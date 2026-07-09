Hinotori Nippon vuelven a sonreír en Osaka

Niponas recuperan la confianza y mantienen vivo el sueño de la fase final de la VNL 2026

📍Tokio | 9 de julio

Después de unos días difíciles, con tres derrotas consecutivas que habían encendido las alarmas, Japón volvió a encontrar esa energía que tanto caracteriza a las Hinotori Nippon.

En el Asue Arena de Osaka, la selección femenina japonesa derrotó a Tailandia por 3-1 (25-15, 25-21, 22-25 y 25-22) en la tercera semana de la Liga de Naciones de Voleibol (VNL) 2026. Una victoria que llega en un momento clave… cuando cada punto puede decidir el futuro del equipo en el torneo.

Japón salió decidido desde el primer saque. Con una defensa ordenada, ataques rápidos y un bloqueo que funcionó como una muralla, las locales se llevaron con autoridad los dos primeros sets.

Pero Tailandia no bajó los brazos.

En el tercer parcial, el equipo asiático cambió el ritmo, aprovechó algunos errores japoneses y logró recortar distancias. El partido se volvió más tenso, con cada balón dividido como si fuera el último.

Y ahí apareció la experiencia de Japón.

En el cuarto set, las jugadoras niponas mantuvieron la calma, resistieron la presión y cerraron una victoria muy importante frente a su público.

⭐ Ishikawa Mayu lidera la reacción japonesa

La capitana Ishikawa Mayu volvió a demostrar por qué es una de las referentes del equipo. Con 22 puntos, fue la máxima anotadora de Japón y apareció en los momentos donde más se necesitaba.

A su lado, Wada Yukiko aportó 20 puntos, mientras que Shimamura Haruyo sumó 14, formando un poderoso tridente ofensivo que permitió a Japón superar la resistencia tailandesa.

Fue una noche donde las líderes respondieron… justo cuando el equipo más lo necesitaba.

📊 La diferencia estuvo en la red

Los números también explican la victoria japonesa.

Japón consiguió 66 puntos de ataque, superando los 57 de Tailandia, y mostró una clara ventaja en el bloqueo: 10 puntos contra 5.

Ambos equipos lograron un punto directo de saque y aprovecharon 20 errores del rival, pero la diferencia estuvo en la capacidad japonesa para defender, contraatacar y cerrar los puntos importantes.

En voleibol, muchas veces un solo balón cambia la historia. Y esta vez, Japón supo ganar esos pequeños detalles.

🗣️ Wada pide seguir apoyando al equipo

Después del partido, Wada Yukiko reconoció que el equipo necesitaba esta victoria para recuperar confianza después de los últimos resultados.

La jugadora japonesa destacó la importancia de ganar un encuentro tan exigente en cuatro sets y pidió a los aficionados continuar apoyando a la selección:

“También desde casa, queremos sentir esa energía y ese apoyo”, fue el mensaje de la atacante japonesa pensando en los próximos desafíos.

🔥 Camino a la fase final: todo se decide ahora

Con esta victoria, Japón mejora su registro a 7 triunfos y 3 derrotas y se mantiene en la lucha por entrar a los cuartos de final de la VNL 2026.

La clasificación todavía no está asegurada. El camino continúa con dos partidos decisivos:

🇯🇵 Japón vs Turquía

📅 11 de julio

🇯🇵 Japón vs Polonia

📅 12 de julio

Serán dos auténticas pruebas de fuego. Dos partidos donde las Hinotori Nippon deberán demostrar que están listas para volver a volar alto.

Porque en Osaka, después de una semana complicada, Japón volvió a sonreír… y volvió a creer. 🇯🇵🏐

📝 Términos clave

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