[busson jiko] error que pudo ser fatal

Conductora de 77 años confunde el freno con el acelerador en hospital de Nara
📍Tōkyō | 22 de junio
Un accidente poco común sorprendió a trabajadores y visitantes de un hospital en la ciudad de Nara. Poco después del mediodía del día 18, una mujer de 77 años intentaba estacionar su vehículo de frente junto a su esposo, cuando confundió el pedal del freno con el acelerador.
El auto avanzó con fuerza, atravesó una cerca del estacionamiento y cayó sobre dos vehículos que estaban estacionados en un nivel inferior. La escena fue tan inusual que varias personas llamaron a emergencias diciendo: “Hay un auto encima de otro auto”.
Según la declaración de la conductora a la policía, el accidente ocurrió por un error al pisar el pedal equivocado. Afortunadamente, no se reportaron heridos, aunque los daños materiales fueron evidentes.
El caso vuelve a poner en debate la seguridad vial entre conductores adultos mayores en Japón, especialmente en lugares como hospitales, supermercados y estacionamientos, donde las maniobras lentas pueden volverse peligrosas si se confunden los pedales.
Marco legal en Japón
|Norma / Situación
|Explicación
|Posibles sanciones
|Ley de Tránsito Vial (道路交通法)
|Todo conductor involucrado en un accidente debe detenerse, asegurar la zona y reportar el hecho a la policía.
|Multas y sanciones administrativas si no cumple con sus obligaciones.
|Daños materiales (物損事故)
|Cuando el accidente solo causa daños a vehículos, cercas o propiedades.
|Responsabilidad civil por reparación de daños y compensación a los afectados.
|Conducción negligente (過失運転)
|Si el error del conductor provoca lesiones o pone en riesgo a terceros.
|Dependiendo de la gravedad, puede haber sanciones penales, multas o suspensión de licencia.
|Sistema de puntos de licencia
|Los accidentes pueden generar puntos de penalización en el historial del conductor.
|Suspensión temporal o revocación de la licencia en casos graves o reincidentes.
|Conductores adultos mayores
|Japón promueve cursos de actualización y evaluaciones para conductores de edad avanzada.
|En ciertos casos se pueden imponer restricciones o recomendar la devolución voluntaria de la licencia.
⚖️ En este caso
✅ No hubo heridos.
✅ Se trata principalmente de un accidente con daños materiales (物損事故 / Busson Jiko).
✅ La conductora podría asumir los costos de reparación a través de su seguro o responsabilidad civil.
✅ La policía investigará las circunstancias y evaluará posibles medidas administrativas sobre la licencia.
Términos clave
|Japonés
|Romaji
|Español
|物損事故
|Busson jiko
|Accidente con daños materiales
|過失運転
|Kashitsu unten
|Conducción negligente
|運転免許
|Unten menkyo
|Licencia de conducir
|交通事故
|Kōtsū jiko
|Accidente de tránsito
|高齢ドライバー
|Kōrei doraibā
|Conductor adulto mayor
|踏み間違い
|Fumimachigai
|Confusión de pedales (freno/acelerador)
©2026 NoticiasNippon