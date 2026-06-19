[hinotori nippon] Japón arrolla a Chequia

Hinotori Nippon firman una victoria perfecta en la VNL femenina 2026

📍Pasig | 19 de junio

Japón consiguió una contundente victoria por 3 sets a 0 ante Chequia en la Volleyball Nations League femenina 2026, disputada en Pasig City, Filipinas. El equipo japonés dominó el partido con parciales de 25-15, 25-23 y 27-25, mostrando solidez ofensiva, buena defensa y temple en los momentos decisivos.

El primer set fue claramente japonés. Con ataques rápidos y una recepción ordenada, Japón tomó ventaja desde el inicio y cerró el parcial por 25-15. Chequia intentó reaccionar en el segundo set, donde presionó más con el bloqueo, pero Japón mantuvo la calma y ganó 25-23. El tercer set fue el más disputado: Chequia resistió hasta el final, pero Japón resolvió con carácter y selló el triunfo 27-25.

La gran figura del partido fue Sato, máxima anotadora con 21 puntos, seguida por Ishikawa, que aportó 16 puntos. Japón superó a Chequia en ataque con 52 puntos contra 37, además de sumar 3 puntos de saque y aprovechar 17 errores del rival. Aunque Chequia fue mejor en bloqueo, con 9 puntos contra 5, no le alcanzó para frenar el ritmo japonés.

Con este resultado, Japón refuerza su imagen de equipo ordenado, veloz y competitivo. Bajo la dirección de Ferhat Akbas, la selección japonesa mostró una mezcla de juventud, disciplina y agresividad deportiva que ilusiona a sus hinchas de cara a los próximos partidos de la VNL.

Términos clave

Japonés Rōmaji Español バレーボールネーションズリーグ Barēbōru Nēshonzu Rīgu Liga de Naciones de Voleibol 予選ラウンド Yosen Raundo Ronda preliminar サービスエース Sābisu Ēsu Saque directo ganador ブロック Burokku Bloqueo レセプション Resepushon Recepción セッター Settā Armadora リベロ Ribero Líbero フルセット勝利 Furu Setto Shōri Victoria en cinco sets

©2026 NoticiasNippon