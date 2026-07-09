Japón endurece la lucha contra el lavado de dinero

Entregar una cuenta bancaria o prestar servicios de envío ilegal será delito

“¿Te ofrecen dinero por prestar tu cuenta? En Japón esa ‘ayuda’ podría llevarte a problemas legales”

“Nueva reforma contra el crimen financiero: Japón aumenta los controles sobre cuentas bancarias y transferencias”

📍Tokio | 9 de julio

A partir del 10 de julio de 2026, Japón aplicará una reforma a la Ley de Prevención de Transferencia de Beneficios del Delito (犯収法・Hanchūhō), una norma clave para combatir el lavado de dinero y los delitos financieros.

La nueva medida pone especial atención en prácticas que parecen “simples favores”, pero que pueden convertirse en herramientas para organizaciones criminales: entregar una libreta bancaria, vender una cuenta, prestar una cuenta de pago o realizar transferencias de dinero para terceros sin una razón legítima.

Muchas personas, especialmente jóvenes y extranjeros recién llegados a Japón, pueden recibir ofertas por internet como: “te pago por prestar tu cuenta”, “abre una cuenta y entrégamela”, o “ayúdame a enviar dinero”. Las autoridades advierten que aceptar este tipo de propuestas puede convertir a una persona común en colaborador de una red de fraudes especiales (特殊詐欺・tokushu sagi) o lavado de dinero (マネーロンダリング・manē rondaringu).

💴 Una cuenta bancaria puede convertirse en una herramienta del crimen

En Japón, las cuentas bancarias son utilizadas por delincuentes para mover dinero obtenido mediante:

Estafas telefónicas

Fraudes por internet

Robos de identidad

Fraudes laborales

Transferencias ilegales internacionales

Por ello, la policía y las instituciones financieras han intensificado los controles.

Una persona que entrega voluntariamente sus datos bancarios o permite que otros utilicen su cuenta puede enfrentar consecuencias legales, incluso si afirma que “no sabía para qué era utilizada”.

⚖️ Marco legal y sanciones

Conducta ilegal Explicación Posibles consecuencias Venta o entrega de libreta bancaria (預貯金通帳の譲渡) Dar una cuenta, tarjeta bancaria o información de acceso a otra persona Investigación penal y sanciones según la legislación vigente Préstamo de cuenta bancaria Permitir que terceros usen una cuenta personal para recibir o mover dinero Puede ser considerado cooperación con delitos financieros Envío de dinero sin motivo legítimo (送金犯罪・sōkin hanzai) Transferir dinero para otra persona sin una razón válida Posible responsabilidad penal Participación en lavado de dinero Ayudar a ocultar el origen del dinero ilegal Puede implicar penas graves

🏦 ¿Qué deben saber los residentes extranjeros en Japón?

Para muchos extranjeros, especialmente trabajadores, estudiantes y recién llegados, una cuenta bancaria es necesaria para:

✅ Recibir salario

✅ Pagar alquiler y servicios

✅ Realizar trámites oficiales

Pero las autoridades recuerdan:

❌ No prestar la cuenta bancaria

❌ No entregar la tarjeta ATM

❌ No compartir contraseñas

❌ No aceptar dinero por “prestar” una cuenta

❌ No realizar transferencias para desconocidos

Un pequeño ingreso fácil puede terminar causando grandes problemas migratorios, laborales y legales.

📌 Términos clave

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