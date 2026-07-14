Alerta por el aumento del cannabis entre los jóvenes

Consumir también es delito: Japón endurece su respuesta frente al avance de la marihuana. Siete de cada diez tenían menos de 30 años

📍Tokio | martes 14 de julio

Japón observa con preocupación una realidad que ya no puede pasar desapercibida: el aumento de los casos relacionados con el cannabis, especialmente entre adolescentes y adultos jóvenes.

Durante 2025, un total de 7.120 personas fueron detenidas, identificadas o puestas bajo investigación por hechos vinculados con el consumo, la posesión, la entrega o la comercialización de cannabis, según informó el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar.

La cifra representa un aumento de 778 personas frente al año anterior y marca un nuevo récord nacional.

Pero hay un dato que preocupa todavía más…

De todas las personas detectadas, 5.151 tenían menos de 30 años. Es decir, el 72,3 % del total. Dicho de una manera más sencilla: aproximadamente siete de cada diez casos correspondieron a jóvenes.

Además, 1.379 personas eran menores de 20 años. En apenas una década, esta cifra creció alrededor de 6,5 veces.

No hablamos, por tanto, de casos aislados. Las autoridades japonesas consideran que el consumo de cannabis se está extendiendo con fuerza entre las nuevas generaciones.

Las drogas dejan una cifra histórica en Japón

El problema no se limita únicamente a la marihuana.

Durante 2025, la Policía, la Guardia Costera y los departamentos japoneses de control de narcóticos registraron 15.186 personas relacionadas con delitos de drogas.

Fueron 1.146 más que el año anterior.

Además, por primera vez en 16 años, la cifra nacional volvió a superar las 15.000 personas.

Los casos vinculados con estimulantes llegaron a 6.575, mientras que los relacionados con cannabis alcanzaron los 7.120.

Detrás de estos números hay historias personales, familias preocupadas y jóvenes que, en ocasiones, pueden tomar una decisión sin comprender realmente sus consecuencias. Una reunión con amigos, un producto comprado por internet o un paquete recibido desde el extranjero pueden terminar convirtiéndose en un serio problema policial, judicial y migratorio.

“No pasa nada”: el peligro de la información falsa

Una de las principales preocupaciones del Gobierno japonés es la información que circula en las redes sociales.

Algunas publicaciones presentan el cannabis como una sustancia “natural”, “segura” o sin consecuencias legales. También se repite la idea de que, como está permitido en determinados países, su consumo no debería representar un problema.

Sin embargo… en Japón la realidad es muy diferente.

La legislación japonesa sobre drogas es estricta y se aplica tanto a los ciudadanos japoneses como a los residentes extranjeros y turistas.

Que el cannabis sea legal en otro país no significa que pueda introducirse, poseerse o consumirse legalmente dentro de Japón.

Desde 2024, consumir cannabis también es delito

Desde el 12 de diciembre de 2024, Japón castiga expresamente el consumo ilegal de cannabis y THC, el principal componente psicoactivo de la marihuana.

Antes de esta reforma, las investigaciones se concentraban principalmente en la posesión, el cultivo, la importación, la entrega y la venta.

Ahora, una prueba que demuestre el consumo también puede ser utilizada dentro de una investigación penal.

La Policía Nacional advierte que el consumo ilegal o la posesión de cannabis pueden ser castigados con una pena de hasta siete años de prisión.

Sí, incluso cuando se trate de una cantidad destinada al consumo personal.

Los residentes extranjeros pueden enfrentar consecuencias migratorias

Para una persona extranjera, el problema no necesariamente termina con una multa o una condena penal.

Una sentencia relacionada con cannabis u otras drogas puede afectar la renovación del visado, la continuidad de la residencia y cualquier futura solicitud migratoria.

Dependiendo del caso, también puede iniciarse un procedimiento de expulsión de Japón.

Además, una persona deportada o condenada por delitos relacionados con narcóticos puede encontrar serias dificultades para volver a ingresar al país en el futuro.

Por eso, para quienes viven en Japón con una visa de trabajo, estudios, residencia familiar o residencia permanente, las consecuencias pueden ser especialmente graves. No solo está en juego la libertad, sino también la posibilidad de continuar con la vida que construyeron en el país.

El mensaje de las autoridades es claro

El Gobierno japonés anunció que reforzará las campañas de prevención en escuelas, universidades, hogares y redes sociales.

El mensaje es directo: aunque el cannabis tenga un tratamiento legal diferente en otros países, su consumo, posesión, venta, entrega, cultivo o ingreso a Japón puede constituir un delito grave.

Antes de aceptar un producto, llevar una maleta o transportar un paquete para otra persona, conviene saber exactamente qué contiene. Un simple “no sabía” podría no ser suficiente para evitar una investigación.

Japón en cifras

Indicador correspondiente a 2025 Resultado Personas detectadas por delitos de drogas 15.186 Casos relacionados con cannabis 7.120 Aumento frente al año anterior 778 personas Menores de 30 años 5.151 Porcentaje de menores de 30 años 72,3 % Menores de 20 años 1.379 Crecimiento entre menores de 20 años en diez años Aproximadamente 6,5 veces

Fuentes estadísticas: Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar y departamentos regionales de control de narcóticos.

Marco legal y sanciones en Japón

La reforma que entró en vigor el 12 de diciembre de 2024 incorporó el cannabis y el THC dentro del control de la Ley de Control de Narcóticos y Sustancias Psicotrópicas.

Uno de los principales cambios fue la creación de una infracción penal específica por el consumo, denominado en japonés shiyō —使用 o 施用, según el contexto legal—.

Conducta ilegal Posible sanción en Japón Consumir cannabis o THC ilegalmente Hasta 7 años de prisión Poseer cannabis, incluso para consumo personal Hasta 7 años de prisión Recibir, entregar, fabricar o distribuir cannabis Hasta 7 años de prisión Poseer, entregar o distribuir con fines comerciales Entre 1 y 10 años de prisión y posible multa de hasta 3 millones de yenes Cultivar cannabis sin la licencia correspondiente Entre 1 y 10 años de prisión Cultivar cannabis con fines de lucro Desde 1 año de prisión y posible multa de hasta 5 millones de yenes Infracción cometida por un residente extranjero Puede afectar el visado, la residencia, la permanencia en Japón y futuros ingresos al país

Las penas no se aplican de manera automática ni son iguales en todos los casos. Los tribunales pueden considerar la cantidad de sustancia, la finalidad, los antecedentes, la participación de otras personas y las circunstancias concretas del hecho.

Atención con los productos comprados en el extranjero

Este punto es especialmente importante para quienes viajan o reciben paquetes internacionales.

Que un producto haya sido comprado legalmente fuera de Japón no significa que pueda introducirse o consumirse legalmente dentro del país.

Dulces, galletas, chocolates, aceites, líquidos para vaporizadores, cosméticos u otros artículos podrían contener THC u otras sustancias controladas por la legislación japonesa.

A simple vista pueden parecer productos comunes. Un caramelo, una pequeña botella de aceite o un cartucho para vaporizador… nada especialmente llamativo. Sin embargo, su contenido podría provocar una inspección, la incautación del producto y una investigación penal.

También es recomendable no transportar maletas o paquetes para otras personas sin conocer con certeza qué contienen.

La recomendación es sencilla: antes de viajar a Japón o recibir un producto desde el extranjero, revise cuidadosamente sus ingredientes y confirme que cumple con las normas japonesas.

Aclaración importante

El término japonés 検挙者 —kenkyo-sha— se utiliza para referirse a personas detenidas, identificadas o puestas bajo investigación por las autoridades.

Esto no significa necesariamente que todas hayan sido condenadas mediante una sentencia judicial definitiva.

Términos clave

Japonés Rōmaji Significado en español 大麻 Taima Cannabis o marihuana 大麻事犯 Taima jihan Delitos o casos relacionados con cannabis 検挙者 Kenkyo-sha Persona detenida, detectada o investigada 薬物乱用 Yakubutsu ran’yō Abuso de drogas 所持 Shoji Posesión 施用 Shiyō Consumo o administración de una sustancia 譲渡 Jōto Entrega o transferencia 譲受 Jōju Recepción o adquisición 営利目的 Eiri mokuteki Con fines de lucro 拘禁刑 Kōkin-kei Pena de prisión 厚生労働省 Kōsei Rōdō-shō Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar 麻薬取締部 Mayaku Torishimari-bu Departamento de Control de Narcóticos 麻薬及び向精神薬取締法 Mayaku oyobi kōseishin’yaku torishimari-hō Ley de Control de Narcóticos y Sustancias Psicotrópicas 大麻草栽培規制法 Taimasō saibai kisei-hō Ley de Regulación del Cultivo de Cannabis

©️2026 Noticias Nippon