responsabilidad penal: si una conducción negligente o peligrosa provoca lesiones o la muerte de otra persona, el conductor puede ser investigado penalmente y recibir las sanciones previstas por la legislación japonesa según la gravedad y circunstancias concretas.

Responsabilidad administrativa: la policía puede aplicar puntos al historial del conductor y pueden producirse medidas como la suspensión o revocación de la licencia.

Responsabilidad civil: el responsable de un accidente puede tener que indemnizar los daños personales y materiales ocasionados. En Japón existe el seguro obligatorio de responsabilidad civil para automóviles, conocido como Jibaiseki Hoken, aunque muchos conductores contratan adicionalmente seguros voluntarios para ampliar la cobertura.

Alcohol y conducción peligrosa: conducir bajo los efectos del alcohol está severamente sancionado en Japón. Dependiendo del caso, también pueden existir consecuencias legales para personas que faciliten un vehículo o alcohol a alguien que posteriormente conduzca en condiciones prohibidas.

Abandono del lugar del accidente: después de un accidente con personas heridas, el conductor debe detenerse, prestar la asistencia necesaria y comunicar el hecho a la policía. Abandonar el lugar puede agravar considerablemente la situación legal.

Para los residentes extranjeros, determinadas condenas penales graves también pueden tener consecuencias migratorias dependiendo del delito, la sentencia y la situación individual de residencia. Esto debe analizarse caso por caso y no significa que cualquier infracción o accidente implique automáticamente la pérdida del estatus de residencia.

🌏 Un desafío de seguridad vial en una sociedad cada vez más internacional

El fuerte incremento registrado en Saitama abre un debate sobre cómo mejorar la seguridad vial en una prefectura donde la población extranjera también ha crecido.

Además de reforzar la fiscalización, uno de los desafíos será facilitar que los nuevos residentes comprendan correctamente las reglas japonesas: circulación por el lado izquierdo, prioridad de peatones, pasos a nivel, límites de velocidad, señales particulares, estacionamiento y procedimientos obligatorios después de un accidente.

La prevención puede requerir información de seguridad vial disponible en varios idiomas, capacitación para quienes comienzan a conducir en Japón y una mayor difusión de las normas entre trabajadores y comunidades extranjeras.

El objetivo debe ser reducir los accidentes de tránsito independientemente de la nacionalidad del conductor. Las cifras de Saitama muestran una tendencia que merece atención, pero también requieren un análisis proporcional y contextualizado para evitar conclusiones que estigmaticen a toda la población extranjera.

📚 Términos clave

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