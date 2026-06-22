[busson jiko] error que pudo ser fatal

Conductora de 77 años confunde el freno con el acelerador en hospital de Nara

📍Tōkyō | 22 de junio

Un accidente poco común sorprendió a trabajadores y visitantes de un hospital en la ciudad de Nara. Poco después del mediodía del día 18, una mujer de 77 años intentaba estacionar su vehículo de frente junto a su esposo, cuando confundió el pedal del freno con el acelerador.

El auto avanzó con fuerza, atravesó una cerca del estacionamiento y cayó sobre dos vehículos que estaban estacionados en un nivel inferior. La escena fue tan inusual que varias personas llamaron a emergencias diciendo: “Hay un auto encima de otro auto”.

Según la declaración de la conductora a la policía, el accidente ocurrió por un error al pisar el pedal equivocado. Afortunadamente, no se reportaron heridos, aunque los daños materiales fueron evidentes.

El caso vuelve a poner en debate la seguridad vial entre conductores adultos mayores en Japón, especialmente en lugares como hospitales, supermercados y estacionamientos, donde las maniobras lentas pueden volverse peligrosas si se confunden los pedales.

Marco legal en Japón

Norma / Situación Explicación Posibles sanciones Ley de Tránsito Vial (道路交通法) Todo conductor involucrado en un accidente debe detenerse, asegurar la zona y reportar el hecho a la policía. Multas y sanciones administrativas si no cumple con sus obligaciones. Daños materiales (物損事故) Cuando el accidente solo causa daños a vehículos, cercas o propiedades. Responsabilidad civil por reparación de daños y compensación a los afectados. Conducción negligente (過失運転) Si el error del conductor provoca lesiones o pone en riesgo a terceros. Dependiendo de la gravedad, puede haber sanciones penales, multas o suspensión de licencia. Sistema de puntos de licencia Los accidentes pueden generar puntos de penalización en el historial del conductor. Suspensión temporal o revocación de la licencia en casos graves o reincidentes. Conductores adultos mayores Japón promueve cursos de actualización y evaluaciones para conductores de edad avanzada. En ciertos casos se pueden imponer restricciones o recomendar la devolución voluntaria de la licencia.

⚖️ En este caso

✅ No hubo heridos.

✅ Se trata principalmente de un accidente con daños materiales (物損事故 / Busson Jiko).

✅ La conductora podría asumir los costos de reparación a través de su seguro o responsabilidad civil.

✅ La policía investigará las circunstancias y evaluará posibles medidas administrativas sobre la licencia.

Términos clave

Japonés Romaji Español 物損事故 Busson jiko Accidente con daños materiales 過失運転 Kashitsu unten Conducción negligente 運転免許 Unten menkyo Licencia de conducir 交通事故 Kōtsū jiko Accidente de tránsito 高齢ドライバー Kōrei doraibā Conductor adulto mayor 踏み間違い Fumimachigai Confusión de pedales (freno/acelerador)

©2026 NoticiasNippon