Remontada histórica y clasificación

¡Japón resucita cuando parecía eliminado y clasifica a la fase final de la VNL 2026!

📍Osaka | 12 de julio

Después de estar contra las cuerdas, las japonesas dieron vuelta al partido y sellaron su boleto a los cuartos de final con una actuación llena de coraje y determinación.

La selección femenina de Japón consiguió una de sus victorias más emocionantes de la temporada al derrotar 3-2 a Polonia en la última jornada de la fase preliminar de la Liga de Naciones de Voleibol (VNL) 2026. El encuentro era decisivo: si Japón ganaba avanzaba a la fase final; si perdía quedaba eliminado.

El inicio fue muy complicado. El poderoso bloqueo y la gran estatura de las jugadoras polacas complicaron el ataque japonés, que perdió con claridad los dos primeros sets por 20-25 y 14-25. Todo hacía pensar que la clasificación se escapaba.

Sin embargo, el equipo dirigido por Ferhat Akbaş reaccionó con carácter. La atacante Yukiko Wada comenzó a liderar el ataque, mientras que Mayu Ishikawa aportó puntos importantes y mantuvo la calma en los momentos de mayor presión. La distribución de Nanami Seki, que ingresó desde el tercer set, ayudó a darle mayor velocidad al juego japonés.

En el cuarto parcial brilló Yoshino Sato, quien logró varios saques directos (aces) que cambiaron el rumbo del partido. Japón igualó el marcador y obligó a disputar un emocionante quinto set.

El desempate fue una auténtica batalla. Ambos equipos protagonizaron largos intercambios de balón y la diferencia nunca fue amplia. Cuando el partido llegaba a su momento más tenso, otro ace de Yoshino Sato selló el 15-13 definitivo, desatando la celebración de toda la delegación japonesa.

Con esta espectacular remontada, Japón aseguró su clasificación a la fase final de la VNL 2026, donde buscará seguir haciendo historia. Los cuartos de final se disputarán los 22 y 23 de julio en Macao, China.

🏐 Resultado del partido

Set Marcador 1.º Japón 20 – 25 Polonia 2.º Japón 14 – 25 Polonia 3.º Japón 25 – 19 Polonia 4.º Japón 25 – 21 Polonia 5.º Japón 15 – 13 Polonia

Resultado final: Japón 3-2 Polonia

📚 Términos clave

Japonés Romaji Español ネーションズリーグ Nēshonzu Rīgu Liga de Naciones (VNL) 女子日本代表 Joshi Nihon Daihyō Selección femenina de Japón 決勝ラウンド Kesshō Raundo Fase final 準々決勝 Junkjunkesshō Cuartos de final サービスエース Sābisu Ēsu Saque directo (ace) ブロック Burokku Bloqueo ディグ Digu Defensa de balones difíciles フルセット Furu Setto Partido a cinco sets 逆転勝利 Gyakuten Shōri Victoria por remontada 粘り強い守備 Nebari Zuyoi Shubi Defensa muy resistente

©️2026 Noticias Nippon