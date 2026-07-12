Remontada histórica y clasificación

¡Japón resucita cuando parecía eliminado y clasifica a la fase final de la VNL 2026!
📍Osaka | 12 de julio
Después de estar contra las cuerdas, las japonesas dieron vuelta al partido y sellaron su boleto a los cuartos de final con una actuación llena de coraje y determinación.
La selección femenina de Japón consiguió una de sus victorias más emocionantes de la temporada al derrotar 3-2 a Polonia en la última jornada de la fase preliminar de la Liga de Naciones de Voleibol (VNL) 2026. El encuentro era decisivo: si Japón ganaba avanzaba a la fase final; si perdía quedaba eliminado.
El inicio fue muy complicado. El poderoso bloqueo y la gran estatura de las jugadoras polacas complicaron el ataque japonés, que perdió con claridad los dos primeros sets por 20-25 y 14-25. Todo hacía pensar que la clasificación se escapaba.
Sin embargo, el equipo dirigido por Ferhat Akbaş reaccionó con carácter. La atacante Yukiko Wada comenzó a liderar el ataque, mientras que Mayu Ishikawa aportó puntos importantes y mantuvo la calma en los momentos de mayor presión. La distribución de Nanami Seki, que ingresó desde el tercer set, ayudó a darle mayor velocidad al juego japonés.
En el cuarto parcial brilló Yoshino Sato, quien logró varios saques directos (aces) que cambiaron el rumbo del partido. Japón igualó el marcador y obligó a disputar un emocionante quinto set.
El desempate fue una auténtica batalla. Ambos equipos protagonizaron largos intercambios de balón y la diferencia nunca fue amplia. Cuando el partido llegaba a su momento más tenso, otro ace de Yoshino Sato selló el 15-13 definitivo, desatando la celebración de toda la delegación japonesa.
Con esta espectacular remontada, Japón aseguró su clasificación a la fase final de la VNL 2026, donde buscará seguir haciendo historia. Los cuartos de final se disputarán los 22 y 23 de julio en Macao, China.
🏐 Resultado del partido
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Set
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Marcador
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1.º
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Japón 20 – 25 Polonia
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2.º
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Japón 14 – 25 Polonia
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3.º
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Japón 25 – 19 Polonia
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4.º
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Japón 25 – 21 Polonia
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5.º
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Japón 15 – 13 Polonia
Resultado final: Japón 3-2 Polonia
📚 Términos clave
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Japonés
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Romaji
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Español
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ネーションズリーグ
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Nēshonzu Rīgu
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Liga de Naciones (VNL)
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女子日本代表
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Joshi Nihon Daihyō
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Selección femenina de Japón
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決勝ラウンド
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Kesshō Raundo
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Fase final
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準々決勝
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Junkjunkesshō
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Cuartos de final
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サービスエース
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Sābisu Ēsu
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Saque directo (ace)
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ブロック
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Burokku
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Bloqueo
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ディグ
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Digu
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Defensa de balones difíciles
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フルセット
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Furu Setto
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Partido a cinco sets
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逆転勝利
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Gyakuten Shōri
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Victoria por remontada
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粘り強い守備
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Nebari Zuyoi Shubi
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Defensa muy resistente
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