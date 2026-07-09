Japón endurece la lucha contra el lavado de dinero

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Entregar una cuenta bancaria o prestar servicios de envío ilegal será delito
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“¿Te ofrecen dinero por prestar tu cuenta? En Japón esa ‘ayuda’ podría llevarte a problemas legales”
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“Nueva reforma contra el crimen financiero: Japón aumenta los controles sobre cuentas bancarias y transferencias”
📍Tokio | 9 de julio
A partir del 10 de julio de 2026, Japón aplicará una reforma a la Ley de Prevención de Transferencia de Beneficios del Delito (犯収法・Hanchūhō), una norma clave para combatir el lavado de dinero y los delitos financieros.
La nueva medida pone especial atención en prácticas que parecen “simples favores”, pero que pueden convertirse en herramientas para organizaciones criminales: entregar una libreta bancaria, vender una cuenta, prestar una cuenta de pago o realizar transferencias de dinero para terceros sin una razón legítima.
Muchas personas, especialmente jóvenes y extranjeros recién llegados a Japón, pueden recibir ofertas por internet como: “te pago por prestar tu cuenta”, “abre una cuenta y entrégamela”, o “ayúdame a enviar dinero”. Las autoridades advierten que aceptar este tipo de propuestas puede convertir a una persona común en colaborador de una red de fraudes especiales (特殊詐欺・tokushu sagi) o lavado de dinero (マネーロンダリング・manē rondaringu).
💴 Una cuenta bancaria puede convertirse en una herramienta del crimen
En Japón, las cuentas bancarias son utilizadas por delincuentes para mover dinero obtenido mediante:
- Estafas telefónicas
- Fraudes por internet
- Robos de identidad
- Fraudes laborales
- Transferencias ilegales internacionales
Por ello, la policía y las instituciones financieras han intensificado los controles.
Una persona que entrega voluntariamente sus datos bancarios o permite que otros utilicen su cuenta puede enfrentar consecuencias legales, incluso si afirma que “no sabía para qué era utilizada”.
⚖️ Marco legal y sanciones
|Conducta ilegal
|Explicación
|Posibles consecuencias
|Venta o entrega de libreta bancaria (預貯金通帳の譲渡)
|Dar una cuenta, tarjeta bancaria o información de acceso a otra persona
|Investigación penal y sanciones según la legislación vigente
|Préstamo de cuenta bancaria
|Permitir que terceros usen una cuenta personal para recibir o mover dinero
|Puede ser considerado cooperación con delitos financieros
|Envío de dinero sin motivo legítimo (送金犯罪・sōkin hanzai)
|Transferir dinero para otra persona sin una razón válida
|Posible responsabilidad penal
|Participación en lavado de dinero
|Ayudar a ocultar el origen del dinero ilegal
|Puede implicar penas graves
🏦 ¿Qué deben saber los residentes extranjeros en Japón?
Para muchos extranjeros, especialmente trabajadores, estudiantes y recién llegados, una cuenta bancaria es necesaria para:
✅ Recibir salario
✅ Pagar alquiler y servicios
✅ Realizar trámites oficiales
Pero las autoridades recuerdan:
❌ No prestar la cuenta bancaria
❌ No entregar la tarjeta ATM
❌ No compartir contraseñas
❌ No aceptar dinero por “prestar” una cuenta
❌ No realizar transferencias para desconocidos
Un pequeño ingreso fácil puede terminar causando grandes problemas migratorios, laborales y legales.
📌 Términos clave
|Japonés
|Rōmaji
|Español
|改正犯収法
|Kaisei Hanchūhō
|Reforma de la Ley de Prevención de Transferencia de Beneficios del Delito
|マネー・ローンダリング
|Manē rondaringu
|Lavado de dinero
|特殊詐欺
|Tokushu sagi
|Fraude especial / estafa organizada
|預貯金通帳
|Yochokin tsūchō
|Libreta bancaria
|口座譲渡
|Kōza jōto
|Transferencia o entrega de una cuenta
|送金犯罪
|Sōkin hanzai
|Delito relacionado con envíos de dinero
|不正利用
|Fusei riyō
|Uso indebido
|犯罪収益
|Hanzai shūeki
|Ganancias obtenidas por delitos
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