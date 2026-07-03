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[sagi] ¡El amor terminó en una millonaria estafa!

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Jul 3, 2026 #estafa, #fraude, #noticias de japón, #Noticias Nippon, #sagi, #詐欺

Una joven habría fingido enamorarse de un viudo para quitarle cerca de 2 millones de yenes

📍Tōkyō  | 3 de julio

Un caso que ha causado gran impacto en Japón salió a la luz tras el arresto de una joven de 22 años acusada de aprovecharse de la soledad de un hombre de 70 años para obtener dinero mediante engaños.

Según informó la Policía Metropolitana de Tokio, la detenida, Kanon Hiroshige, empleada de oficina y residente de Yokohama, fue arrestada bajo sospecha de fraude después de presuntamente estafar al menos 420.000 yenes a un hombre con quien había iniciado contacto a través de una aplicación de citas.

De acuerdo con la investigación, la mujer supo que la víctima había perdido a su esposa hacía tres años y comenzó a acercarse emocionalmente. Con mensajes afectuosos y declaraciones de amor, logró ganarse su confianza.

Posteriormente le pidió dinero alegando que necesitaba pagar los gastos de ingreso a un programa de posgrado, promesa que, según la propia investigación, nunca tuvo intención de cumplir.

Lo que más ha sorprendido a los investigadores fue la forma en que terminó la comunicación. Tras recibir el dinero, la sospechosa habría enviado un mensaje haciéndose pasar por su propia madre, afirmando que su hija había fallecido de cáncer a los 22 años, con el objetivo de cortar definitivamente el contacto con la víctima.

La policía investiga ahora otras transferencias sospechosas que elevarían el monto total del fraude a unos 2 millones de yenes.

Durante los interrogatorios, la joven habría reconocido los hechos y admitido que nunca pensó ingresar a un posgrado, reforzando la hipótesis de que todo formaba parte de un plan para obtener dinero mediante engaños sentimentales.

Las autoridades recuerdan que este tipo de estafas románticas se ha incrementado en Japón y recomiendan desconfiar de cualquier persona conocida por internet que solicite dinero, incluso cuando exista una relación afectiva aparentemente sólida.

⚖️ Marco legal y sanciones

Tema Contenido
Ley aplicable Código Penal de Japón (刑法・詐欺罪)
Delito Obtención de dinero mediante engaño o falsas representaciones.
Artículo principal Artículo 246 del Código Penal japonés.
Pena máxima Hasta 10 años de prisión.
Indemnización El responsable puede ser obligado a devolver el dinero y responder por daños civiles.
Investigación adicional Si existen múltiples víctimas o un patrón organizado, pueden añadirse otros cargos relacionados con fraude continuado o asociación delictiva.

📌 Términos clave

Japonés Romanización Español
詐欺 Sagi Fraude / estafa
マッチングアプリ Matchingu apuri Aplicación de citas
恋愛詐欺 Ren’ai sagi Estafa romántica
送金 Sōkin Transferencia de dinero
大学院 Daigakuin Escuela de posgrado
被害者 Higaisha Víctima
容疑者 Yōgisha Sospechoso
警視庁 Keishichō Policía Metropolitana de Tokio

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