Para muchos residentes extranjeros en Japón, obtener una licencia japonesa no es solo un trámite. Es una necesidad para la vida diaria: ir al trabajo, llevar a los hijos a la escuela, hacer compras o moverse en zonas donde el transporte público es limitado.

Sin embargo, desde octubre de 2025, el sistema conocido como gaimen kirikae 「外免切替」, que permite cambiar una licencia extranjera por una licencia japonesa, se volvió mucho más estricto.

El cambio provocó una nueva realidad: mientras antes algunas personas lograban aprobar con poca preparación, ahora muchos extranjeros llegan a las escuelas de conducción buscando aprender correctamente las normas japonesas.

En la わかば自動車学校, ubicada en la ciudad de Urayasu, prefectura de Chiba, el número de estudiantes extranjeros ha aumentado.

Su representante, 廣瀬靖, explicó que desde la modificación del sistema en octubre de 2025 aumentaron las consultas de extranjeros que dicen: “no puedo aprobar”.

¿Por qué Japón decidió endurecer el sistema?

La reforma llegó después de varios problemas relacionados con conductores que obtuvieron la licencia mediante el sistema de cambio de licencia extranjera.

Uno de los puntos cuestionados fue que anteriormente la parte teórica era considerada demasiado sencilla.

Antes de la reforma, la prueba de conocimientos consistía en:

10 preguntas de verdadero o falso

Se aprobaba con 7 respuestas correctas

Incluía preguntas consideradas básicas

Además, se detectaron casos en los que personas sin residencia registrada en Japón podían obtener la licencia utilizando direcciones temporales, incluso direcciones de hoteles.

Según la 警察庁, en 2024 más de 75.000 personas realizaron el trámite de cambio de licencia extranjera, una cifra que aumentó aproximadamente 2,5 veces en diez años.

Al mismo tiempo, se registraron accidentes protagonizados por conductores que habían obtenido la licencia mediante este sistema.

Entre los casos que generaron preocupación estuvieron:

Un accidente con fuga en Misato, prefectura de Saitama, donde un niño resultó herido.

Un caso de conducción en sentido contrario en una autopista de Mie.

Ante esta situación, las autoridades consideraron necesario comprobar mejor si los conductores extranjeros comprendían las normas japonesas.

La nueva prueba: más preguntas y conducción más estricta

Desde octubre de 2025, la reforma introdujo importantes cambios:

Antes Después 10 preguntas con ilustraciones 50 preguntas sin ilustraciones Aprobación con 70% Aprobación con 90% Examen práctico más simple Nuevas maniobras obligatorias

En la prueba práctica ahora se revisan aspectos como:

🚦 Paso correcto por cruces ferroviarios

⛰️ Arranque en pendientes

↪️ Giros y posición correcta del vehículo

👀 Mayor precisión en la conducción

Menos aprobados, más estudiantes en las autoescuelas

La reforma tuvo un efecto inmediato.

Datos de la Policía Nacional japonesa muestran una fuerte caída en los porcentajes de aprobación:

Examen Antes Después Prueba de conocimientos 92,5 % 42,8 % Prueba práctica 30,4 % 13,1 %

Con menos personas aprobando directamente, aumentó la demanda de clases.

En la 高松自動車学校, en la prefectura de Kagawa, los estudiantes extranjeros pasaron de unos 80 a cerca de 120 por año.

La escuela incluso creó materiales con subtítulos en inglés para ayudar a comprender mejor las reglas japonesas.