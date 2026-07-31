La comida que Japón espera cada verano:

El día en que Japón come anguila para combatir el calor del verano

📍Tokio | 31 de julio

Cuando llega el verano y el calor empieza a sentirse con fuerza en Japón… hay una tradición que vuelve a aparecer en supermercados, restaurantes y hogares de todo el país: 夏の土用の丑の日 (Natsu no Doyō no Ushi no Hi).

Ese día, muchas personas comen うなぎ (unagi, anguila japonesa) con la esperanza de recuperar energías y protegerse del cansancio típico de esta época, conocido como 夏バテ (natsu bate).

No es un feriado nacional, no hay desfiles ni grandes ceremonias… pero es una de esas costumbres que forman parte del verano japonés. Una fecha especial en la que una comida se convierte en tradición, memoria y un pequeño momento para disfrutar en familia.

¿Qué significa Natsu no Doyō no Ushi no Hi?

El nombre puede parecer complicado, pero cada palabra tiene un significado:

夏 (natsu) : verano ☀️

: verano ☀️ 土用 (doyō) : periodo de transición entre estaciones según el antiguo calendario japonés.

: periodo de transición entre estaciones según el antiguo calendario japonés. 丑の日 (ushi no hi): día del buey dentro del antiguo sistema zodiacal japonés de 12 animales.

El 土用 (doyō) ocurre aproximadamente durante los 18 días previos al cambio de estación. En verano se conoce como 夏の土用 (natsu no doyō), y cuando dentro de ese periodo llega un día correspondiente al signo del 丑 (ushi, buey), nace esta celebración: 土用の丑の日.

¿Por qué Japón come anguila en esta fecha?

La razón está relacionada con una antigua creencia: durante los días más duros del verano, algunos alimentos pueden ayudar al cuerpo a recuperar fuerzas.

La anguila japonesa era considerada un alimento perfecto para enfrentar el calor porque contiene:

Proteínas , que ayudan a mantener la energía.

, que ayudan a mantener la energía. Vitamina A .

. Vitaminas del grupo B .

. Grasas saludables.

En otras palabras… era vista como un “combustible” para el cuerpo cuando las altas temperaturas comenzaban a pasar factura.

Especialmente en Japón, donde el verano puede ser muy húmedo y agotador, muchas personas buscan prevenir el 夏バテ (natsu bate): esa sensación de cansancio, falta de energía y agotamiento que aparece durante los días de calor intenso.

Los platos tradicionales de un día muy especial

La forma más conocida de comer anguila es:

うな重 (unajū)

Una caja de madera con arroz blanco cubierto con anguila asada y bañada en una salsa dulce de soja.

うな丼 (unadon)

Un bol de arroz acompañado de anguila.

La preparación más famosa recibe el nombre de:

蒲焼き (kabayaki)

La anguila se abre, se asa lentamente y se cubre con una salsa especial hecha principalmente con soja, azúcar y otros ingredientes que le dan ese sabor dulce y brillante tan característico.

Ese aroma de la anguila asándose… para muchos japoneses es una señal de que el verano ha llegado a su momento más intenso.

Una historia curiosa detrás de la tradición

La costumbre se hizo especialmente popular durante el periodo Edo (siglos XVII–XIX).

Según una historia muy conocida, el inventor y escritor japonés Hiraga Gennai habría ayudado a un restaurante de anguila con una idea sencilla pero efectiva.

Propuso colocar un cartel con la frase:

「本日、土用の丑の日」

“Hoy es el día del buey del doyō”.

En aquella época, los restaurantes tenían dificultades para vender anguila durante el verano. La promoción funcionó tan bien que poco a poco la costumbre se extendió por todo Japón.

Y así, una estrategia comercial terminó convirtiéndose en una tradición nacional.

¿Cómo se vive hoy esta celebración?

Actualmente, cuando llega 土用の丑の日, Japón cambia un poco de ambiente.

Es común encontrar:

Restaurantes de うなぎ llenos de clientes.

llenos de clientes. Supermercados preparando secciones especiales.

Grandes almacenes vendiendo うなぎ弁当 (unagi bentō) .

. Familias compartiendo un plato de anguila en casa.

Incluso muchos comercios colocan mensajes como:

「夏バテ防止にうなぎを！」

“¡Come anguila para prevenir el cansancio del verano!”

Porque más allá del sabor… esta fecha representa una idea muy japonesa: cuidar la salud, valorar las estaciones del año y disfrutar de pequeños momentos tradicionales en medio de la vida cotidiana.

Términos clave

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