“¡Espérame!”: El video viral de una pasajera que perdió el tren

¿Frialdad o protocolo? El video de un empleado ferroviario que no detuvo el tren desata debate en redes

Tokio | 17 de julio

Un breve video grabado en una estación de Japón se ha vuelto viral en redes sociales y ha generado miles de comentarios dentro y fuera del país. En las imágenes se observa a una joven que corre desesperadamente para alcanzar un tren que ya había iniciado su procedimiento de salida. Aunque intenta llamar la atención del empleado ferroviario para que vuelva a abrir la puerta, el convoy parte puntualmente y ella queda en el andén.

La escena ha sorprendido especialmente a quienes no conocen el funcionamiento del sistema ferroviario japonés. Muchos usuarios interpretaron la actitud del trabajador como una muestra de frialdad; sin embargo, en Japón los empleados siguen protocolos de seguridad muy estrictos. Una vez que se completa el proceso de cierre de puertas y se autoriza la salida del tren, reabrirlas no depende de una decisión personal del conductor o del jefe de tren, sino que requiere cumplir procedimientos operativos destinados a garantizar la seguridad y la regularidad del servicio.

El personal ferroviario tiene como prioridad verificar que ningún pasajero quede atrapado entre las puertas, confirmar que el andén está libre y dar la señal de salida. Una vez iniciado ese procedimiento, detener el tren únicamente porque un pasajero llegó unos segundos tarde podría provocar retrasos en toda la línea, especialmente durante las horas de mayor afluencia, cuando miles de personas dependen de conexiones muy precisas para llegar a sus destinos.

Para muchos residentes en Japón, perder un tren es una experiencia frustrante, pero también relativamente común. La frecuencia del servicio permite que, en la mayoría de las líneas urbanas, otro tren llegue pocos minutos después. Por ello, la recomendación habitual es llegar con anticipación al andén y evitar correr cuando suena la melodía o la alarma de cierre de puertas, ya que hacerlo puede representar un riesgo tanto para el pasajero como para quienes se encuentran alrededor.

Marco legal y normativo

Aunque no existe una ley japonesa que prohíba expresamente reabrir una puerta para un pasajero que llega tarde, la operación ferroviaria está regulada por normas de seguridad y manuales internos de cada empresa ferroviaria.

Ley de Negocios Ferroviarios (鉄道事業法 / Tetsudō Jigyō Hō): establece la obligación de operar los servicios de forma segura.

establece la obligación de operar los servicios de forma segura. Reglamentos internos de las compañías ferroviarias: indican que, tras finalizar el procedimiento de salida, el personal no debe reabrir las puertas salvo por razones de seguridad o emergencia.

indican que, tras finalizar el procedimiento de salida, el personal no debe reabrir las puertas salvo por razones de seguridad o emergencia. Prioridad operacional: proteger la seguridad de los pasajeros y mantener la puntualidad del servicio.

En consecuencia, la decisión del empleado observada en el video es compatible con los protocolos habituales del sistema ferroviario japonés y no necesariamente refleja falta de cortesía hacia la pasajera.

Términos clave

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