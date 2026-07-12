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VNL2026

Remontada histórica y clasificación

PorNoticiasNippon

Jul 12, 2026 #barēbōru nēshonzu rīgu, #Hinotori Nippon, #Japón, #joshi Nihon daihyō, #Liga de Naciones de Voleibol., #noticias de japón, #NoticiasNippon, #selección femenina de Japón, #バレーボールネーションズリーグ, #女子日本代表, #火の鳥NIPPON

¡Japón resucita cuando parecía eliminado y clasifica a la fase final de la VNL 2026!

📍Osaka | 12 de julio

Después de estar contra las cuerdas, las japonesas dieron vuelta al partido y sellaron su boleto a los cuartos de final con una actuación llena de coraje y determinación.

La selección femenina de Japón consiguió una de sus victorias más emocionantes de la temporada al derrotar 3-2 a Polonia en la última jornada de la fase preliminar de la Liga de Naciones de Voleibol (VNL) 2026. El encuentro era decisivo: si Japón ganaba avanzaba a la fase final; si perdía quedaba eliminado.

El inicio fue muy complicado. El poderoso bloqueo y la gran estatura de las jugadoras polacas complicaron el ataque japonés, que perdió con claridad los dos primeros sets por 20-25 y 14-25. Todo hacía pensar que la clasificación se escapaba.

Sin embargo, el equipo dirigido por Ferhat Akbaş reaccionó con carácter. La atacante Yukiko Wada comenzó a liderar el ataque, mientras que Mayu Ishikawa aportó puntos importantes y mantuvo la calma en los momentos de mayor presión. La distribución de Nanami Seki, que ingresó desde el tercer set, ayudó a darle mayor velocidad al juego japonés.

En el cuarto parcial brilló Yoshino Sato, quien logró varios saques directos (aces) que cambiaron el rumbo del partido. Japón igualó el marcador y obligó a disputar un emocionante quinto set.

El desempate fue una auténtica batalla. Ambos equipos protagonizaron largos intercambios de balón y la diferencia nunca fue amplia. Cuando el partido llegaba a su momento más tenso, otro ace de Yoshino Sato selló el 15-13 definitivo, desatando la celebración de toda la delegación japonesa.

Con esta espectacular remontada, Japón aseguró su clasificación a la fase final de la VNL 2026, donde buscará seguir haciendo historia. Los cuartos de final se disputarán los 22 y 23 de julio en Macao, China.

 

🏐 Resultado del partido

Set

Marcador

1.º

Japón 20 – 25 Polonia

2.º

Japón 14 – 25 Polonia

3.º

Japón 25 – 19 Polonia

4.º

Japón 25 – 21 Polonia

5.º

Japón 15 – 13 Polonia

Resultado final: Japón 3-2 Polonia

📚 Términos clave

Japonés

Romaji

Español

ネーションズリーグ

Nēshonzu Rīgu

Liga de Naciones (VNL)

女子日本代表

Joshi Nihon Daihyō

Selección femenina de Japón

決勝ラウンド

Kesshō Raundo

Fase final

準々決勝

Junkjunkesshō

Cuartos de final

サービスエース

Sābisu Ēsu

Saque directo (ace)

ブロック

Burokku

Bloqueo

ディグ

Digu

Defensa de balones difíciles

フルセット

Furu Setto

Partido a cinco sets

逆転勝利

Gyakuten Shōri

Victoria por remontada

粘り強い守備

Nebari Zuyoi Shubi

Defensa muy resistente

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