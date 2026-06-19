[hinotori nippon] Japón arrolla a Chequia

Hinotori Nippon firman una victoria perfecta en la VNL femenina 2026
📍Pasig | 19 de junio
Japón consiguió una contundente victoria por 3 sets a 0 ante Chequia en la Volleyball Nations League femenina 2026, disputada en Pasig City, Filipinas. El equipo japonés dominó el partido con parciales de 25-15, 25-23 y 27-25, mostrando solidez ofensiva, buena defensa y temple en los momentos decisivos.
El primer set fue claramente japonés. Con ataques rápidos y una recepción ordenada, Japón tomó ventaja desde el inicio y cerró el parcial por 25-15. Chequia intentó reaccionar en el segundo set, donde presionó más con el bloqueo, pero Japón mantuvo la calma y ganó 25-23. El tercer set fue el más disputado: Chequia resistió hasta el final, pero Japón resolvió con carácter y selló el triunfo 27-25.
La gran figura del partido fue Sato, máxima anotadora con 21 puntos, seguida por Ishikawa, que aportó 16 puntos. Japón superó a Chequia en ataque con 52 puntos contra 37, además de sumar 3 puntos de saque y aprovechar 17 errores del rival. Aunque Chequia fue mejor en bloqueo, con 9 puntos contra 5, no le alcanzó para frenar el ritmo japonés.
Con este resultado, Japón refuerza su imagen de equipo ordenado, veloz y competitivo. Bajo la dirección de Ferhat Akbas, la selección japonesa mostró una mezcla de juventud, disciplina y agresividad deportiva que ilusiona a sus hinchas de cara a los próximos partidos de la VNL.
Términos clave
|Japonés
|Rōmaji
|Español
|バレーボールネーションズリーグ
|Barēbōru Nēshonzu Rīgu
|Liga de Naciones de Voleibol
|予選ラウンド
|Yosen Raundo
|Ronda preliminar
|サービスエース
|Sābisu Ēsu
|Saque directo ganador
|ブロック
|Burokku
|Bloqueo
|レセプション
|Resepushon
|Recepción
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|Settā
|Armadora
|リベロ
|Ribero
|Líbero
|フルセット勝利
|Furu Setto Shōri
|Victoria en cinco sets
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