Baterías de litio: una amenaza silenciosa en verano

El peligro silencioso del verano: las baterías de litio que pueden provocar incendios

📍Tokio | 13 de julio

En Tokio crece una preocupación que ya encendió las alarmas de las autoridades: los incendios provocados por baterías de ion-litio están aumentando a un ritmo preocupante.

Estas pequeñas baterías están en muchos objetos que usamos todos los días: baterías externas, teléfonos inteligentes, auriculares inalámbricos e incluso los populares ventiladores portátiles de mano (ハンディファン) que muchos llevan para combatir el calor del verano japonés.

Según el Departamento de Bomberos de Tokio (東京消防庁), hasta finales de mayo de 2026 se registraron 179 incendios relacionados con baterías de ion-litio en la capital. La cifra es aproximadamente 1,5 veces mayor que la registrada durante el mismo periodo del año pasado, cuando ya se había alcanzado un récord histórico.

Lo más preocupante es que estos accidentes pueden ocurrir sin previo aviso… incluso cuando nadie está usando el dispositivo.

Por ejemplo, una batería externa olvidada sobre una mesa puede comenzar a calentarse poco a poco, emitir humo y, en cuestión de segundos, convertirse en una fuente de fuego. Una situación que parece imposible… hasta que ocurre.

Las autoridades explican que el riesgo aumenta especialmente durante el verano japonés, cuando las altas temperaturas afectan el funcionamiento interno de las baterías. El calor puede provocar sobrecalentamiento, daños internos y, en algunos casos, una reacción peligrosa que termina en incendio.

Además, el Departamento de Bomberos de Tokio pide especial cuidado con los ventiladores portátiles de mano, muy populares durante los días de calor extremo. Aunque parecen aparatos pequeños e inofensivos, muchos funcionan con baterías de ion-litio en su interior.

⚠️ Consejos para evitar accidentes

✅ No golpear ni dejar caer baterías externas o dispositivos con batería.

✅ No dejarlos dentro de vehículos bajo el sol intenso.

✅ Evitar usar productos deformados, hinchados o que se calienten demasiado.

✅ No cargar baterías cerca de papel, telas u otros materiales inflamables.

✅ Comprar productos con certificación de seguridad.

✅ Si una batería desprende olor extraño, humo o calor anormal, dejar de utilizarla inmediatamente.

En Japón, donde el verano puede traer temperaturas muy elevadas, estos pequeños dispositivos forman parte de la vida diaria. Pero detrás de su comodidad también existe un riesgo que no debemos ignorar.

Una revisión rápida antes de salir de casa puede evitar un gran problema… porque una batería pequeña también puede provocar un incendio grande.

⚖️ Marco legal y sanciones en Japón

Japonés Rōmaji Significado Aplicación 火災予防条例 Kasai yobō jōrei Reglamento de prevención de incendios Normas locales para evitar situaciones peligrosas que puedan provocar incendios 消防法 Shōbō-hō Ley de Servicios de Bomberos Regula medidas de prevención y seguridad contra incendios 製品安全法 Seihin anzen-hō Ley de seguridad de productos Exige estándares de seguridad para determinados productos リコール Rikōru Retirada de productos defectuosos Fabricantes deben retirar productos peligrosos

Posibles consecuencias

🔸 Responsabilidad civil: si un incendio provoca daños a viviendas, edificios o bienes de terceros, el responsable podría enfrentar reclamaciones económicas.

si un incendio provoca daños a viviendas, edificios o bienes de terceros, el responsable podría enfrentar reclamaciones económicas. 🔸 Responsabilidad penal: si existe negligencia grave que provoca un incendio con daños importantes o víctimas, pueden aplicarse sanciones según las circunstancias.

si existe negligencia grave que provoca un incendio con daños importantes o víctimas, pueden aplicarse sanciones según las circunstancias. 🔸 Retirada del producto: los fabricantes pueden ordenar la devolución de baterías defectuosas.

los fabricantes pueden ordenar la devolución de baterías defectuosas. 🔸 Multas o sanciones administrativas: en caso de incumplimiento de normas de seguridad aplicables.

(Las sanciones concretas dependen del daño causado, la intención y la evaluación de las autoridades.)

🔥 Mensaje final de prevención

En Japón, donde los veranos son cada vez más calurosos, las baterías de ion-litio forman parte de la vida diaria, pero requieren cuidado. Un pequeño dispositivo olvidado sobre una mesa puede convertirse en un incendio inesperado. La prevención comienza con el uso correcto y la revisión frecuente de los aparatos.

📌 Términos clave

Japonés Rōmaji Español リチウムイオン電池 Richiumu ion denchi Batería de ion-litio 火災 Kasai Incendio 発火 Hakka Combustión / inicio del fuego 発煙 Hatsuen Emisión de humo 過熱 Kanetsu Sobrecalentamiento モバイルバッテリー Mobairu batterī Batería externa portátil ハンディファン Handi fan Ventilador portátil de mano 注意喚起 Chūi kanki Llamado de atención / advertencia 衝撃を与える Shōgeki o ataeru Dar golpes / causar impactos

©️2026 Noticias Nippon