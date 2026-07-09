Vivir en Japón depende del volante: extranjeros desafían un examen más estricto para conseguir su licencia japonesa
📍Tokio | 9 de julio
Para muchos residentes extranjeros en Japón, obtener una licencia japonesa no es solo un trámite. Es una necesidad para la vida diaria: ir al trabajo, llevar a los hijos a la escuela, hacer compras o moverse en zonas donde el transporte público es limitado.
Sin embargo, desde octubre de 2025, el sistema conocido como gaimen kirikae 「外免切替」, que permite cambiar una licencia extranjera por una licencia japonesa, se volvió mucho más estricto.
El cambio provocó una nueva realidad: mientras antes algunas personas lograban aprobar con poca preparación, ahora muchos extranjeros llegan a las escuelas de conducción buscando aprender correctamente las normas japonesas.
En la わかば自動車学校, ubicada en la ciudad de Urayasu, prefectura de Chiba, el número de estudiantes extranjeros ha aumentado.
Su representante, 廣瀬靖, explicó que desde la modificación del sistema en octubre de 2025 aumentaron las consultas de extranjeros que dicen: “no puedo aprobar”.
¿Por qué Japón decidió endurecer el sistema?
La reforma llegó después de varios problemas relacionados con conductores que obtuvieron la licencia mediante el sistema de cambio de licencia extranjera.
Uno de los puntos cuestionados fue que anteriormente la parte teórica era considerada demasiado sencilla.
Antes de la reforma, la prueba de conocimientos consistía en:
- 10 preguntas de verdadero o falso
- Se aprobaba con 7 respuestas correctas
- Incluía preguntas consideradas básicas
Además, se detectaron casos en los que personas sin residencia registrada en Japón podían obtener la licencia utilizando direcciones temporales, incluso direcciones de hoteles.
Según la 警察庁, en 2024 más de 75.000 personas realizaron el trámite de cambio de licencia extranjera, una cifra que aumentó aproximadamente 2,5 veces en diez años.
Al mismo tiempo, se registraron accidentes protagonizados por conductores que habían obtenido la licencia mediante este sistema.
Entre los casos que generaron preocupación estuvieron:
- Un accidente con fuga en Misato, prefectura de Saitama, donde un niño resultó herido.
- Un caso de conducción en sentido contrario en una autopista de Mie.
Ante esta situación, las autoridades consideraron necesario comprobar mejor si los conductores extranjeros comprendían las normas japonesas.
La nueva prueba: más preguntas y conducción más estricta
Desde octubre de 2025, la reforma introdujo importantes cambios:
|Antes
|Después
|10 preguntas con ilustraciones
|50 preguntas sin ilustraciones
|Aprobación con 70%
|Aprobación con 90%
|Examen práctico más simple
|Nuevas maniobras obligatorias
En la prueba práctica ahora se revisan aspectos como:
- 🚦 Paso correcto por cruces ferroviarios
- ⛰️ Arranque en pendientes
- ↪️ Giros y posición correcta del vehículo
- 👀 Mayor precisión en la conducción
Menos aprobados, más estudiantes en las autoescuelas
La reforma tuvo un efecto inmediato.
Datos de la Policía Nacional japonesa muestran una fuerte caída en los porcentajes de aprobación:
|Examen
|Antes
|Después
|Prueba de conocimientos
|92,5 %
|42,8 %
|Prueba práctica
|30,4 %
|13,1 %
Con menos personas aprobando directamente, aumentó la demanda de clases.
En la 高松自動車学校, en la prefectura de Kagawa, los estudiantes extranjeros pasaron de unos 80 a cerca de 120 por año.
La escuela incluso creó materiales con subtítulos en inglés para ayudar a comprender mejor las reglas japonesas.
Una extranjera que no renuncia: “Es difícil, pero es por seguridad”
Entre quienes siguen intentando aprobar está Kang, una mujer originaria de China que llegó a Japón en enero de 2024.
Actualmente vive en la ciudad de Narita, prefectura de Chiba, junto a su esposo japonés.
Para ella, tener una licencia japonesa significa independencia.
Su casa está a unos 20 minutos en autobús de la estación más cercana, pero el servicio pasa solamente una o dos veces por hora.
Además, el supermercado grande está a unos 30 minutos en automóvil.
Por eso, cuando su esposo no puede llevarla, suele quedarse en casa. Su principal pasatiempo es cuidar su huerto familiar.
Adaptarse a conducir por la izquierda
Uno de los mayores desafíos para muchos extranjeros es acostumbrarse al sistema japonés.
En China, los vehículos circulan por la derecha. En Japón, por la izquierda.
Durante sus prácticas, Kang tuvo dificultades al girar:
- En algunos cruces intentaba colocarse en el carril equivocado.
- Al girar a la izquierda llegó a subir parcialmente al borde de la acera.
Pero con entrenamiento consiguió mejorar sus movimientos.
También practicó las nuevas exigencias del examen:
- Cruces ferroviarios
- Arranque en pendientes
- Control preciso del vehículo
Kang considera que el examen más estricto tiene un lado positivo:
“Es mejor que sea difícil. Después, cuando conduzca sola, me sentiré más segura”.
Un nuevo intento después del fracaso
Kang aprobó la prueba de conocimientos en enero, pero no consiguió superar la prueba práctica.
En su último intento volvió a recibir una noticia difícil:
“残念、不合格ね”
(“Lamentablemente, no aprobaste”).
Después de unas tres horas de examen, salió del lugar con una sonrisa.
“No pasa nada. Voy a practicar mucho más”, dijo.
Aunque deberá volver a comenzar parte del proceso porque la validez de la prueba teórica puede vencer, ella decidió continuar.
Su esposo también mantiene la esperanza:
“Ella ha trabajado mucho y ha sido muy responsable. Espero que pueda aprobar”.
Antes de entrar al examen, Kang se animó a sí misma:
“¡Tengo que esforzarme!”
Marco legal: cambios del sistema
|Tema
|Explicación
|外免切替 (gaimen kirikae)
|Conversión de una licencia extranjera a una licencia japonesa
|Reforma
|Octubre de 2025
|Autoridad responsable
|Policía Nacional de Japón
|Objetivo
|Garantizar que los conductores conozcan las normas japonesas
|Cambio principal
|Más preguntas teóricas y examen práctico más estricto
|Beneficio esperado
|Reducir accidentes y mejorar la seguridad vial
Términos clave
|Japonés
|Rōmaji
|Español
|外免切替
|gaime n kirikae
|Cambio de licencia extranjera
|運転免許
|unten menkyo
|Licencia de conducir
|運転免許試験場
|unten menkyo shikenjō
|Centro de examen de conducir
|知識確認
|chishiki kakunin
|Prueba de conocimientos
|技能確認
|ginō kakunin
|Prueba práctica de conducción
|交通ルール
|kōtsū rūru
|Normas de tránsito
|教習所
|kyōshūjo
|Escuela de conducción
|合格
|gōkaku
|Aprobar
|不合格
|fugōkaku
|No aprobar
|踏切
|fumikiri
|Cruce ferroviario
|坂道発進
|sakamichi hasshin
|Arranque en pendiente
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