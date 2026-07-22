Japón se despide de la VNL 2026

Brasil frena el sueño de medalla de las Hinotori Nippon

📍Macao | 22 de julio

La selección femenina de voleibol de Japón llegó a Macao con ilusión, con confianza y también con una cuenta pendiente. Pero esta vez, la revancha no llegó.

Japón quedó eliminado este miércoles en los cuartos de final de la Volleyball Nations League (VNL) 2026, tras caer por 1-3 ante Brasil. Las japonesas ganaron el primer set, pero no pudieron mantener el ritmo frente a una selección brasileña que terminó imponiendo su potencia ofensiva y, especialmente, su bloqueo. El marcador fue 26-24, 22-25, 16-25 y 20-25.

La derrota significa que Japón termina su participación entre las ocho mejores selecciones y se queda sin la posibilidad de luchar por una medalla.

Un comienzo que hizo soñar a Japón

El partido tenía sabor a revancha. Apenas dos semanas antes, el 8 de julio en Osaka, Brasil había derrotado también a Japón por 3-1 durante la fase preliminar.

Pero en Macao, Japón salió dispuesto a cambiar la historia.

El primer set fue intenso, equilibrado y con constantes cambios en el marcador. Yoshino Sato (佐藤淑乃) volvió a mostrar agresividad en ataque, mientras la capitana Mayu Ishikawa (石川真佑) apareció en momentos importantes.

Con el marcador apretado, Japón consiguió llevar el parcial más allá de los 25 puntos. Finalmente, Nichika Yamada (山田二千華) levantó al equipo con un gran bloqueo que cerró el set 26-24. Japón estaba arriba 1-0 y el sueño de la revancha comenzaba a tomar forma.

Brasil responde y cambia el partido

El segundo parcial volvió a ser una batalla punto a punto.

Japón buscó variar su juego. Yamada atacó por el centro, Yukiko Wada (和田由紀子) presionó desde el servicio y el equipo intentó aprovechar cada oportunidad para evitar que Brasil organizara cómodamente su bloqueo.

Japón incluso llegó a disponer de una ventaja momentánea de tres puntos, pero Brasil reaccionó en la recta final. Las sudamericanas se llevaron el set por 25-22 y dejaron el partido igualado 1-1.

Y entonces llegó el momento más complicado para las japonesas.

El tercer set golpea a Japón

Brasil comenzó el tercer parcial con enorme intensidad y rápidamente construyó una ventaja de 9-2.

Japón intentó reaccionar. Miku Akimoto (秋本美空) ingresó a la cancha y aportó potencia ofensiva, mientras el equipo buscaba recuperar su velocidad habitual.

Hubo una reacción japonesa, pero la diferencia ya era demasiado grande.

Brasil cerró el parcial 25-16 y quedó a solamente un set de las semifinales.

Japón volvió a levantarse… pero Brasil cerró mejor

Con la eliminación a un solo set de distancia, Japón volvió a mostrar carácter.

Wada asumió buena parte de la responsabilidad ofensiva. Yamada también consiguió detener ataques brasileños en la red y Japón logró ponerse 16-15 después de un largo intercambio.

Un ace de Wada aumentó la presión y obligó a Brasil a pedir tiempo. Japón parecía recuperar el control y por momentos hizo pensar que el partido podía llegar al quinto set.

Pero Brasil resistió.

El cuarto parcial llegó igualado 19-19 y allí apareció la diferencia decisiva. Brasil fue más efectivo en los puntos finales y terminó cerrando el set 25-20, con un ace de Julia Bergmann que puso punto final al encuentro.

La diferencia estuvo en la red

Los números ayudan a entender lo ocurrido.

Brasil superó a Japón 15-8 en bloqueos, 63-56 en ataques ganadores y 6-5 en servicios directos. Ambos equipos cometieron 15 errores no forzados.

La gran figura brasileña fue Ana Cristina, autora de 30 puntos. Julia Bergmann agregó otros 24.

Por Japón, Yukiko Wada fue la máxima anotadora con 19 puntos, mientras Mayu Ishikawa consiguió 15 y Yoshino Sato aportó 12.

Al finalizar el encuentro, Wada reconoció uno de los problemas que terminaron inclinando el partido: Japón no consiguió convertir suficientes puntos en los momentos decisivos y ahora tendrá aspectos importantes que revisar.

De una remontada inolvidable a una despedida amarga

La eliminación duele especialmente por la manera en que Japón había conseguido llegar hasta Macao.

En el último encuentro de la fase preliminar, las japonesas estaban obligadas a vencer a Polonia para seguir con vida. Perdieron los dos primeros sets, pero protagonizaron una espectacular remontada para ganar 3-2 (20-25, 14-25, 25-19, 25-21 y 15-13) y conseguir el último boleto para las finales.

Japón terminó aquella fase en el sexto lugar, con ocho victorias y cuatro derrotas. Brasil había sido tercero.

El desafío era enorme: antes de este encuentro, Brasil había ganado 69 de los 85 enfrentamientos entre ambas selecciones en grandes competiciones mundiales y acumulaba cinco victorias consecutivas sobre Japón. La última victoria japonesa había sido precisamente en la semifinal de la VNL 2024.



Esta vez no hubo revancha.

Japón buscaba regresar al podio después de haber obtenido la plata en 2024 y terminar cuarto en 2025, pero la VNL 2026 termina para las japonesas en cuartos de final. Brasil, en cambio, avanzó a semifinales para enfrentar a Italia.



Términos clave

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