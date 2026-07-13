¿Pagar menos impuestos y comer dentro?

Algunos turistas aprovecharían el impuesto reducido para pagar menos en restaurantes de Japón

📍Tokio | 13 de julio

Una publicación en redes sociales ha vuelto a abrir el debate sobre un comportamiento que algunos establecimientos ya conocen bien: clientes que piden comida para llevar (take out), pagan un impuesto menor y luego se sientan a comer dentro del local.

El comentario hacía referencia a personas extranjeras que visitan Japón y que, presuntamente, conocen muy bien cómo funciona el sistema tributario japonés. Según la publicación, algunos clientes pedirían deliberadamente la comida “para llevar” para pagar menos impuestos y, una vez recibido el pedido, ocuparían una mesa del restaurante.

La diferencia existe porque Japón aplica dos tasas del impuesto al consumo dependiendo de cómo se consume la comida. Los alimentos preparados para llevar están sujetos a una tasa reducida del 8 %, mientras que los alimentos consumidos dentro del establecimiento pagan el 10 %, ya que se considera un servicio de restaurante.

Aunque la diferencia económica suele ser pequeña, el tema ha generado críticas entre comerciantes y usuarios japoneses, quienes consideran que esta práctica perjudica a los negocios que cumplen con las normas fiscales.

No obstante, también hay quienes recuerdan que no todos los casos implican mala fe. Algunos turistas pueden desconocer las reglas, cambiar de opinión después de comprar o no entender completamente el sistema tributario japonés.

Las autoridades fiscales japonesas establecen que el impuesto aplicable depende de la intención manifestada por el cliente en el momento de realizar la compra. Por ello, muchos restaurantes preguntan expresamente si el pedido será para consumir en el local o para llevar.

Marco legal y sanciones

¿Qué dice la ley?

Desde octubre de 2019, Japón aplica un sistema de impuesto reducido (軽減税率制度).

Comida para llevar (Take out): 8 % de impuesto.

Consumo dentro del restaurante: 10 % de impuesto.

El comercio calcula el impuesto según la respuesta del cliente al momento de realizar el pedido.

¿Es ilegal pedir “take out” y luego comer dentro?

Si una persona declara intencionalmente que llevará la comida para pagar menos impuestos y desde el principio tenía pensado consumirla en el restaurante, podría considerarse una declaración falsa frente al establecimiento.

En la práctica, la normativa tributaria se dirige principalmente a las obligaciones del negocio. Sin embargo, el restaurante puede:

Solicitar al cliente que pague la diferencia del impuesto.

Pedirle que retire la comida del local.

Negarle futuras compras o el uso del establecimiento.

En casos de conflictos, llamar a la policía por alteración del orden o negarse a prestar el servicio.

No existe una sanción penal automática para el consumidor únicamente por esta conducta, pero realizarla de manera deliberada puede constituir un incumplimiento de las condiciones de venta del establecimiento.

Términos clave

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